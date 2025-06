Processors kunnen altijd sneller. Bijvoorbeeld door meer cores toe te voegen, of door meer vermogen toe te staan waardoor de kloksnelheden omhoog kunnen. Een 'trucje' dat AMD sinds begin vorig jaar op zijn desktopprocessors toepast, is het toevoegen van een flinke hoeveelheid L3-cache. AMD noemt dat '3D V-Cache'. Dat extra grote geheugen was altijd voorbehouden aan desktopprocessors, maar nu is ook een laptopprocessor voorzien van de extra grote cache. Die processor, de Ryzen 9 7945HX3D, tref je vooralsnog in één laptop aan. Die laptop hebben we getest en in dit artikel lees je of AMD's claim dat de 7945HX3D the world's fastest mobile gaming processor is, een beetje hout snijdt.

De laptop: bekende ASUS ROG SCAR 17

Mobiele processors zijn geen op zichzelf staande producten. Er zit een hele laptop omheen en in dit geval is dat een bekend systeem: de ASUS ROG Strix Scar 17. Die laptop hebben we in mei 2023 gereviewd en toen was hij voorzien van een Ryzen 9 7945HX-processor, zonder 3D-Cache dus. De 7945HX3D is in feite dezelfde cpu, maar dan met 128 in plaats van 64MB L3-cache. Wil je je verdiepen in die laptop, dan kun je de review hier vinden.

Ryzen 9 7945HX Ryzen 9 7945HX3D Cores/threads 16/32 16/32 Basisklokfrequentie 2,5GHz 2,5GHz Maximale klokfrequentie 5,4GHz 5,4GHz Ctdp 55-75W 55-75W L1/L2-cache 1MB/16MB 1MB/16MB L3-cache 64MB 128MB

Wat doet die cache? Dat kun je lezen in dit achtergrondartikel. En wat heb je eraan? Ook daar schreven we eerder al eens over. Op de desktop bracht AMD als eerste de Ryzen 7 5800X3D uit, gevolgd door de 7950X3D, 7900X3D en 7800X3D. Wil je die artikelen niet allemaal van begin tot eind lezen, dan komt het inhoudelijk ongeveer op het volgende neer. Dankzij een groter cache-geheugen staat de juiste data vaker klaar voor de cpu om eraan te werken. Zit die data niet in de L3-cache, dan moet hij uit het veel tragere werkgeheugen gehaald worden. Zo'n cache miss levert vertraging op en komt vaak voor bij moeilijk voorspelbare workloads. Games zijn over het algemeen lastig voorspelbare workloads en profiteren daarom bij uitstek van de grotere cache.

We hebben onze gebruikelijke benchmarks gedraaid op de nieuwe Scar 17, maar daarbij is nauwelijks verschil te zien met de score van de Scar 17 met de gewone 7945HX-processor.

In alle subtests van PCMark 10 zijn de testresultaten vrijwel identiek, zelfs in de gamingtest. Het mag duidelijk zijn dat de verschillen niet in dit soort workloads gemaakt worden.

Ook in Cinebench zien we nauwelijks verschillen tussen de 7945HX en de 7945HX3D.