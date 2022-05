ASUS toont ROG Strix-laptops met Ryzen 9 5900HX-cpu en 300Hz-scherm - update

ASUS heeft drie ROG Strix-laptops aangekondigd die voorzien worden van de onlangs door AMD aangekondigde en op gaminglaptops gerichte Ryzen 9 5900HX-processors. De laptops die ASUS in de Benelux uitbrengt, krijgen een scherm met een refreshrate van 300Hz.

De ROG Strix SCAR 17 komt elders ook uit met een 360Hz-scherm en heeft een opgegeven responstijd van 3ms, maar in de Benelux komt alleen de variant met een 300Hz-scherm beschikbaar. Deze kan 100 procent van de sRGB-kleurruimte weergeven. De responstijd bedraagt volgens ASUS ook 3ms, al is niet duidelijk of dit de grijs-naar-grijsresponstijd betreft.

Het model dat in de Benelux uitkomt, krijgt een Nvidia Geforce RTX 3080 als gpu, een ips-scherm met een diagonaal van 17,3" en een resolutie van 1920x1080 pixels en 32GB DDR4-geheugen. Het toetsenbord van de ROG Strix SCAR 17 is voorzien van optisch-mechanische switches, wat de reactietijd volgens ASUS zou verbeteren.

ROG Strix SCAR 17

Verder komt ASUS in de Benelux met een versie van de ROG Strix G17 die over hetzelfde scherm en dezelfde processor als de ROG Strix SCAR 17 beschikt. De verschillen zijn onder meer te vinden in minder werkgeheugen in de vorm van 16GB DDR4 en een minder krachtige videokaart in de vorm van de GeForce RTX 3070. ASUS komt ook met de ROG Strix G15, die op het kleinere 15,6"-scherm na gelijk is aan de ROG Strix G17.

De laptops zijn voorzien van Ryzen 9 5900HX-processors. Deze Zen 3-cpu's beschikken over 8 cores en 16 threads, hebben een kloksnelheid van 3GHz, een maximale boost van 4,8GHz en een tdp van 45W. Deze processors worden op een 7nm-procedé gemaakt.

Alle nieuwe ROG Strix-laptops zijn voorzien van een 90Wh-accu en hebben ondersteuning voor 100W-snelladen via USB-C. De adviesprijs van de ROG Strix SCAR 17 bedraagt 2999 euro, de ROG Strix G17 moet 1999 euro gaan kosten en de adviesprijs van de kleinere ROG Strix G15 bedraagt 1949 euro.

Update, 17:25 uur: In een eerdere versie van het bericht stond aangegeven dat er sprake was van 8GB en 16GB ram bij de verschillende modellen. Dat moet 16 en 32GB ram zijn, ofwel twee DDR4-3200-modules van elk 8GB en bij de ROG Strix SCAR 17 zijn het twee DDR-3200-modules van elk 16GB. De tabel en de tekst zijn hierop aangepast.