Unity en bedrijf achter SpatialOS begraven strijdbijl

Een conflict tussen Unity en Improbable, de ontwikkelaar van het SpatialOS-platform voor gameontwikkelaars, is opgelost. Unity heeft een verandering in zijn voorwaarden teruggedraaid, waardoor Improbable SpatialOS voor de Unity-engine blijft ondersteunen.

Unity, de ontwikkelaar van de grafische Unity-engine, heeft het terugdraaien van de wijziging bekendgemaakt op zijn blog. Hierdoor zijn de voorwaarden weer als voorheen en is het gebruik van SpatialOS weer expliciet toegestaan. De reden voor het terugdraaien ligt volgens Unity bij de kritiek van gebruikers die de nieuwe voorwaarden 'te streng' vonden.

"Als je een spel maakt in de Unity-engine, is de inhoud van jou en heb je het recht om het te bewaren waar je wil. Onze voorwaarden weerspiegelden dit principe niet en dat rijmt niet met wie wij zijn", verklaart Unity. Hoewel SpatialOS vrij gebruikt kan worden in de engine, benadrukt Unity dat het bedrijf en Improbable geen partners zijn. Hierdoor kan Unity geen volledige ondersteuning garanderen, omdat het geen inzicht heeft in Improbables technologie.

Improbable laat zich via zijn eigen kanaal tevreden uit over de wijziging en heeft een overzicht van toekomstige updates voor Unity-gebruikers gedeeld. Een woordvoerder meldt aan GamesBeat dat Improbable ook zijn Unity Editor-licentie heeft teruggekregen. Nu het conflict is opgelost, is nog onbekend wat er gaat gebeuren met het fonds dat het bedrijf samen met Epic Games heeft opgezet voor ontwikkelaars die gedupeerd zouden worden door de scheiding van SpatialOS en Unity. Epic Games heeft de Unreal-engine ontwikkeld, waarmee het een directe concurrent van Unity is.

SpatialOS is een cloudcomputingplatform waarmee ontwikkelaars virtuele werelden op grote schaal kunnen simuleren en die onder andere kunnen gebruiken voor multiplayerspellen. Onderdeel van de SpatialOS-dienst is een software development kit voor een aantal engines, zoals de Unreal- en Unity-engine.

Volgens Unity is Improbable nooit een officiële samenwerking met hem aangegaan, wat nodig is om als derde partij gebruik te kunnen maken van Unity's technologie. Na diverse waarschuwingen werd Improbables Unity Editor-licentie vorige maand ingetrokken. Improbable claimde echter dat de licentie zonder waarschuwing was ingetrokken en dat het niet op tijd was geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden. Volgens de nieuwe voorwaarden zou SpatialOS niet meer bruikbaar zijn voor de Unity-engine, zei Improbable.