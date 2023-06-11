Gerucht: AMD werkt aan Ryzen 5 5600X3D met zes cores en 96MB aan L3-cache

AMD werkt mogelijk aan de Ryzen 5 5600X3D voor de AM4-socket. Volgens de gelekte specificaties heeft deze processor zes cores, twaalf threads, 96MB aan L3-cache en een maximale base-/boostclocksnelheid van 3,3/4,4GHz.

Chi11eddog, die eerder al meermaals correcte informatie naar buiten lekte, toont op Twitter een Excel-spreadsheet met daarop specificaties van de Ryzen 5600X3D. De cpu krijgt naar verluidt het modelnummer 100-00001176 en wordt vermoedelijk de goedkoopste processor met 3D V-Cache. Dat was hiervoor de vorig jaar uitgebrachte Ryzen 7 5800X3D met acht cores.

Laatstgenoemde heeft volgens het document ook vier extra threads en kloksnelheden die 100Mhz hoger zijn dan de 5600X3D, maar de L3-cache is bij beide cpu's even groot. De L2-cache is naar verluidt 3MB voor de 5600x3D, hetgeen 1MB minder is dan het cachegeheugen van de achtcorevariant. De prijs, releasedatum en verdere specificaties van de Ryzen 5 5600X met 3D V-Cache zijn nog niet bekend.

AMD Ryzen 5 5600X3D-specificaties

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 11-06-2023 10:59
67 • submitter: Vuranix

11-06-2023 • 10:59

67

Submitter: Vuranix

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Reacties (67)

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cazzie 11 juni 2023 11:05
Toch best wel bijzonder dat AMD het AM4 platform nog niet helemaal vergeten is.
SRI @cazzie11 juni 2023 11:11
Op zich niet, veel mensen hikken toch nog aan tegen de hoge kosten voor een volledige upgrade. Niet recent de prijzen gecheckt maar de DDR5 vs DDR4 prijzen zijn hoger, de moederborden zijn duurder voor AM5.

Als je dus al een AM4 moederbord hebt is een dergelijke upgrade best een koopje (alleen de CPU upgraden). Waar de 5800x3D nog iets van 300 euro kost zou een goede game processor voor iets van 200 a 225 nog best interessant zijn voor menig persoon.

Zelf heb ik een tijdje terug een upgrade gedaan van mijn i5 6600 naar de 5800x3D juist vanwege het enorme prijsverschil.

Je hoort ook nog wel regelmatig mensen klagen over de prijzen van AM5 en dat het niet DDR4 ondersteund.
Spoonher @SRI11 juni 2023 11:23
De prijzen voor een nieuwe AM4 build t.o.v. AM5 zijn niet meer significant. Iedereen die een nieuwe PC wil bouwen en niet al op AM4 zit, is AM5 de logische stap. Ik zit zelf nog op AM4 met een 5800X (niet 3D). Voor mij is een upgrade naar de 3D model niet interessant. Maar men die nog met een AMD Ryzen 1000/2000 zitten is het de voordeligste manier om te upgraden binnen het AM4 platform. Ik verwacht ook dat als men nog zit met vorige generaties AM4 CPU's ze ook spelen op 1080p of max 1440p. Hier valt met een CPU upgrade enorm veel winst te behalen in games, vooral op 1080p.

Al met al is het een slimme zet van AMD om nog een goedkopere 3D v-cache uit te brengen voor AM4 voor mensen met een klein budget. Hopelijk voor die mensen is de "5600X3D" aanzienlijk goedkoper dan de 5800X3D met niet al te veel verschil in peformance.
Sissors @Spoonher11 juni 2023 11:39
Het populairste AM4 moederbord in de PW is €86. Populairse AM5 moederbord is €235. En natuurlijk, er zijn goedkopere, maar algemeen zijn AM5 moederborden nog heel veel duurder, en daar bovenop zijn er iig nog heel veel die bijvoorbeeld extreem traag opstarten.
sfc1971 @Sissors11 juni 2023 14:27
Dat is natuurlijk een manke vergelijking, mensen die nu nog een AM4 nieuw kopen zijn mensen met een krap budget die een AM5 systeem niet kunnen veroorloven.

AM5 mensen hebben een ruimer budget omdat ze een vrijwel geheel nieuw systeem kopen en dus meer te besteden hebben.

Je vergelijkt dus de meest populaire prijs van budget kopers met mensen die het nieuwste van het nieuwste willen hebben.
Sissors @sfc197111 juni 2023 14:53
Genoeg mensen zouden alsnog een goedkoop moederbord willen kopen, zelfde performance lagere prijs? Maar er zijn geen goedkope moederborden.

En terwijl ik dat schrijf kijk ik even, en zie ik dat de A620 mobos beginnen te komen. Hopelijk spoedig een vergelijking van Tweakers van die dingen, want dat maakt AM5 platform in theorie een heel stuk interessanter. (Enkel nog mATX, want goedkoopste ATX is €190 vs €80).

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 15:36]

SRI @sfc197112 juni 2023 12:07
Wat raar om te zeggen dat mensen met een krap budget alleen voor AM4 gaan. Mijn budget was ruim genoeg voor AM5, maar vond de extra kosten het niet waard. Dat het budget er is betekent niet dat je het op moet maken, bedoel we zijn particulieren niet de overheid.

Wel ben ik met je eens dat het een rare vergelijking is. Maar als ik kijk naar de kosten voor AM4 vs AM5 en je niet perse het beste van het beste wilt dan vind ik persoonlijk AM4 nog steeds de betere oplossing qua kosten.
Sinester @SRI12 juni 2023 12:49
Maar als ik kijk naar de kosten voor AM4 vs AM5 en je niet perse het beste van het beste wilt dan vind ik persoonlijk AM4 nog steeds de betere oplossing qua kosten.
Ik zou vandaag de dag niemand aanraden om nieuw voor een AM4 te gaan, en dit is puur omdat het toch een dood platform is, er zal niks snellers op komen dan de 5800X3D

Dat het ook beter is voor de kosten ben ik ook niet helemaal mee eens, als je heel lang met het systeem wilt doen en bij je volgende upgrade een compleet nieuw systeem gaat bouwen heb je wellicht gelijk

Maar als je tussen tijds wil upgraden, dan is AM5 100% de betere optie voor de prijs
bwerg @Sissors11 juni 2023 13:02
Daarnaast is ook de prijs-prestatieverhouding van CPU's op AM4 nog gewoon veel beter. Een Ryzen 5600 voor 130 euro of een 5700X voor 190 euro, daar zit AM5 nog lang niet. Niet dat het daarmee meteen de beste koop is want toekomstvastheid is ook wat waard, maar dat de meerkosten "niet meer significant" zouden zijn... Nou, nee, voor een budget-bak waarbij upgradebaarheid minder belangrijk is dan de aanschafprijs staat AM4 nog steeds op plek 1.
i-chat @Sissors11 juni 2023 13:12
beetje lastig voorbeeld, want als je vervolgens de prijzen van een 5700x vergelijkt met die van een 700% dan zit daar weer bijna geen verschik in, en ook de verschillen tussen ram vallen behoorlijk mee tenzij je uit de budgetbak graait.

die +/- 150 van het moederbord is dan ineens ruim de helft van het prijsverschil tussen de 2 builds en en an moet je dus gaan kijken naar zaken als perstatie-per-euro en upgradebaarheid.

nu je oude setje nog één keer upgraden naar een mini x3d (om het zo maar even te noemen dan), zou voor veel mensen wellicht nog een jaartje (of heel misschien 2) kunnen laten rekken totdat er ook op AM5 iets spectaculairs te krijgen is (voor weinig).
YangWenli @SRI12 juni 2023 11:05
Een moederbord alleen tikt 150-200 euro aan.
Thijzer @cazzie11 juni 2023 15:00
Ik vind het bijzonder dat een chip bedrijf zoals AMD goed en snel kan mee schalen met de vraag in de markt. Volgens mij ook een groot voordeel tov de concurrentie.
Luke Skyballer @cazzie12 juni 2023 01:02
Vind dit wel ideaal iig, kosten voor upgrade zijn wat makkelijker te rechtvaardigen. _/-\o_
equit1986 11 juni 2023 11:04
oh, dit gaat een lekker instap game cpu'tje worden dan. als hij 100 euro minimaal goedkoper is, is dit echt een banger!
SRI @equit198611 juni 2023 11:15
De 5800x3D is rond de 300 waar de 'gewone' 5800x rond de 200 ligt.

De 5600x ligt iets boven de 150. Als hij dan 100 euro duurder is zou het 200 zijn. Als je echter kijkt naar dat de 5800x3D anderhalf keer zo duur is als de reguliere variant zou je dus 150 * 1.5 = 225 zijn. 200 zou een mooie prijs zijn maar wellicht aan de optimistische kant. Maar we gaan het zien (als hij überhaupt al uitkomt).
Hans1990
@SRI11 juni 2023 11:27
Zoiets vermoed ik ook. Ik schat zelf in aan de bovenkant van dat segment (zeg 220-250).

De concurrentie is heftig in dat segment. AMD heeft ook nog z'n 7600 voor 230 te koop staan. Het nadeel is dat die chip nogal forse platformkosten heeft. Intel heeft dan met een 13400(F) voor 220-230 euro op een DDR4 moederbord betere kaarten in handen.

Andere reden kan ik niet zien waarom ze, 3/4 jaar nadat AM5 uit is, nu nog een budget CPU uitbrengen op het oude platform. Het lijkt dan echt om marktaandeel te gaan, en een aantrekkelijke upgrade voor de grote vooraad AM4 borden die nog bestaan (nieuw of 2e hands). Ze hebben namelijk al erg veel CPUs flink afgeprijsd naar de 125 tot 200 euro (5600G, 5600, en vanaf 150eur: 5700G, 5600X, 5700X, 5800X). Je zou bijna afvragen of er wel genoeg prijsgat te vinden is om een nieuw model CPU in te plaatsen.
Thomg @Hans199011 juni 2023 12:11
Platformkosten zijn nu erg vergelijkbaar. Moederbord prijzen zijn al aardig evenredig (als in waar voor je geld, niet goedkoopste van goedkoopste) en geheugen idem.

https://www.youtube.com/watch?v=IstA56IAeVA
uitvoering: Crucial CT2K8G48C40U5

Gaat je max een paar tientjes schelen.

Je moet jezelf alleen wel afvragen of je serieus wilt gaan knijpen op low end DDR5.
SRI @Thomg11 juni 2023 14:02
Maar dan geldt ook nog: heb je al DDR4? Heb je al een AM4 mobo? Als een of beide waar zijn dan bespaart dat ook aardig wat geld. Dan is een simpele CPU upgrade aanzienlijk goedkoper dan je halve pc vervangen.
Thomg @SRI11 juni 2023 14:22
Ik reageer of hans, hij heeft het hier echt heel specifiek over platformkosten. Zoals hij het verwoord klinkt het als hij het heeft over het komen van een niet AM4 naar AM4/AM5.
bucovaina89 11 juni 2023 11:20
@Vuranix Volgens mij is die met 33GHz base clock wel een érg dikke CPU 😉. In de afbeelding staat 3.3GHz.
Vuranix @bucovaina8911 juni 2023 14:29
ik ben de submitter, ik heb verder niets te maken met hoe deze post is geschreven, daar zou je toch echt bij Tweakers moeten wezen.
bucovaina89 @Vuranix11 juni 2023 14:30
OK ja ik wist het niet goed. Submitter is duidelijk dus niet de auteur :)
SRI @bucovaina8911 juni 2023 17:35
Ja de auteur staat er boven. Wellicht geven ze dus gewoon credit aan diegene die het nieuws heeft gemeld. Tevens staat daar ook het linkje ‘feedback’ dat je naar het forum voor spel en tik foutjes leidt.
mjansen2016 11 juni 2023 14:12
Ik ben benieuwd naar het verbruik, toen ik van een 5700G naar een 5800X3D ging liep die een stuk heter en was passieve koeling niet meer aan de orde.
bwerg @mjansen201611 juni 2023 15:11
Passieve koeling is bij een desktop-CPU sowieso niet echt mogelijk, idle-verbruik ligt typisch in de orde van 5-15W dus dat kan met een groot koelblok misschien nog wel maar load lukt dat nooit, zelfs niet bij een zuinige CPU als de 5700G.

Een 5700G is dan ook wel wat, dat is oorspronkelijk een laptop-chip. Het verbruik van een 5800X3D is voor een high-end CPU trouwens helemaal niet zo hoog. De hogere temperatuur komt vooral doordat de extra laag cache als een isolatielaagje bovenop de CPU zelf ligt.
mjansen2016 @bwerg11 juni 2023 15:20
Het heeft een jaar 24/7 bij mij zonder issues gedraait met een Arctic Alpine AM4 cooler, die hier speciaal voor gemaakt is(nu uit de handel genomen), diezelfde moederbord+cpu+koelercombo doet nu dienst als OBS streamer in een studio, waar ook een 3500U op een B450 mainboard, met zo'n identieke koeler naast staat voor audiomontage(cubase).
Systemen zijn volledig passief, ook de voedingen(Seasonic) zijn volledig passief.

De 5700G bleef bij mij zelfs met gamen stabiel rond 68/70 graden, in de zomer zoals nu liep die iets, maar niet schrikbaren veel warmer.

uitvoering: Arctic Alpine AM4 Passive <Ik heb het doosje nog liggen, daar waren ze iets royaler met wat die aankon, en al ging het buiten spec, ik heb 4 systemen gebouwd met die cooler, met een 2400G, 3400G, 3500U, 5700G. Nooit oververhittingsproblemen ervaren. Na 3 uurtjes testen met diezelfde koeler, op een x5800x3d heb ik er maar een Be Quiet! Dark Rock tegenaan gegooid.

[Reactie gewijzigd door mjansen2016 op 22 juli 2024 15:36]

sapphire @mjansen201611 juni 2023 17:40
Zijn ook niet echt vergelijkbare CPU’s.

2400 en 3400G zijn low end chips met ditto verbruik, 3500U ken ik niet maar klinkt als een low voltage versie? 5700G is een monolithische chip en de 5800X3D een chiplet design met 1CCX onder een plakje cache.

De 5800X3D is een vrij efficiënte chip met voor de rekenkracht die het levert een relatief laag verbruik, dat er los van staat dat hij heet wordt. Dat heet worden komt doordat er maar 1 chiplet actief is wat voor een kleine hotshot zorgt ipv een groter oppervlakte als bij een monolithische chip zoals de 5700G. Dan zit er nog een extra laagje ‘3D’ chache overheen wat het geheel nog wat lastiger te koelen maakt en je hebt een heethoofdje. Daarom staat alles qua OC’ing uit en kan dit volgens AMD weinig kwaad.
dmantione 11 juni 2023 11:34
Het is de vraag hoe lang €300 voor de 5800X3D te handhaven is, de concurrentie van AM5 en nieuwe Intel-platformen zal dat steeds meer onder druk zetten. Een prijs van €250 voor de 5800X3D lijkt me op termijn realistisch en dan zal de 5600X3D daar nog een eind onder moeten duiken.
Thomg @dmantione11 juni 2023 12:07
Het antwoord is heel erg lang. Je koopt het immers als je een AM4 setup al hebt, niet als je een nieuwe PC wilt bouwen. Dan is de 300 euro voor een 5800X3D aanzienlijk goedkoper dan een 1700 of AM5 combi.
dmantione @Thomg11 juni 2023 12:47
Upgraders zijn voor AMD maar één groep. De andere groep is de groep voor wie de €250 voor de 7600X nog te duur is, de budgetmarkt. AM4 is daar beter voor geschikt dan AM5. Als AMD zich daar niet voldoende concurrerend voelt, dan kan dat reden zijn voor een processor als dit.
Klunssmurf 11 juni 2023 11:44
Nu maar hopen dat het een 65W tdp cpu is als ie er komt.
DennisH82 @Klunssmurf11 juni 2023 11:52
Daar kun je denk ik wel van uitgaan.
Klunssmurf @DennisH8211 juni 2023 12:12
Ja doe ik ook 😁
Vortigen 11 juni 2023 13:16
Goed nieuws, ook eventueel voor het AM5 platform want een 7600X3D ligt dan misschien ook wel in het verschiet?
Aangezien ik ergens in september een complete upgrade wil doen (ivm Starfield), worden het zeer interessante tijden :)
DennisH82 @Vortigen11 juni 2023 13:58
Inderdaad :)
Al heb ik nu zelf de Ryzen 7 7700X dus ik denk dat ik voor Starfield wel goed zit ;)
DennisH82 11 juni 2023 11:51
Slimme move van AMD, ik zou een 7600X3D op termijn ook wel zien zitten :)
Daverius 11 juni 2023 14:36
Interessant. Ik heb nog een 3600 die prima voldoet, maar hou tweedehands prijsjes in de gaten voor een AM4 5XXX 65w cpu. Binnen een platform-generatie doe ik het meestal op die manier; mid range en dan tweedehands upgraden in laatste ‘levensfase’ van platform. Een nieuwe 5600x3d zou kwa prijs/prestatie in een upgrade dan misschien niet echt heel interessant zijn in dit stadium van AM4, als een gewone 5600x minstens 100,- euro goedkoper is tweedehands. Maar ik ga de benchmarks in de gaten houden. Ik kan het mis hebben en misschien is het de overweging toch waard.
AtariXLfanboy 11 juni 2023 16:26
Wie weet stopt AMD met de productie van de 5800X3D omdat deze nog teveel concurrerend is met het AM5 platform en brengt het daarom de 5600X3D om met Intel in het budget DDR4 segment te kunnen blijven te beconcurreren. Zeker met een videokaart onder de 500 euro heb je ook eigenlijk niet veel meer nodig om te gamen.

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