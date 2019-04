Nvidia GTX-videokaarten krijgen met update ondersteuning voor raytracing

Nvidia heeft met een update van zijn Geforce-drivers raytracing mogelijk gemaakt op videokaarten die daarvoor geen specifieke hardware aan boord hebben. In de praktijk betekent dat dat Pascal-kaarten inmiddels ook realtime-raytracingondersteuning krijgen.

Onder meer de GTX 1080 zou games met realtimeraytracing kunnen weergeven, zegt Nvidia. Kaarten met raytracingcores aan boord, vooralsnog alle RTX-kaarten dus, konden dat al. Met de driver kunnen Pascal- en Turing-kaarten uit de GTX-serie overweg met DXR, de raytracingimplementatie in DirectX. De driver maakt DXR op kaarten vanaf de GTX 1060 6GB mogelijk; langzamere kaarten zijn niet krachtig genoeg. Dlss, een techniek die net als raytracing door daarvoor ontwikkelde cores op RTX-kaarten wordt uitgevoerd, komt niet naar GTX-kaarten. Die zouden door het ontbreken van de speciale Tensor-cores te traag worden voor dlss.

Nvidia demonstreert de DXR-ondersteuning op GTX-kaarten door middel van gedeelde benchmarkresultaten, waaruit blijkt dat de GTX 1660 Ti op ongeveer hetzelfde niveau presteert in games met onderstuning voor raytracing als de GTX 1080. De prestaties zijn afhankelijk van de raytracingimplementatie. In games die voornamelijk eenvoudige reflecties met raytracing berekenen, scoren de GTX-kaarten met DXR nog redelijk. Zodra de complexiteit van reflecties toeneemt of veel zogeheten global illumination wordt berekend, is het gat tussen RTX- en GTX-kaarten veel groter.

Om de effecten van diverse raytracingtechnieken als ambient occlusion, shadows, reflections en global illumination te illustreren, heeft Nvidia naast games die van die technieken gebruikmaken, ook drie nieuwe demo's vrijgegeven. De bekende demo van Storm Troopers is vrijgegeven onder de naam Reflections. Daarnaast zijn twee demo's die de videokaartfabrikant Justice en Atomic Heart noemt, beschikbaar gekomen. Zoals de naam al aangeeft, is Reflections vooral een demo voor raytracing van complexe reflecties, net als Atomic Heart, terwijl het eerder door Futuremark uitgebrachte Port Royal uit 3DMark en de nieuwe Justice-demo naast complexe reflecties ook schaduwen met raytracing berekenen.