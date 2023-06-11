'Google Pixel 8-camera krijgt grote Samsung Isocell GN2-sensor van 98mm²'

De hoofdcamera van de Google Pixel 8-serie wordt voorzien van een Samsung Isocell GN2-sensor. Dat schrijft Android Authority op basis van een ingewijde. Deze is groter en kan onder meer beter autofocussen dan zijn voorganger, de GN1, waar zowel de Pixel 6 als 7 mee werden uitgerust.

Android Authority schrijft dat zowel de reguliere Pixel 8 als de Pixel 8 Pro de Samsung Isocell GN2-sensor zullen krijgen. Deze 50-megapixelcamerasensor is met een oppervlak van 98mm² relatief groot; zijn voorganger heeft een oppervlakte van 72mm². Daarnaast moet deze sensor 35 procent meer licht opvangen en heeft deze 'dualpixelautofocustechnologie', waarbij pixels niet alleen horizontaal opgedeeld zijn, maar ook diagonaal. Dit stelt de sensor in staat in alle richtingen snel te focussen, ook als er horizontaal geen patroonveranderingen zijn.

Ook nieuw is dat deze sensor ondersteuning biedt voor 8K-video-opnames met 30fps, alleen komt deze optie volgens Android Authority mogelijk niet beschikbaar voor de Pixel 8-serie. De Google Camera-app van de Pixel 8 zou deze functie momenteel namelijk nog niet ondersteunen. Ten slotte biedt de sensor ook toegang tot staggered hdr: hdr door met dezelfde sensor meerdere foto's tegelijk te maken met verschillende belichtingen.

Naast de GN2-sensor deelt Android Authority nog een aantal andere cameraveranderingen. Zo zou de ultrawidecamerasensor van de Pixel 7 Pro, de Sony IMX386 van 12 megapixel, op de Pixel 8 Pro plaatsmaken voor de IMX787 van 64Mp, die eerder al aanwezig was op de Pixel 7a. De reguliere Pixel 8 behoudt echter de IMX386, al wordt deze volgens de site wel wat breder gemaakt. Daarnaast krijgt de Pixel 8 Pro naar verluidt een geüpgradede time-of-flightsensor in vergelijking met diens voorganger, wat de autofocusprestaties nog verder moet verbeteren. De selfie- en telefotocamera's zijn verder ongewijzigd ten opzichte van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Tot slot deelt de site nog enkele nieuwe functies die aanwezig zouden zijn in de camera-app van de Pixel 8-telefoons. De 'Adaptive Torch'-functie moet de sterkte van de flits dynamisch kunnen aanpassen op basis van de omgeving, zodat foto's minder snel overbelicht worden. Daarnaast deelt de nieuwe Segmentation AWB-functie de gefotografeerde omgeving op in verschillende delen, om vervolgens ieder deel apart te kunnen verwerken.