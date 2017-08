Beveiligingsbedrijf FireEye sluit toegang tot intern netwerk door hacker uit

Beveiligingsbedrijf FireEye heeft de voorlopige resultaten gepubliceerd van een onderzoek dat het was begonnen nadat onbekenden claimden toegang tot zijn interne netwerk te hebben gehad. Er was wel toegang tot de e-mail en socialemedia-accounts van een medewerker.

Het bedrijf meldt dat de aanvaller toegang tot de diensten had verkregen doordat de inloggegeven waren uitgelekt in verschillende grote hacks, waaronder die van LinkedIn. Daardoor kon de aanvaller een aantal bedrijfsdocumenten verkrijgen. Er zou geen toegang zijn geweest tot het interne netwerk van het beveiligingsbedrijf; het schrijft dat er alleen mislukte inlogpogingen hebben plaatsgevonden. Hoewel het onderzoek nog niet volledig is afgerond, verwacht FireEye niet dat er nog andere verrassende bevindingen uit zullen voortkomen.

Eind juli verscheen een bericht op Pastebin waarin werd geclaimd dat aanvallers toegang hadden tot de interne netwerken van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf. Als 'bewijs' waren enkele documenten gepubliceerd en zou naderhand meer informatie volgen. De actie droeg de naam LeaktheAnalist en richtte zich volgens het Pastebin-bericht op medewerkers in de beveiligingsindustrie. Bij de getroffen medewerker gaat het om iemand bij Mandiant, een onderneming die in 2013 door FireEye werd overgenomen.