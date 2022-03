IBM introduceert Power10-generatie van 7nm-serverprocessors

IBM heeft zijn IBM Power10-generatie van processors aangekondigd. IBM maakt de serverchips op 7nm bij Samsung. Naast verbeteringen bij energie-efficiëntie en prestaties is er de functie Memory Inception voor clusters van geheugen.

De Power10-generatie is de opvolger van de Power9-chips die IBM sinds 2017 levert. Daarmee maakt IBM de overstap van de 14nm-chipnode van Power9 naar 7nm bij Power10. IBM claimt dat de prestaties van servers tot drie keer hoger bij hetzelfde verbruik kunnen uitvallen. Voor die claim vergelijkt het bedrijf Linpack-resultaten van een dualsocketserver met in totaal zestig cores van Power10 met een server met in totaal vierentwintig cores van Power9.

IBM maakt dualchipmodules met tot aan dertig Power10-cores en singelchipmodules met maximaal vijftien cores. Om tot zestig cores in een systeem te komen, gebruikt het bedrijf dus twee dualchipmodules. Een enkele singlechipmodules met vijftien cores heeft een afmeting van 602mm² en is opgebouwd uit achttien miljard transistors. In een systeem kunnen tot aan zestien singlechipmodules en maximaal vier dualchipmodules aan elkaar geknoopt worden.

Van de chips komen versies met IBM's multithreadtechnieken SMT8 en SMT4 beschikbaar. Bij SMT8 kan elke core tot aan acht threads verwerken. Een dualsocketsysteem met zestig SMT8-cores kan zo in totaal 480 threads afhandelen.

Overigens bevat een singlechipmodule in de praktijk zestien cores, maar om de opbrengst van goed werkende chips te verhogen, is er een core standaard uitgeschakeld om voor defecten te compenseren. De cores in zo'n chip kunnen over twee keer 64MB L3-cache beschikken. Elke module is daarnaast van zowel een Open Memory Interface als een IBM PowerAXON-interface voorzien, om met 32GT/s met geheugen en accelerators te kunnen communiceren. Tenslotte is een pci-e 5-interface aanwezig.

Initieel kunnen Power10-systemen met tot aan 4TB ddr4 met een maximale bandbreedte van 410GB/s overweg, maar IBM stelt dat er met de Open Memory Interface op termijn met ddr5 gecommuniceerd kan worden voor hogere bandbreedte en capaciteiten.

IBM richt zich onder andere op gebruik voor berekeningen rond kunstmatige intelligentie, waar bijvoorbeeld bij enterprisetoepassingen steeds meer behoefte aan is. Daarnaast wijst IBM op de verbeteringen om data in het geheugen en containers hardwarematig te versleutelen en versleuteling te versnellen dankzij de aanwezigheid van meer encryptie-engines voor aes. Nieuw bij de Power10-generatie is verder Memory Inception. Dit werkt via de PowerAXON-interface en stelt systemen in staat het geheugen van een ander systeem in te schakelen en te gebruiken als ware het eigen geheugen. Volgens IBM kunnen gebruikers zo geheugenhoeveelheden van meerdere petabytes inzetten voor clusters.

De volledige pdf met eigenschappen van IBM Power10 is hier te vinden.