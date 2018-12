IBM laat processors op 7nm door Samsung maken

IBM gaat samenwerken met Samsung om de processors voor IBM's Power-, IBM Z-, LinuxONE- en hpc-systemen door het Koreaanse bedrijf te laten maken. Samsung gaat de processors op zijn 7nm-procedé met euv produceren.

De overeenkomst is een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen IBM en Samsung op het gebied van halfgeleidertechnologie. De bedrijven maken, samen met onder andere GlobalFoundries, deel uit van de IBM Research Alliance en in die hoedanigheid produceerden ze in 2015 al de eerste 7nm-testchip.

In de praktijk was GlobalFoundries de partij die voor IBM chips produceerde. In 2014 nam GlobalFoundries de chipdivisie van IBM over waarna die chipmaker lange tijd het alleenrecht had de processors voor IBM te maken.

GlobalFoundries liet halverwege dit jaar echter weten de ontwikkeling van zijn 3nm-, 5nm- en 7nm-procedé's te staken, waarna IBM op zoek moest naar een andere partner. In november verscheen het gerucht dat IBM voor TSMC ging kiezen, maar dat blijkt nu toch Samsung te zijn geworden. De beslissing is een opsteker voor Samsung, dat moeite heeft voldoende klanten voor zijn foundry-divisie te vinden. Samsung begon in oktober met zijn 7nm low power plus-procedé, waarbij het bedrijf deels gebruikmaakt van euv-machines van ASML.