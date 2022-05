Unity-engine krijgt dit jaar native ondersteuning voor Nvidia DLSS

Unity krijgt voor het einde van dit jaar native ondersteuning voor de DLSS-techniek van Nvidia. De feature wordt toegevoegd met update 2021.2 van Unity. Ontwikkelaars kunnen vanaf die versie ondersteuning voor DLSS 2.0 aan hun games toevoegen.

Unity Technologies kondigt de komende integratie van DLSS aan in een blogpost. Game-ontwikkelaars die de Unity-engine gebruiken, kunnen DLSS vanaf versie 2021.2 gebruiken via Unity's HDRP. De update zou 'voor het einde van 2021' verschijnen, hoewel het bedrijf nog geen concrete releasedatum noemt. Unity Technologies toonde woensdag een demonstratie van DLSS via Unity's HDRP tijdens Nvidia's Graphics Technology Conference.

Unity wordt gebruikt door verschillende populaire games, waaronder Escape from Tarkov, Hollow Knight, Cuphead, Outer Wilds en Ori and the Will of the Wisps. Met deze aankondiging zal DLSS dan ook deel uitmaken van twee toonaangevende game-engines; naast Unity-ondersteuning bracht Nvidia eerder dit jaar namelijk een plug-in uit voor Unreal Engine. Deze integraties zouden ervoor moeten zorgen dat de techniek wordt ondersteund door steeds meer games.

DLSS staat voor deep learning super sampling. De techniek rendert games in een lagere resolutie en vult de ontbrekende details aan met behulp van kunstmatige intelligentie. Dit moet volgens Nvidia voor hogere framerates zorgen, zonder een grote impact op de visuele kwaliteit. De techniek maakt gebruik van de Tensor-cores in RTX-videokaarten om de benodigde berekeningen uit te voeren. DLSS werd in 2018 geïntroduceerd. Toentertijd moesten ontwikkelaars voor iedere game een afzonderlijk neuraal netwerk trainen. Nvidia bracht later DLSS 2.0 uit, waarbij dit niet langer nodig was. De techniek werkt alleen op RTX-videokaarten van het bedrijf.

AMD heeft vooralsnog geen antwoord op DLSS, hoewel het bedrijf naar eigen zeggen wel werkt aan een eigen FidelityFX Super Resolution-functie. AMD liet eerder dit jaar weten dat deze supersampling-feature dit jaar nog moet verschijnen, schrijft ook Tom's Hardware. De functie zou mogelijk cross-platform werken, waardoor de functie mogelijk ook wordt ondersteund door de PlayStation 5 en Xbox Series X- en S-consoles.