Gerucht: AMD werkt aan Ryzen 5 5600X3D met zes cores en 96MB aan L3-cache

AMD werkt mogelijk aan de Ryzen 5 5600X3D voor de AM4-socket. Volgens de gelekte specificaties heeft deze processor zes cores, twaalf threads, 96MB aan L3-cache en een maximale base-/boostclocksnelheid van 3,3/4,4GHz.

Chi11eddog, die eerder al meermaals correcte informatie naar buiten lekte, toont op Twitter een Excel-spreadsheet met daarop specificaties van de Ryzen 5600X3D. De cpu krijgt naar verluidt het modelnummer 100-00001176 en wordt vermoedelijk de goedkoopste processor met 3D V-Cache. Dat was hiervoor de vorig jaar uitgebrachte Ryzen 7 5800X3D met acht cores.

Laatstgenoemde heeft volgens het document ook vier extra threads en kloksnelheden die 100Mhz hoger zijn dan de 5600X3D, maar de L3-cache is bij beide cpu's even groot. De L2-cache is naar verluidt 3MB voor de 5600x3D, hetgeen 1MB minder is dan het cachegeheugen van de achtcorevariant. De prijs, releasedatum en verdere specificaties van de Ryzen 5 5600X met 3D V-Cache zijn nog niet bekend.