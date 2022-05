Hackers zetten gestolen EMA-documenten over coronavaccin online

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA meldt dat in december gestolen documentatie over coronamedicatie en -vaccins online verschenen is. Het bureau meldde 9 december gehackt te zijn. Het is nog niet bekend wie er achter de hack zit.

In een update op haar website meldt het Europees geneesmiddelenbureau dat onderzoek naar de cyberaanval in december uitgewezen heeft dat enkele gestolen documenten die betrekking hebben op medicatie en vaccins tegen het coronavirus van derden, online verschenen zijn. De dienst is verantwoordelijk voor het beoordelen van medicijnen en vaccins en beoordeelde in december onder andere de Pfizer- en Modernavaccins.

Het bureau meldt in de update niet welke gegevens er online verschenen zijn, waar deze staan en of deze te koop aangeboden zijn. Bleepingcomputer zegt dat het gaat om gegevens over het Pfizer/BioNTech-vaccin. Op 31 december ontdekte de website dat vermeende gestolen EMA-data online verscheen op verschillende hackerfora. In een screenshot is te zien dat iemand claimt gegevens van het Pfizer-vaccin te hebben. Bronnen zeggen tegen BleepingComputer dat in ieder geval e-mailscreenshots, EMA-peerreviewcommentaar, Word-documenten, pdf's en PowerPoint-presentaties uitgelekt zijn.

Volgens de NOS is de hack in december een gerichte aanval van een buitenlandse inlichtingendienst, dat bedoeld was om informatie te verzamelen over de werking van de verschillende coronavaccins van Pfizer en Moderna dat de EMA beoordeelde. Het is nog niet bekend welke buitenlandse inlichtingendienst dat moet zijn geweest.