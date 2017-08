Onderzoekers vinden kwaadaardige advertentie-sdk in 500 Play Store-apps

Onderzoekers van beveiligingsbedrijf Lookout hebben een kwaadaardige advertentie-sdk ontdekt in 500 Android-apps in de Play Store. Door de legitieme apps te gebruiken om kwaadaardige plug-ins binnen te halen, konden ze gebruikersdata verkrijgen, in dit geval oproepgegevens.

Volgens Lookout draagt de sdk de naam Igexin. Deze is bedoeld voor appbouwers om advertenties aan gebruikers te leveren, aldus het bedrijf. De onderzoekers kwamen erachter dat de sdk in staat is om kwaadaardige plug-ins binnen te halen, maar dat dit niet in alle gevallen is gebeurd. Het bedrijf stelt dat de apps die de sdk aan boord hadden, in totaal honderd miljoen keer zijn gedownload. Google heeft de getroffen exemplaren inmiddels uit de Play Store verwijderd.

De Lookout-onderzoekers ontdekten de apps tijdens een routineonderzoek van applicaties die communiceren met ip's waarvan bekend is dat ze malware verspreiden. Ze zagen dat een app grote versleutelde bestanden binnenhaalde, wat vaak het teken is dat een legitieme app naderhand kwaadaardige code binnenhaalt om zo detectie te voorkomen. Daarna voerden ze een analyse uit.

De apps communiceerden met een rest-api, die de opdracht kon geven om versleutelde jar-bestanden uit te voeren. Lookout schrijft dat de ontwikkelaars en gebruikers geen controle hebben over wat de app uitvoert als er eenmaal een api-call is uitgevoerd. De enige beperking zou het permissiesysteem van Android zelf zijn. De meest vergaande activiteit die de onderzoekers vaststelden, was het stelen van de oproepgeschiedenis van een apparaat, inclusief telefoonnummers en tijdstippen van oproepen.

Die gegevens worden vervolgens regelmatig via een http-verzoek naar het api-endpoint gestuurd. Het bedrijf stelt dat de ontwikkelaars van de apps misschien zelf niet doorhadden dat hun app tot kwaadaardige acties in staat was. Lookout publiceert geen namen van de getroffen apps, maar schrijft bijvoorbeeld dat het gaat om een app voor jongeren met vijftig tot honderd miljoen downloads en een weer-app met maximaal vijf miljoen downloads.

Het is niet de eerste keer dat schijnbaar legitieme toepassingen gebruikersgegevens doorsturen. Vorig jaar gebeurde dat met de Chinese Adups-software op telefoons van onder meer fabrikant Blu.