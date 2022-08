Vermeend prototype 'enige GeForce GTX met raytracingcores' opgedoken op eBay

Een Reddit-gebruiker heeft via eBay een vermeend engineeringsample van de nooit uitgebrachte Nvidia GeForce GTX 2080 op de kop weten te tikken. De grafische kaart is technisch gezien de enige GeForce-serie gpu met raytracinghardware.

Waarschijnlijk gaat het om een engineersample van de GTX 2080, die later tot de RTX 2080 omgedoopt zou worden. De Reddit-gebruiker zou de videokaart via eBay hebben gekocht. Uit benchmarks van de bron blijkt dat de prestaties praktisch identiek zijn aan die van de officiële RTX 2080, al ondervond hij naar eigen zeggen ook problemen; de kaart zou het tijdelijk niet meer hebben gedaan vanwege gebrek aan compatibiliteit met drivers. Het is niet duidelijk hoe hij de gpu weer aan de praat heeft gekregen.

Vanwege de onbekende oorsprong van de gpu zou het natuurlijk om een productiefout of een eventuele hoax kunnen gaan. VideoCardz merkt daarentegen wel op dat het serienummer op de sticker verwijst naar het PG180-bord, identiek aan die van de RTX 2080. Ook de fans, de TU104-die en de firmware geüpload naar TechPowerUp wijzen er allemaal op dat het om een vroege versie van de RTX 2080 gaat.

Nvidia bracht in het najaar van 2018 een nieuwe familie grafische kaarten onder de noemer GeForce RTX uit. De RTX 20-serie, inclusief de 2080, was de eerste reeks gpu's van het merk met speciale RT-cores voor raytracing. Dat maakt de op eBay opgedoken gpu zover bekend de eerste en enige GeForce-familie grafische kaart met raytracingcores. Nvidia maakte overigens later door middel van drivers wel raytracing mogelijk op GTX-kaarten zonder dat daar specifieke hardware voor nodig was.