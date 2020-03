Onderzoek: meeste ransomware slaat meer dan drie dagen na infectie toe

Ransomware slaat in 75 procent van de gevallen toe na meer dan drie dagen na een infectie. Onderzoek van beveiligingsbedrijf FireEye wijst uit dat de meeste bedrijven na die tijd worden getroffen. Ook slaat de meeste ransomware buiten werktijden toe.

Het onderzoek van FireEye keek naar ransomware-infecties bij bedrijven tussen 2017 en 2019. De onderzoekers bestudeerden hoe de malware zich gedroeg als het eenmaal de systemen infecteerde. In de meeste gevallen probeert de ransomware eerst het netwerk in kaart te brengen en bijvoorbeeld adminwachtwoorden te stelen om dieper in het systeem te komen. Daarom slaat een ransomwareaanval zelden direct toe. In driekwart van de gevallen duurde dat minimaal drie dagen, schrijft FireEye.

Er waren echter ook infecties waarbij de ransomware pas na 299 dagen toesloeg. Volgens FireEye hebben bedrijven daardoor veel kans een infectie tegen te gaan als zij die in een vroeg stadium kunnen detecteren, door het virus te isoleren en te verwijderen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat FireEye zelf producten verkoopt die dat doen.

Het bedrijf ontdekte ook dat ransomware in 76 procent van de gevallen buiten kantoortijden toeslaat. Dat gebeurde dan in weekenden, of 's avonds of 's nachts. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de Universiteit Maastricht, die vlak voor kerstavond werd getroffen door ransomware. Uit het onderzoek bleek dat dat hoogstwaarschijnlijk bewust was gedaan, omdat er op dat moment minder mensen werken die de aanval kunnen stoppen. FireEye zegt ook dat de meeste ransomware-infecties binnenkomen via het Remote Desktop Protocol,en dat gebeurt nog steeds met meest via phishingmails.