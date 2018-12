Gunfire Games voegt 'classic combat-modus' toe aan pc-versie Darksiders III

Gunfire Games heeft een modus toegevoegd aan de pc-versie van Darksiders III, waarmee het mogelijk is om het vechtsysteem van de vorige twee spellen te gebruiken. Het huidige vechtsysteem is nog steeds beschikbaar in de 'Default'-modus.

In de recente patch notes staat dat spelers die de Classic-modus gebruiken meer het gevoel krijgen van een van de eerdere games in de reeks, onder andere vanwege wijzigingen met betrekking tot het ontwijken van Fury's zweep en het direct kunnen gebruiken van items. Tijdens het spelen kan er van modus worden gewisseld. Een aantal gebruikers op de Darksiders-subreddit beschouwen de toevoeging van het oude vechtsysteem als een welkome verandering.

Naast de komst van de Classic-modus zijn er een aantal nieuwe checkpoints toegevoegd en is het maximaal haalbare level verhoogd van level 100 naar level 200. De patch moet tevens de plotselinge crashes tijdens speelsessies oplossen. Het is nog niet bekend wanneer de patch uitkomt voor de consoles.

Darksiders III is op 27 november uitgekomen voor de Xbox One, PlayStation 4 en Windows. In dit spel staat Fury, de derde van de Vier Ruiters van de Apocalyps, centraal. Tweakers heeft een review voor Darksiders III geschreven.