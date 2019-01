Epic zet met Improbable fonds op voor 'door Unity benadeelde ontwikkelaars'

Epic Games heeft samen met Improbable, de ontwikkelaar van de SpatialOS-gdk, een fonds opgericht van 25 miljoen dollar. Dit is bedoeld voor ontwikkelaars die zijn 'benadeeld door Unity's aanpassing van zijn algemene voorwaarden'.

In een gezamenlijk bericht maken Epic en Improbable hun samenwerking bekend. De bedrijven benoemen de zorgen van gameontwikkelaars die gebruikmaken van de Unity-engine en cloudgebaseerde game development kits, of gdk's, zoals SpatialOS. Ontwikkelaars vrezen dat hun games en projecten de dupe worden van een lopend conflict tussen Improbable en Unity.

"Om ontwikkelaars te helpen die gestrand zijn door de nieuwe algemene voorwaarden van de engine, die vandaag zijn ge´ntroduceerd, hebben Epic Games en Improbable besloten om een gecombineerd fonds op te zetten van 25 miljoen dollar dat ontwikkelaars moet helpen om de overstap te maken naar open engines, services en ecosystemen", zeggen de bedrijven. Het geld van het fonds komt uit de eigen fondsen van Epic en Improbable.

Het bericht refereert aan een wijziging in Unity's voorwaarden. In clausule 2.4 sluit het document expliciet het gebruik uit van 'beheerde services die gebruikmaken van een cloudinfrastructuur, waarop de Unity Runtime ge´nstalleerd of uitgevoerd wordt op de cloud of een externe server'. Unity verklaart dat de voorwaarden zijn aangepast, omdat de vorige 'te vaag waren'. De uitsluiting geldt voor 'services van derde partijen die de Unity Runtime in hun cloud willen draaien'. In dat geval beschouwt Unity het als een eigen platform en moet het een licentie aanvragen.

Improbable claimde naar aanleiding van de verandering dat SpatialOS niet meer bruikbaar is in combinatie met de Unity-engine. Ook berichtte het bedrijf dat de samenwerking daardoor was beŰindigd en dat het pas op 9 januari door Unity op de hoogte was gebracht. Daarnaast beschuldigde Improbable Unity ervan dat het met zijn beslissing 'projecten van de hele industrie heeft geschaad'. Het bedrijf noemt in het bijzonder 'de extreem kwetsbare en kleine ontwikkelaars, en grote projecten die al jaren in ontwikkeling zijn' onder de getroffenen.

Unity sprak de beschuldigingen tegen en zei in een eigen blogpost dat het Improbable al eerder had gewaarschuwd voor het overtreden van de servicevoorwaarden, nadat Improbable 'Unity's technologie had misbruikt in verband met de ontwikkeling, verkoop en marketing van eigen producten'. Na meerdere waarschuwingen had Unity besloten om eind december Improbables licentie voor Unity Editor terug te trekken.

De ontwikkelaars die SpatialOS gebruiken, hebben echter niets te vrezen en kunnen verder met hun projecten, zegt Unity. "Wanneer een gameontwikkelaar een op Unity-gebaseerde spelserver gebruikt via zijn eigen server of generieke dienst, zoals Google Cloud Platform, AWS of Azure, dan valt het onder onze licentievoorwaarden. We hebben nooit gecommuniceerd naar welke gameontwikkelaar dan ook dat hij moet stoppen met een spel dat Improbable gebruikt als service", verklaart het bedrijf.

Improbable erkent inmiddels dat het medeverantwoordelijk is voor het creŰren van onzekerheid omtrent het conflict en biedt de betrokken ontwikkelaars zijn excuses aan. Het bedrijf heeft aangegeven dat het weer met Unity om de tafel gaat zitten. Tot in hoeverre dat mogelijk is, mede door de deal die Improbable met Epic Games is gesloten, is onbekend. Unity is nog niet op Improbables uitnodiging ingegaan.