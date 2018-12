Gerucht: Nvidia komt met GTX 11xx-serie naast RTX-videokaarten

Nvidia brengt halverwege januari een GeForce GTX 1160 op de markt en ook andere komende mid-range- en instapkaarten verschijnen in de GTX 11xx-serie. Dat claimt althans de website Videocardz op basis van een bron.

Nvidia gaat zijn actuele aanbod volgens de site uitsplitsen in een RTX- en een GTX-deel. De RTX-kaarten blijven in de 20xx-serie uitkomen en nieuwe GTX-modellen krijgen een 11xx-naamgeving. Videocardz verwijst naar de Chinese site Expreview die zijn gerucht in een afgeschermd bericht deels zou bevestigen, zij het dat die site zou spreken van de komst van een GTX 1660 Ti, terwijl Videocardz het op een GTX 1160 houdt.

Een GeForce RTX 2050 gaat er niet komen, is de claim verder. Over de komst van een RTX 2060 gaan al weken geruchten, deze kaart zou de TU106-200-gpu krijgen en in de tweede week van januari verschijnen. De GTX 11-modellen krijgen ook Turing-gpu's, maar andere videochips, zonder de specifieke hardware voor raytracing. Zo zou de GTX 1160 een TU116-gpu krijgen. Verdere details, zoals prijzen, zijn nog niet bekend.