Belgische AP Hogeschool blijft woensdag dicht na cyberaanval

De Belgische AP Hogeschool is getroffen door een cyberaanval. De campussen in Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Lier blijven daardoor vandaag gesloten. Het is niet bekend waar de onderwijsinstelling precies door getroffen is.

De aanval vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats, schrijft de Hogeschool in een korte blogpost. Veel informatie is er nog niet bekend. Zo is niet duidelijk door wat voor soort aanval de school is getroffen, en of daarbij data gestolen of versleuteld zijn. De Hogeschool kon niet direct inhoudelijke antwoorden geven op vragen van Tweakers. De school zou 'snel hebben kunnen ingrijpen', maar er wordt nog samen met externe bedrijven 'gezocht naar een oplossing'.

De AP Hogeschool houdt de vier campussen in Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Lier vandaag gesloten. De school roept studenten op niet naar die campussen te komen. Als ze daar wel zijn mogen ze 'in geen geval computers aanzetten'. De school neemt die maatregel om verdere verspreiding door het netwerk te voorkomen.

Studenten krijgen in ieder geval woensdag digitaal les. daarbij zijn systemen zoals Microsoft Teams, e-mail, Digitap en Panopto nog te gebruiken. De e-campus is niet te gebruiken, net als administratieve systemen.