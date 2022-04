Raytracingondersteuning voor Minecraft gaat vandaag uit bèta

De Windows 10-versie van Minecraft heeft vanaf vandaag officieel ondersteuning voor raytracing. Bij deze door Nvidia ontwikkelde versie worden door middel van pathtracing raytracingeffecten gegenereerd. Nvidia maakt daarnaast bekend dat vier spellen ondersteuning voor DLSS krijgen.

Met de officiële release van raytracingondersteuning voor Minecraft is de functie nu onderdeel van de reguliere Minecraft Windows 10-client, schrijft Nvidia. Tijdens de open bèta was de raytracingondersteuning alleen te gebruiken via een standalone applicatie. Nvidia legde eerder uit hoe de raytracing werkte, namelijk met pathtracing, physically based rendering en DLSS 2.0. Met de update krijgt Minecraft een Physically Based Rendering-texturepakket, om de pbr mogelijk te maken. Nvidia heeft daarnaast met enkele Minecraft-spelers vijftien werelden gemaakt om de raytracingseffecten te laten zien.

Nvidia maakt tevens bekend dat vier spellen ondersteuning krijgen voor DLSS. Met deze deep learning super sampling-techniek kunnen spellen beelden in een lagere resolutie weergeven, waarbij een RTX-gpu de ontbrekende details in kan vullen met kunstmatige intelligentie. Op die manier kunnen spellen met hogere fps of instellingen draaien.

CRSED: F.O.A.D., Moonlight Blade, Mount & Blade II: Bannerlord en Scavengers zijn de vier spellen die in december verschijnen en de DLSS-ondersteuning krijgen. Met DLSS moet elke RTX-gpu volgens Nvidia de eerste drie spellen op een 4k-resolutie kunnen afspelen met minimaal 60fps. CRSED: F.O.A.D. zou met 90fps gespeeld kunnen worden. Scavengers zou met een RTX 3000-gpu op 4k en 60fps gespeeld kunnen worden. Inclusief deze vier spellen hebben dertig games ondersteuning voor DLSS 2.0.