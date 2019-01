Nvidia presenteert GeForce RTX 2060 voor 369 euro

Nvidia heeft de GeForce RTX 2060-videokaart aangekondigd. Het gaat om het goedkoopste model tot nu toe in de 20xx-serie en hij ondersteunt net als de duurdere modellen realtime raytracing en dlss. De RTX 2060 komt volgende week uit.

De aankondiging volgt na die van de RTX 2070, RTX 2080 en 2080 Ti vorig najaar. Nvidia zegt dat de release van de 349 dollar kostende videokaart de nieuwe technieken als realtime raytracing binnen het bereik moeten brengen van tientallen miljoenen gamers. De andere videokaarten in de RTX-serie zijn duurder. Kaarten op basis van de 2070 beginnen bij 500 euro.

De RTX 2060 heeft 1920 cudacores en 240 Tensor-kernen, die samen 52 teraflops aan 'deep learning'-berekeningen kunnen uitvoeren. Nvidia zegt niets over de single precision-berekeningen.

De RTX 2060 krijgt 6GB aan gddr6-geheugen mee, tegenover 8GB voor de RTX 2070. Ondanks de lagere specs werkt raytracing ook op de nieuwe, goedkopere grafische kaart. Ook de anti-aliasing-methode die Nvidia met de komst van RTX introduceerde, dlss, wordt ondersteund. Nvidia claimt op basis van niet nader genoemde benchmarks in een aantal bekende games dat de 2060 tot 60 procent beter presteert dan de GTX 1060.

De 2060 gaat volgende week in de verkoop, zowel los van diverse fabrikanten als ingebouwd. Nvidia gaat ook een Founders Edition uitbrengen. De Founders Edition kost in Duitsland 369 euro. Een prijs in de Benelux is niet bekend.