Amazon staat verkoop van Blu-smartphones weer toe na privacyzorgen

Amazon heeft bepaald dat smartphones van Blu weer in de VS verkocht mogen worden via zijn onlinemarktplaats. Vorige week besloot het bedrijf de verkoop stil te leggen, nadat onderzoekers zeiden dat de toestellen nog steeds gevoelige informatie doorsturen.

Blu liet via Twitter weten dat het om 'vals alarm' gaat en dat zijn toestellen weer op Amazon staan. De internetgigant liet in een verklaring aan Tom's Guide weten dat het deze beslissing heeft genomen na in gesprek te zijn getreden met de fabrikant. Het gaat om toestellen die voornamelijk in de VS worden verkocht.

In november ontdekte het beveiligingsbedrijf Kryptowire dat er software van het Chinese bedrijf Adups op onder andere de telefoons van Blu staat. Het bleek dat de software gevoelige gegevens, waaronder contacten, sms-berichten en de gespreksgeschiedenis, naar servers in China stuurde. Later ontdekte een ander beveiligingsbedrijf dat de software op toestellen van verschillende fabrikanten aanwezig is.

Op de afgelopen Black Hat-beveiligingsconferentie presenteerde Kryptowire opnieuw onderzoek over Blu, waaruit bleek dat het bedrijf nog steeds gevoelige informatie doorstuurt via Adups. In een aparte blogpost heeft het beveiligingsbedrijf uiteengezet om welke Blu-toestellen het precies gaat en wat voor data wordt verzameld. In een reactie op de bevindingen zei Blu dat er 'onjuistheden werden bericht' en dat het contact met Adups heeft gehad om de functionaliteit uit te schakelen.

De gegevens die verzameld worden, zouden 'standaard zijn voor ota-functionaliteit en basale rapportages'. Kryptowire liet toen weten alsnog achter zijn bevindingen te staan, omdat er duidelijk bewijs aanwezig is in de vorm van code en netwerkverkeer. Na de presentatie door het bedrijf had Amazon besloten om de verkoop van Blu-telefoons stop te zetten, maar het is daar nu dus op teruggekomen.