Nederlandse CoronaMelder-app verschijnt in downloadwinkels

De Nederlandse CoronaMelder-app is verschenen in de Apple App Store en Google Play Store. De app werkt landelijk pas vanaf 1 september, maar gebruikers kunnen hem vast installeren, zodat hij over twee weken meldingen kan gaan geven.

De app werkt al volledig in Overijssel, Drenthe en een groot deel van Gelderland, waar gebruikers van de GGD een code kunnen krijgen na een positieve test om die testuitslag in de app aan te kunnen geven. Vervolgens krijgt iedereen met wie de app een bluetoothsleutel heeft uitgewisseld een seintje via de app, waar ze ook wonen: de app heeft geen locatiegegevens en stuurt dus ook meldingen buiten de regio's die nu meedoen in de test. GGD's in de rest van het land geven pas codes om besmettingen in de app te melden vanaf 1 september, maar het opslaan van bluetoothsleutels na ontmoetingen werkt al wel.

De app maakt gebruik van de Exposure Notification-api die Google en Apple dit voorjaar in Android en iOS hebben gezet. Die api werkt via bluetooth. Telefoons wisselen sleutels uit en het signaal bevat ook informatie over met hoeveel vermogen een telefoon het signaal uitzendt. Aan de hand daarvan kan de app nagaan hoe dicht de telefoons bij elkaar waren, zo schreef Tweakers eerder in een achtergrondverhaal over de komst van de app.

De app kan geen locatiegegevens opslaan en houdt dus niet bij waar gebruikers zijn geweest. De bluetoothsleutels zijn willekeurig gegenereerd en niet te herleiden naar een telefoon of een persoon. Als een persoon in de app aangeeft besmet te zijn, uploadt de app de willekeurige sleutels naar een server. Alle andere telefoons downloaden die sleutels en kijken of er een match is.

Volgens onderzoekers werken dergelijke apps het beste als 60 procent van de mensen de app installeert; dan zou het via de app mogelijk zijn om uitbraken van het coronavirus te stoppen. Volgens Ron Roozendaal van het ministerie van Volksgezondheid werkt de app ook al als slechts 10 procent van de bevolking hem installeert. De app is van de Rijksoverheid.

Het aantal installaties in de Play Store staat op moment van schrijven op '5000+', wat betekent dat tussen 5000 en 10.000 mensen hem hebben geïnstalleerd. In de App Store is dat niet te zien. GGD's in alle regio's gaan de app ondersteunen vanaf 1 september, maar installeren kan al vanuit de Play Store en App Store. Code van de app, zowel de front-end als de back-end, staat op GitHub.