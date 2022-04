Europees Geneesmiddelenbureau is slachtoffer van cyberaanval - update

Het Europees Geneesmiddelenbureau zegt slachtoffer te zijn van een cyberaanval. Details over de aanval geeft het agentschap nog niet. Het is niet bekend of de aanval invloed heeft op de huidige werkzaamheden. Het agentschap test momenteel coronavaccins.

Het agentschap, dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft, maakt melding van de aanval in een korte mededeling op zijn website. Daarin zegt het agentschap van de Europese Unie dat er snel een onderzoek is gestart, in samenwerking met de autoriteiten.

Het Europees Geneesmiddelenbureau geeft geen details over de aanval. Het is niet bekend of er gegevens zijn gestolen of dat er bijvoorbeeld sprake is van ransomware. Terwijl het onderzoek loopt kan het agentschap geen aanvullende details geven. De instantie zegt later met meer informatie naar buiten te komen.

Momenteel is het agentschap bezig met het beoordelen van de coronavaccins van Pfizer en BioNTech voor de Europese markt. Eerder werd de verwachting uitgesproken dat er uiterlijk op 29 december een oordeel over de vaccins zou komen. Of die werkzaamheden zijn beïnvloed door de aanval, is niet bekend.

Update, 20:07: Het Europees Geneesmiddelenbureau laat aan BleepingComputer weten dat het agentschap 'volledig functioneel' is en dat 'al het werk wordt voortgezet'. Het agentschap geeft verder nog geen details over de cyberaanval, maar meldt opnieuw dat aanvullende informatie op een later moment wordt gedeeld.