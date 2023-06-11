'Google Pixel 8-camera krijgt grote Samsung Isocell GN2-sensor van 98mm²'

De hoofdcamera van de Google Pixel 8-serie wordt voorzien van een Samsung Isocell GN2-sensor. Dat schrijft Android Authority op basis van een ingewijde. Deze is groter en kan onder meer beter autofocussen dan zijn voorganger, de GN1, waar zowel de Pixel 6 als 7 mee werden uitgerust.

Android Authority schrijft dat zowel de reguliere Pixel 8 als de Pixel 8 Pro de Samsung Isocell GN2-sensor zullen krijgen. Deze 50-megapixelcamerasensor is met een oppervlak van 98mm² relatief groot; zijn voorganger heeft een oppervlakte van 72mm². Daarnaast moet deze sensor 35 procent meer licht opvangen en heeft deze 'dualpixelautofocustechnologie', waarbij pixels niet alleen horizontaal opgedeeld zijn, maar ook diagonaal. Dit stelt de sensor in staat in alle richtingen snel te focussen, ook als er horizontaal geen patroonveranderingen zijn.

Ook nieuw is dat deze sensor ondersteuning biedt voor 8K-video-opnames met 30fps, alleen komt deze optie volgens Android Authority mogelijk niet beschikbaar voor de Pixel 8-serie. De Google Camera-app van de Pixel 8 zou deze functie momenteel namelijk nog niet ondersteunen. Ten slotte biedt de sensor ook toegang tot staggered hdr: hdr door met dezelfde sensor meerdere foto's tegelijk te maken met verschillende belichtingen.

Naast de GN2-sensor deelt Android Authority nog een aantal andere cameraveranderingen. Zo zou de ultrawidecamerasensor van de Pixel 7 Pro, de Sony IMX386 van 12 megapixel, op de Pixel 8 Pro plaatsmaken voor de IMX787 van 64Mp, die eerder al aanwezig was op de Pixel 7a. De reguliere Pixel 8 behoudt echter de IMX386, al wordt deze volgens de site wel wat breder gemaakt. Daarnaast krijgt de Pixel 8 Pro naar verluidt een geüpgradede time-of-flightsensor in vergelijking met diens voorganger, wat de autofocusprestaties nog verder moet verbeteren. De selfie- en telefotocamera's zijn verder ongewijzigd ten opzichte van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Tot slot deelt de site nog enkele nieuwe functies die aanwezig zouden zijn in de camera-app van de Pixel 8-telefoons. De 'Adaptive Torch'-functie moet de sterkte van de flits dynamisch kunnen aanpassen op basis van de omgeving, zodat foto's minder snel overbelicht worden. Daarnaast deelt de nieuwe Segmentation AWB-functie de gefotografeerde omgeving op in verschillende delen, om vervolgens ieder deel apart te kunnen verwerken.

Pixel 8-cameraspecs
De vermeende cameraspecificaties van de Pixel 8 Pro (links) en reguliere Pixel 8

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 11-06-2023 10:10 119

11-06-2023 • 10:10

119

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Reacties (119)

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Yaksa 11 juni 2023 10:37
Maar desalniettemin moeten de fotonen nog steeds door een flutlensje een heel klein oppervlak (98 mm) zien te bereiken waar dan (deels) door de software een acceptabel kiekje van gemaakt wordt.
Vergeleken met een APS-C sensor (zoals in vele goedkopere DSLR's zit) met een oppervlakte van 343 mm is dat nog steeds niet echt geschikt om echte foto's te maken. Om nog maar niet te spreken over een full frame sensor met een oppervlakte van 864 mm. Het moge duidelijk zijn dat je met een dergelijke sensor veel meer licht kunt vangen dan met zo'n sensor uit een telefoontoestel. En uiteindelijk is fotografie schilderen met licht. Wanneer je het licht niet goed kunt vangen dan is dat met geen enkel softwareprogramma te corrigeren, zelfs wanneer je AI inzet dan wordt het nooit exacte plaatje wat je zag.
Bijkomend voordeel van een grotere sensor is ook dat de hoeveelheid ruis bij mindere lichtomstandigheden aanzienlijk minder is. Dus de schaduwpartijen of avondscene's op de foto zullen dan meer details bevatten.
bantoo @Yaksa11 juni 2023 10:59
Wat een gelul dat je met APSC geen "echte foto's" kan maken. Ik wens je veel succes om in een dubbel blind test APS-C en 35mm uit elkaar te halen. Die kleine "flutlensjes" is een stuk meer R&D in gegaan dan menig fotocamera lens. Bij goed licht heb je simpelweg geen grote sensoren nodig. Het is een leuke gimmick om een grote sensor te hebben als je een zeer klein scherp gebied wil hebben maar dit is het wel zo'n beetje voor alledaagse fotografie.
En dit komt van iemand die een tijd lang 5x7 fotografeerde.
24hourpartypal @bantoo11 juni 2023 11:48
Over het algemeen ben ik het eens met wat je zegt hoor, maar als voormalig 5x7 fotograaf dan zou je toch juist gemakkelijk het verschil tussen APS-C en FF kunnen zien dmv de verschillen in lens compressie en andere perspective distortion? Ligt ook een beetje aan het brandpuntafstand dat je vooral gebruikt uiteraard, en zijn de verschillen tussen APS-C en FF niet zo groot als je het vergelijkt met sheet film, maar krijg bijna het gevoel dat ik mezelf dingen aanpraat die er niet zijn. De combinatie tussen lens compressie en processing geven smartphone foto's vaak een artificieel uiterlijk voor mij, ook bij zogenaamd goede camera telefoons. Heb zelf nooit echt grote formaten geschoten, vandaar dat ik er naar vraag.

OP verwoord het misschien niet helemaal perfect, maar heeft hier misschien wel een punt dat je sensors wel kan blijven vergroten maar je op een gegeven moment toch aan fysieke limieten aan gaat zitten ivm grootte van de lens en je misschien binnen die limieten beter naar een balans tussen die twee kan zoeken aangezien hoe groot je de sensor ook maakt, het nooit in de buurt zal komen van wat er met echt grote sensors mogelijk is.
DamirB @24hourpartypal11 juni 2023 12:23
Software kan veel helpen, en Google kan er zelfs nog veel uitpeuteren. Mijn grootste probleem was de onnatuurlijke smartphone look zodra je beetje in durft te zoomen. Dat heb ik er nu redelijk uit gesloopt (zonder raw)

https://imgbox.com/M5GzHUQz (bovenste is aangepast, onderste standaard google)

[Reactie gewijzigd door DamirB op 22 juli 2024 20:43]

24hourpartypal @DamirB11 juni 2023 12:50
Ziet er inderdaad goed uit, kan je in de stock app gewoon de oversharpening er uithalen of is dit third party? Heb zelf een p7p en nooit echt mijn best gedaan eigenlijk om de processing goed te krijgen.

Maar wat ik dus vooral bedoel is dat die, wat, 8mm lens van een smartphone je altijd het perspectief van een 8mm lens geeft, enkel is het frame een stuk kleiner. Als je bijvoorbeeld kijkt naar large format film, dan schiet je ultrawide met een 70mm lens. De lens distortion of compressie op dit perspectief is nagenoeg niet aanwezig, wel krijg je de magnificatie en diepte die je bij dit perspectief zou verwachten. Dat de Pixel 8 sensor een x procent groter is en die 8mm lens nu misschien een 9mm lens kan zijn heeft hier verder niet veel invloed op en vind ik een terecht punt.

De vraag is denk ik vooral, wat is het nut van een grotere sensor en is de race naar groter echt zo nodig? Met computational photography kan je een argument maken dat je veel pixels, want vaak gaat een grotere sensor gepaart met een hogere densiteit, je meer mogelijkheden biedt, maar hoe ver moeten we hierin gaan? Vind zelf dat de p7 al een stuk meer processed er uit ziet an de p5 bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 22 juli 2024 20:43]

DamirB @24hourpartypal11 juni 2023 13:11
Het is een third party app technisch gezien, eigenlijk is het gewoon de Google Camera app maar met een paar aangepaste dingen.

Nee maar de grotere sensor is prima, daar ben ik helemaal voor, uitendelijk toch wat meer grote sensor gevoel doordat je het achtergrond het wat wazig kan krijgen. Maar wat betreft de kleinere pixels, uitendelijk merk je daar weinig van aangezien smartphones toch binnen (dus 4 of meer pixels interpreteren als 1 grotere). Maar zou liever hebben dat Google het wat natuurlijker maakt inderdaad, het kan wel namelijk.
CharlesND @bantoo11 juni 2023 16:58
Wat een gelul dat je met APSC geen "echte foto's" kan maken.
Ik denk dat jullie het over twee verschillende dingen hebben, kort door de bocht: fotografisch vastleggen en fotograferen. Zelf ooit begonnen met het fotograferen van bruiloften met een Nikon F2 en een Hasselblad SWC en het maken van banddiapresentaties voor bedrijven (9 projectoren op 3 schermen, soms wel 100 dia’s per minuut...) weet ik het verschil wel tussen ‘echt’ fotograferen en vastleggen. Voor wat ik niet commercieel fotografeer is 98 procent vastleggen en 2 procent ‘fotograferen’ En ik vind beide hartstikke leuk en zinvol.

Smartphones zijn fantastisch en praktisch veel beter dan DSLR’s voor het vastleggen van situaties en momenten. En echte toptalenten kunnen er een uitzonderlijk hoog niveau van ‘fotograferen’ mee halen, net zoals vroeger Bresson en onze eigen Ed van der Elsken met een simpele Leica en 1 of 2 lenzen.

Voor ons gewone stervelingen die een trapje hoger streven dan alleen vastleggen maakt een betere camera het een stuk makkelijker om met bijvoorbeeld een andere lens, een losse flitser of filter voor de lens en de doorgaans veel uitgebreidere mogelijkheden om het beeld vast te leggen iets toe voegen die de opnames beter maken dan een toevallig gemaakt kiekje. Hoe belangrijk dat is blijft natuurlijk heel persoonlijk, veel van mijn vroeger gemaakte ‘kiekjes’ zijn voor mij nu veel waardevoller dan mijn in dezelfde tijd gemaakte prachtige voor een tentoonstelling gemaakte foto’s..

Dan nog een wat technisch college.
Ja, de camera’s van smartphones zijn flut. Een hele camera met bijbehorende sensor en electronica vervangen inclusief arbeidsloon kost rond de 100 euro. Het lensje zelf zal minder dan een paar tientjes kosten. Het is een formidabele prestatie hoe de fabrikanten daar met software de fouten uit weten te halen en er die mooie plaatjes van weten te maken. Maar vergeleken met een ‘echte’ camera blijft het een soort onecht. Het duidelijkst blijkt dat als ik 4K opnames van mijn iPhone in een met een GH5 gemaakte film wil monteren. Wat ik ook probeer, het lukt mij niet ze te matchen. Op zich zien de iPhone opnames er goed uit, maar het verschil met de GH5 shots is echt te zien, alles lijkt een soort -wel haarscherp- plastic. En er was mij toch echt veel aan gelegen dat het verschil niet te zien zou zijn...

Iets anders is dat lensontwerpers van merken als Nikon, Leica en Canon niet proberen om de scherpste lens te maken, maar de lens met het mooiste beeld. Dat hangt veel meer af van hoe onscherpte wordt gerenderd, de balans tussen scheidend vermogen en contrast, welke lensfouten je compenseert en welke niet, kleurweergave en coating enzovoort. Wat dat betreft zijn de topontwerpers echte kunstenaars en is hun visie wat een goede lens is de reden dat door hen ontworpen peperdure lenzen die voor een testwandje maar matig scoren toch veel gebruikt worden.
Ik denk toch echt dat de smartphone fabrikanten hun researchbudget voornamelijk steken in het zo goedkoop mogelijk een inderdaad zeer acceptabel tot goed resultaat met hun (flut)lensjes te halen. Maar iets anders uit die beelden halen dan de software ontwerpers erin gestopt hebben is vrijwel onmogelijk.

Zie je het verschil tussen APS-C en fullframe? Kort door de bocht: ja, mits natuurlijk de fullframe sensor grotere pixels heeft. Ook hier geldt weer dat fabrikanten door slimme software een hoop kunnen verdoezelen maar een grotere pixel heeft 3 grote voordelen.

Een grotere pixel kan meer contrast aan en is lichtgevoeliger. Lichtgevoeliger is logisch, op een grotere sensor vallen meer fotonen dus de kans dat er bij weinig licht toch nog een foton op valt is groter dan die bij een kleinere pixel.
Daarnaast is zo’n lichtgevoelig elementje te beschouwen als een soort emmertje waar die fotonen in vallen. In kleiner emmertje kan 1 foton vallen of 1000, dan is het emmertje simpelweg vol en geven meer fotonen niet meer signaal. Contrast omvang 10 stops. In een 2x grotere emmer kan 1 foton vallen of 2000 voor die vol is. Contrastomvang 11 stops. Dit voordeel van een grotere pixel die minder snel ‘vol’ is is gewoon fundamenteel.

Een ander voordeel van een grotere pixel is dat allerlei kritische optische fenomenen minder spelen. Het scheidend vermogen van lenzen en speciaal de onvermijdelijke onscherpte door diffractie van licht hebben minder invloed. Ook de optische componentjes op de sensor zelf zijn een stuk groter en lopen tegen minder grenzen aan. Is allemaal omheen te werken maar het electronisch wegwerken van onscherpte door diffractie die groter is dan de pixel is minder goed dan het simpelweg groter maken van de pixel/lager scheidend vermogen nodig waardoor diffractie een mindere rol speelt.

Een wat afgeleid voordeel is dat er bij gelijke sensorgrootte minder pixels zijn te verwerken door de electronica, zowel in het omzetten van de analoge spanning in de lichtgevoelige elementjes naar digitale waardes waar de software mee aan de slag moet als de hoeveelheid data die software moet verwerken. Hoe minder pixels er bewerkt moeten worden, hoe beter de kwaliteit van de bewerking kan zijn.
Zelf heb ik per ongeluk een heel bruikbare variant daarvan ontdekt. Mijn Panasonic GX80 geeft in stand-by stand een onbewerkt 4K HDMI signaal af. Ook bij instelling op 6400 iso haarscherp maar volstrekt onbruikbaar door de hoeveelheid eveneens haarscherpe ruis die eroverheen ligt. Zet je hem op opname dan springt de noise limiter erin en wordt het een waterverf plaatje. Wel zondervruis... Maar door het onbewerkte HDMI signaal met een Ninja V op te nemen en met Topaz te bewerken krijg ik bij weinig licht en hoge iso waardes een opnames die beter is dan mijn 20 keer duurdere professionele videocamera. Die bewerkt het uitgaande videosignaal helaas altijd. Alleen staat voor de GX80 shots mijn Studio Max met 70 Watt verbruik iets van 8 frames per seconden te berekenen, met elk kwartiertje opnames is de computer een uur bezig. Panasonic zou deze software ook best in z’n GX80 kunnen stoppen maar de meer dan 200 Watt die nodig is om het met de nodige 25 of 30 beelden per seconde uit te voeren is op batterijen helaas nog niet haalbaar.

Het is niet allemaal,theoretisch, ook in de praktijk blijken de voordelen van een grotere pixel. Fotografen die hun foto’s maken voor klanten die het verder geen moer uitmaakt of ze met een iPhone of een professionele camera zijn gemaakt geven heel bewust meer dan 7000 euro uit voor een 20 megapixel Nikon D6 body. En dat zal toch ook voor een deel zijn door de kwaliteit die die grote pixels geven...
DamirB @CharlesND12 juni 2023 11:32
Heb je toevallig ergens een Android liggen? Daarmee kan je sinds kort RAW video opnemen (echte raw)
Yaksa @bantoo11 juni 2023 11:24
Dat zeg ik toch helemaal niet. Ik probeer uit te leggen dat zo'n telefooncamera sensor gewoon een stuk minder is dan de APS-C sensor, en al helemaal minder dan een Full-frame.
Je opmerking over R&D zou ik graag onderbouwd zien, maar ik heb zo'n vermoeden dat er in de ontwikkeling van lenzen voor fotocamera's heel wat meer geld is gaan zitten. Het blijft gewoon een feit dat je goed (en veel) glas nodig hebt om de fotonen de gelegenheid te geven de sensor te bereiken.
En tenslotte, wat is 'goed licht"? Is dat in de volle zonneschijn op 11 juni om 12.00 uur 's middags? Of is dat misschien 7 uur eerder of later?
remcoVer @Yaksa12 juni 2023 07:56
Veel glas is niet nodig! Het juiste glas van de juiste kwaliteit dat is wat nodig is! En hoe groter je oppervlak des te groter je lens moet zijn. Maar, als je meer en dikker glas hebt dan komen er problemen om de hoek zoals chromatische aberratie en dan heb je nog meer speciale aspherische lenzen nodig. Sterker nog je kunt prima foto's maken ZONDER lens (En of glas). Een pin-hole camera met een scherpe en perfect ronde pin-hole van 2 um is bijvoorbeeld heel goed. Ja het kost wel tijd.
Daarnaast kun je lenzen ook van COP/COC spuitgieten zonder stress in het kunststof.
kabelmannetje @Yaksa11 juni 2023 15:06
Dat is allemaal niet zo interessant. Een smartphone is wat anders dan een apparaat van een kilo dat niet in een broekzak past.

Ik kan ook een discussie beginnen over dat FF sensoren waardeloos zijn omdat Hasselblad betere maakt. Maar dat is dus een zinloos verhaal.
kabelmannetje @Yaksa11 juni 2023 15:14
Kan je aangeven hoe deze APC-camera precies in een smartphone past? Ik mis even de relatie met smartphonetechniek.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 20:43]

DamirB @Yaksa11 juni 2023 11:53
QHDR tech? Aanzienlijk snellere readout voor snelle achtereenvolgende exposures die je kan gebruiken voor exposure fusion of dus inderdaad veel minder ruis. En niet te vergeten dat het binned sensors zijn.

Maar mocht je het blij maken, de "smartphone look" waar veel fotografen het over hebben is een bewuste keuze van fabrikanten. Zie hieronder de Pixel 7 Pro met de standaard app, en eentje gepatcht door de community

https://imgbox.com/M5GzHUQz (bovenste is aangepast, onderste standaard google)

[Reactie gewijzigd door DamirB op 22 juli 2024 20:43]

Astennu @DamirB12 juni 2023 08:42
Heb je toevallig een link naar die versie? Ik ben wel benieuwd om dit eens te proberen.
DamirB @Astennu12 juni 2023 11:30
https://t.me/SPCandroid/2/52

Kan je ook zonder telegram gebruiken, links updaten zichzelf. Hopelijk komt er binnenkort een grote update die video fixed
Astennu @DamirB12 juni 2023 12:09
Thanks!
Het zag er inderdaad een stuk natuurlijker en softer uit. Meestal is het erg oversharpened. Ik ga dit eens uitproberen!
Riddle007 @PageFault11 juni 2023 15:01
Lees zijn comment dan eens goed na. Hij zegt dat de sensor uit de pixel, in vergelijking met een APS-C sensor, niet echt geschikt is om echte foto's te maken omdat de sensor in oppervlakte nog een pak kleiner is dan APS-C. Hij zegt niets over de kwaliteit van een APS-C sensor zelf...
terradrone @bantoo11 juni 2023 16:46
Wat een opmerkelijke reactie:
Bij goed licht heb je simpelweg geen grote sensoren nodig
Da's hetzelfde wanneer een autoverkoper je een auto zonder vering probeert te verkopen "want bij een goed wegdek heb je geen vering nodig".

Volgens diezelfde beredenering hebben we ook geen telelenzen meer nodig, zolang je onderwerp maar recht voor je neus gaat zitten (leuke uitdaging bij natuur fotografie: "kom bambi, hier zitten!!!!!!".

Evenwel, @Yaksa heeft gewoon gelijk in hetgeen hij poneert. Piepkleine sensorens met nog kleinere pixels die relatief heel weinig licht vangen kunnen nooit op tegen grote lichtsterke sensoren met grote pixels. Daar kunnen de jongens en meisjes smartphone developers wel een grote trukendoos hebben waar zaken als pixel binning, kunstmatige (AI) detail enhancement etc in zitten, op het eind vd rit legt die kleine sensor met zijn bebehorende kleine lensje het simpelweg af.

In de praktijk fotografeer je zelden in optimale omstandigheden en juist dan vraag je veel van een sensor: weinig licht, gevaar op bewegingsonscherpte, tegenlicht; het is niet voor niets dat in cameraphones veelal juist grotere sensoren verwerkt zitten.
GeertBoer @bantoo11 juni 2023 15:23
Hij zegt niet dat je met APS-C geen echte foto's kunt maken? Het verschil tussen APS-C en FF is bij langschappen of wildlife niet echt te zien, maar bij portretten is het verschil groot. En dat je bij goed licht geen grote sensoren nodig hebt is leuk, maar de meeste foto's maak ik met mijn telefoon binnen en vaak 's avonds, waar zelfs mijn Z6 het moeilijk heeft.

Wat je zegt over R&D is gewoon klinkklare onzin. Alsof Google meer ontwikkeltijd aan die goedkope lensjes besteed dan Sigma ofzo.
catface @bantoo12 juni 2023 10:15
Vergeleken met een APS-C sensor (zoals in vele goedkopere DSLR's zit) met een oppervlakte van 343 mm is dat nog steeds niet echt geschikt om echte foto's te maken.
Volgens mij vergelijkt @Yaksa hier een sensor van een Smartphone met een APS-C sensor , dus jouw reactie is volgens mij niet terecht.
Ikzelf ben er ook van overtuigd dat in de basis een APS-C of full frame sensor altijd een beter beeld zullen opleveren. Echter, ik ben wel onder de indruk van de mogelijkheden die tegenwoordig op SmartPhones met ondersteunende apps worden bereikt.
Fly-guy @Yaksa11 juni 2023 12:28
Leuk dat sensor X betere foto's oplevert dan sensor Y, maar als niemand die foto's neemt omdat ze geen zin hebben een tweede apparaat mee te zeulen en/of men deze foto's toch op een klein scherm bekijkt, is een telefooncamerasensor uiteindelijk de beste sensor.

Dedicated fotocamera's zijn leuk voor de marge, de hobbyist, maar voor 95% van de gebruikers van foto's (bekijken dan wel maken) totaal niet meer relevant. Die willen gewoon een leuk plaatje om te delen dan wel later weer eens naar te kijken.
rvt1 @Fly-guy11 juni 2023 13:41
Ik denk juist wel eens k*t had ik nu maar een betere camera bij me, en dan gooi ik die foto alsnog weg…
ilaurensnl @rvt111 juni 2023 17:23
Maar dan nog, zou dat garanderen dat je met die camera geen momenten zou hebben, waarbij je denkt k*t had ik maar een betere camera?

Zou die kiekje het waard zijn om jouw camera rond te slepen :-)
Boy @Yaksa11 juni 2023 10:53
Ik ga vanuit dat mensen die "echte foto's" willen maken daar een echt apparaat voor hebben.

Persoonlijk gaat het mij om de herinnering die een foto oproept en dat dit redelijk goed vastgelegd wordt
satya @Boy11 juni 2023 11:02
Er zijn anders journalisten die hun dslr aan de wilgen gehangen hebben en alleen nog met een telefoon rondlopen. Die herinnering / emotie is waar het om gaat idd, en dat je je foto's redelijk af kunt laten drukken. Die emotie was er bij de ouderwetse grammofoonplaat ook :)
Putwater @satya11 juni 2023 11:09
Omdat bij nieuws maken de boodschap zo snel mogelijk overbrengen primeert, niet de kwaliteit van de foto.

Eerst met je DSLR foto's maken, die overzetten op je gsm of laptop en dan publiceren, is verloren tijd dat je had kunnen steken ik het schrijven van het artikel.
kabelmannetje @Putwater11 juni 2023 15:16
Lijkt mij sterk. Grote en lichtsterke zoomlenzen passen niet op een smartphone. Verder is het voor een DSLR-fotograaf natuurlijk een eitje om de foto's van DSLR via de smartphone naar de redactie te sturen.
Putwater @kabelmannetje11 juni 2023 20:28
Dan moet je wel een DSLR meezeulen bovenop je laptop en eventueel notitiemateriaal en andere benodigdheden. Die GSM steek je gewoon in je zak, is veel praktischer en de foto's zijn in 90% van de gevallen meer dan voldoende.
kabelmannetje @Putwater11 juni 2023 21:23
Uuuhm. Nooit gehoord van gewoon fotos downloaden van een DSLR middels wifi/bluetooth naar smartphone?
Putwater @kabelmannetje12 juni 2023 15:23
Ja, is toch heel wat omslachtiger dan gewoon de foto's op je gsm te hebben? Overschat de technische kennis van journalisten zeker niet...
Marcel Br @kabelmannetje12 juni 2023 10:00
Er wordt iets gemeld over journalisten, niet over fotografen :)
litebyte @satya11 juni 2023 11:24
Ja die journalisten ken ik persoonlijk... Die vragen regelmatig of ze een beeld mogen gebruiken :) van iemand met een camera.
PCG2020 @satya11 juni 2023 12:13
'Journalist' =/= 'fotojournalist'. Die laatste loopt wel degelijk met een batterij professionele apparatuur rond.
kabelmannetje @Boy11 juni 2023 15:18
Gelukkig bepaal jij niet wat een "echte" foto is. Dan kan ik al mijn fotos wel weggooien. Immers, per definitie is analoog en digitaal vastleggen, een representatie van de werkelijkheid. En komt het geenszins overeen.
Boy @kabelmannetje11 juni 2023 16:40
Ik bepaal idd niet wat "echte foto's" zijn...ik zette die tussen aanhalingstekens omdat Yaksa het over echte foto's had en ik wel op zich begrijp wat ie ermee bedoelt, maar het niet de juiste term vindt.
Butty @Boy11 juni 2023 11:15
Het is idd een stuk makkelijker om je telefoon te gebruiken. Ook geen gedoe met Sd kaartjes, alles meteen op de goede plek opslaan en de kwaliteit is ook steeds beter!
kabelmannetje @Boy11 juni 2023 15:07
Gelukkig bepaal jij niet wat "echte fotos" zijn. En neem ik als ik op reis ben, die paar kilo aan camerazooi niet meer mee. Mijn Pixel maakt voor mij uitstekende fotos. En, past gewoon in mijn broekzak.
Boy @kabelmannetje11 juni 2023 16:39
Ja, mee eens :) Ik heb ook een Pixel, prima foto's, meer heb ik niet nodig.
kabelmannetje @Yaksa11 juni 2023 14:23
98mm is NIET klein. Het is zowat even groot als camera als de RX100 of G7M2. Daarnaast performt de beeldbewerking- software veel en veel beter dan deze camera's.

Verder weer een drogreden in de serie van "ja maar sensor X is groter, dus sensor Y maakt slechte fotos". Beetje vermoeiend om dat elke keer weer te lezen.
Yaksa @kabelmannetje11 juni 2023 14:37
Dus omdat jij de vergelijking maakt met een kleinbeeldcamera is deze nieuwe sensor ineens niet klein?
Daar ging het toch helemaal niet om.
Eigenlijk vind ik ook dat de fabrikanten drogredenen verzinnen om hun telefoons verkocht te krijgen.
Zo'n ding is om mee te bellen.En i.p.v. een race om het aantal megapixels of vierkante millimeters van de sensor had ik liever een race om degelijkheid en accuperformance gezien.
kabelmannetje @Yaksa11 juni 2023 15:03
Het is niet interessant. Dit is een smartphonecamera. Niet een voor een Hasselblad, een 35mm FF €5000 systeemcamera, een Canon lens van 1/2.55" of wat dan ook.
Opnieuw, voor de techniek die in een smartphone past, is dit een zeer goede lens.

Misschien moet je een Nokia 3410 kopen; daarmee kan je bellen en de accu gaat een week mee. Dan koopt de rest smartphones met zaken die de kopers wél interessant vinden.
_Pussycat_ @Yaksa12 juni 2023 02:32
Leuk dat voor jou zo'n ding om te bellen is, maar 99.9% van de klanten ziet dat anders. Misschien zijn die "drogredenen" dan toch wel goede redenen eigenlijk.
A Lurker @Yaksa12 juni 2023 21:33
Yaksa in zijn eerste post:
Maar desalniettemin moeten de fotonen nog steeds door een flutlensje een heel klein oppervlak (98 mm) zien te bereiken...
Yaksa in deze comment
En i.p.v. een race om het aantal megapixels of vierkante millimeters van de sensor had ik liever een race om degelijkheid en accuperformance gezien.
Je bent intussen toch wel aardig de doelpaal aan het verplaatsen (eerst ging het nog om dat ze te kleine sensoren hadden, nu vind je dat smartphonemakers verkeerde prioriteiten hebben). En dat is...juist een van de klassieke drogredenen.

Ik begin het idee te krijgen dat je smartphonecameras gewoon uit principe wil haten, en niet wil accepteren dat de ene smartphonecamera de andere niet is. Er wordt zeker niet altijd getruukt oversharpened etc, en de moderne telefoons zijn juist enorme stappen aan het maken op het gebied van sensorgrootte, en realistische fotos, en jawel ook RAW-mogelijkheden. Bij mijn Pixel 6 heb je bv enkel nepbokeh in de portretmodus. Waarom vindt die hele verandering nu plaats? Omdat de fabrikanten inzien dat de compactcameramarkt op sterven na dood is en een stukje van de taart willen, en ze zowel de wensen van de compactcamera-kopers als die van de smartphonekopers willen bedienen.

Waarom zo negatief over deze ontwikkelingen? Waarom niet gewoon wat genuanceerder? Zal je bloeddruk goed doen :+
_Pussycat_ @Yaksa11 juni 2023 12:45
Kun je definieren wat echte foto's zijn? Ist de beroemde Vietnam-foto van Kim Phuc een echte foto? Want mijn Samsung kan veel betere foto's maken dan die Leica, en mijn Samsung kan geen echte foto's maken volgens jouw definitie.

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 22 juli 2024 20:43]

Yaksa @_Pussycat_11 juni 2023 13:01
Echte foto's zijn opnames waarvan je ogen en hersenen zagen dat het goed was en die ook in die hoedanigheid in je camera werden opgeslagen. En niet die door software en AI 'verbeterde' versies die dus niet langer weergeven wat er werkelijk te zien was. Want zodra software of AI iets gaat toevoegen of weglaten dan is dat niet langer het beeld wat je vast wilde leggen.
Overigens, dat die Samsung veel betere foto's kan maken dan die Leica uit die tijd waag ik te betwijfelen. Bovendien, het nog altijd het oog, de kennis en de ervaring van diegene die de opname maakt of het een beroemde foto wordt of gewoon een kiekje wat na vijf jaar verdwijnt in de krochten van de cloud.
kabelmannetje @Yaksa11 juni 2023 15:11
Leuk verhaal, ben je voorzitter van de commissie die bepaalt wat echte fotos zijn en wat niet?
victor1701
@Yaksa11 juni 2023 11:03
Waarschijnlijk heb je gelijk de camera op een telefoon zal nu en misschien nooit de hoge kwaliteit van een volledige full frame sensor kunen evernaren. Maar er zitten grote nadelen aan het mee slepen van een log groot ding met alle bijhorende accessoires zoals lenzen etc. Daarom is de markt van full frame camera's behoorlijk ingezakt. Naar een kleoin groepje professionals en liefhebbers. En nemen steeds meer mensen genoegen met de camera op een telefoon. Niet alleen uit gemak zucht. Maar omdat de laatste jaren er best wel aanzienlijke verbeteringen in de telefoon camera's zijn aangebracht. Waarmee je zeer acceptabele plaatjes mee kunt maken. Technieken zoals hdr hebben dit mogelijk gemaakt.

Het zal me niks verbazen als de volgende stap is het implementeren en het gebruiken van meerdere lenzen tegelijk in combinatie van hdr techniek de foto kwaliteit nog wat verder opschroeft. Waarmee we als gewone mainstream gebruikers nog mooiere fotos mee kunnen maken. En de kloof tussen professional en liefhebbers van full frame camera gebruikers en gewone mainstream gebruikers weer een stapje kleiner wordt.
DamirB @victor170111 juni 2023 15:36
Die volgende stap doen we al, tijdens snel bewegende shots doet de UW mee en bij inzoomen net onder 5x vult de tele alsnog aan
Autisme_tech @Yaksa11 juni 2023 11:03
Voor de meeste mensen is een mobiele camera goed genoeg omdat ze toch alleen maar proberen te vloggen om veel geld te willen verdienen en dit wordt alleen gepubliceerd op telefoon apps waar het er dan wel redelijk uit ziet het beeld. Ga je echter over tot afdrukken om de herinneringen voor altijd vast te kunnen leggen ook voor als er geen stroom is in de toekomst dan wordt het een heel ander verhaal en dan is een goede lens en grotere sensor die de natuurkundige principes volgt veel beter
kabelmannetje @Autisme_tech11 juni 2023 15:09
Wow. Mensen gebruiken een smartphonecamera alleen om "te vloggen"...

Gelukkig dat ik die paar kilo aan camerazooi niet meer mee hoef te nemen op reis.
A Lurker @Yaksa11 juni 2023 11:23
Maar desalniettemin moeten de fotonen nog steeds door een flutlensje een heel klein oppervlak (98 mm) zien te bereiken...

... is dat nog steeds niet echt geschikt om echte foto's te maken.
Wat een denigrerend stuk tekst (flutlensje) wat niks vertelt wat bijna iedereen hier niet al weet; meer licht is beter, (sowieso in theorie, praktijk hangt van de situatie af). Bovendien stel je dat alle fotograferen die ook met mobiele telefoons werken op dat moment dus geen echte fotos maken. Mogen ze/we dat zelf bepalen alsjeblieft?

Zonde dat dit een +1 krijgt. Het voegt namelijk helemaal niks toe aan de uiteenzetting in het artikel over de cameras van de Pixel 8 (Pro). Het is enkel een rant.
joene1972 @Yaksa11 juni 2023 20:42
Dit gezeur hoorde ik 15 jaar geleden al. Onmogelijk. Sensor te klein.
En toch maakt het de gemiddelde consument geen drol uit.
De foto`s die een telefoon tegenwoordig maken kun je gerust op A4 uitprinten.
MRoubos @Yaksa11 juni 2023 11:30
Het is maar te hopen dat Sony de nieuwe sensor uit de Experia V een stuk groter weet te maken, Aps C of Full frame. Hopelijk heeft de technologie die ze in de kleine sensors stoppen effect op wat ze met grotere sensors kunnen doen. Dan heeft het toch nog zin.
DamirB @MRoubos11 juni 2023 11:39
Dat is al aan het gebeuren maar al die mensen die zaniken over sensor formaat hebben geen idee hoe een sensor werkt. De Sony a7siii bijvoorbeeld heeft net zoals smartphones een quad Bayer sensor (wat smartphone fabrikanten marketen als 48mp)
MRoubos @DamirB11 juni 2023 18:00
Als ik het goed heb is het een nieuw type sensor en dacht dat de Sony Experia V de eerste was met zo'n sensor, maar kan me vergissen.

Er word denk ik meer vooruitgang geboekt door de smartphones op het gebied van camera sensor.

En ik vind het knap wat je tegenwoordig uit een goeie smartphone krijgt.

Het is ook maar net waar je het voor gebruikt. Bij 99% van de mensen blijft het op hun smartphone staan en die zijn happy met het resultaat. Als je een full frame camera heeft duidelijk veel meer kwaliteit, maar als je dat gaat gebruiken om het op je smartphone te laten zien en op facebook gaat posten, dan is een smartphone netzo goed. Als je het voor een klant nodig hebt die het gaat gebruiken, ja dan kan je niet echt met een smartphone aankomen, dan is een full frame camera een betere optie.

Dus ja een full frame camera heeft een betere kwaliteit, maar een goede smartphone camera heeft ook zijn kwaliteiten en gebruiksgemak. Het heeft een ander doel.
DamirB @MRoubos11 juni 2023 18:22
Klopt de Xperia 1 V heeft een nieuw type exmor sensor met wat coole nieuwe techniek, maar denk niet dat het een super impact maakt, hebben al heel veel goeie andere technieken.
NielsFL @Yaksa11 juni 2023 15:50
Voor de doorsnee consument is dit net zo relevant als een vergelijking met de Hubble telescoop.

Ja, meer fotonen helpt. Maar de camera die je altijd bij je hebt blijft toch de beste.
Frup @Yaksa11 juni 2023 22:30
Mijn Leica zal, technisch gezien, wellicht betere foto’s maken.
Maar uiteindelijk is het toch de fotograaf (de persoon die met z’n oog aan de ándere kant van dat lensje staat) die een goede foto maakt, en niet de camera.
Daardoor kun je in principe met Pixel 4a, of welke camera dan ook, een mooiere foto maken dan met een Hasselblad.
Maar als je toch aan een nieuwe feun toe bent, dan zijn verbeteringen natuurlijk mooi meegenomen.
remcoVer @Yaksa11 juni 2023 22:42
Ik denk zelfs dat de telefoon camera lenzen juist hele goede lenzen. Er zijn aardig wat voordelen van een kleine lens in de fabrikage. Ik gok dat veel telefoon camera lenzen 'reformed aspherical' lenzen zijn. Een soort van warm op vorm brengen met speciaal glas van Schott. Voordeel is meestal lage vormfout door stress birefringence en goede keuze aan Abbe getal variatie. En dit zijn zeker geen flut lensjes.
Een ander groot voordeel van een 'mindere' sensor bij fotograferen in het donker met een telefoon is de rekencapaciteit. Een telefoon stapelt gewoon meerdere beelden is heel goed met ruis onderdrukking.
Dan om gelijk te zeggen dat APS-C een goedkope DSLR sensor is. Zeker niet! Canon 7D en R7, Sony, Nikon en Fuji hebben er ook een aantal. En ik ben benieuwd of je weet waarom APS-C bestaat en waarom het dan goedkoper is dan full-frame (en ja ik heb bij een beeldsensorenfabrikant gewerkt en weet ook waarom het zo is).
Ja, mijn 14 jaar oude 7D kan mooiere afbeeldingen maken dan mijn Note 10, maar om altijd die paar kilo EXTRA mee te sleuren (en nee ik heb al jaren niet meer de kit lens). Nee liever niet. En met kinderen is een telefoon camera gewoon makkelijker en sneller.
Het enige puntje van kritiek op een telefoon camera lens systeem is het diafragma. Deze heeft meestal maar 2 standen en is vaak lichtsterk.
Nokian95dude @Yaksa13 juni 2023 05:21
Ik weet niet hoor, die van de 7 Pro is 1 van de beste telefooncamera's zo niet de beste opde markt. Hier kan je meer dan degelijke foto's maken. De camera is maar een deel van de foto, een groot aandeel van een goede foto wordt door de fotograaf zelf geleverd. Je kan nog zo'n goede camera hebben, als de foto niet goed gemaakt is heb je er niks aan.
!mark 11 juni 2023 10:55
Blijft toch jammer dat Google enige vorm van een telelens weer exclusief maakt voor het Pro model zo te zien. En dan heb ik het niet zozeer over de prijs die een probleem is maar dat de Pro meteen weer een stuk groter lijkt te zijn op die afbeelding. Heb de Pixel 7 serie serieus overwogen maar om deels deze rede toch voor een ander merk gegaan.

@Autisme_tech De hogere prijs is zoals ik schrijf het probleem niet, maar dat de Pixel Pro qua formfactor een stuk groter is was voor mij de dealbreaker. Samsung en Apple kunnen wel een telelens erbij aanbieden zonder de verplichte koppeling met een groot toestel, goed bij Samsung is het qua setup wel iets minder uitgebreid dan op de grotere Ultra maar er zit er wel eentje op.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 20:43]

Autisme_tech @!mark11 juni 2023 11:05
Bij andere merken is het precies hetzelfde, het is gewoon een ongeschreven regel om dit alleen op de toestellen te doen die ze duur kunnen verkopen al is het materiaal niet eens zo veel duurder als het net iets mindere top model. Uiteindelijk draait alles om het geld.

[Reactie gewijzigd door Autisme_tech op 22 juli 2024 20:43]

Putwater @Autisme_tech11 juni 2023 11:12
En form factor. De pro modellen zijn over het algemeen heel wat groter dan de standaard modellen, daar krijg je wel wat meer hardware in kwijt zonder al te grote compromissen.

En ja, dan ook nog het feit dat een pro model wat verkoopsargumenten moet kunnen voorleggen om de hogere prijs te verantwoorden en de consument over de streep te trekken.

[Reactie gewijzigd door Putwater op 22 juli 2024 20:43]

De Vliegmieren @Putwater11 juni 2023 12:06
Mijn 'compacte' xperia 10 iii heeft een telefoto camera, dus formfactor zal het probleem niet zijn lijkt me.

Overigens had ik liever een enkele camera op de achterkant die erg lichtgevoelig is ipv zeer matige main + tele + groothoek camera's.
DamirB @!mark11 juni 2023 12:20
Het grappige is, ik heb de Pro juist voor de tele lens gekocht maar ik vind 5x te veel. Zeker voor portretten is het gewoon te heftig. Had liever een 3X gezien. 6 Pro deed het beter in dat opzicht (plus veel betere sensor)
kabelmannetje @DamirB11 juni 2023 14:26
Dat heb ik inderdaad ook. 5x is voor veel practische fotos veel en veel te nauw. Ergens tussen 2,5 en 3,5x (rond 60-80mm) zou veel meer usercases opleveren. Ik snap niet dat Google dit niet inziet, deze telefoon wordt toch vooral als "fotografie" camera aangeprezen.
DamirB @kabelmannetje11 juni 2023 15:30
Marketing, kijk naar Samsung met hun moon-zoom. Die doen het dan in mijn ogen beter met een 3x en een 10x camera
kabelmannetje @DamirB11 juni 2023 15:42
Daar twijfel ik aan. Google gebruikt immers een uitsnede van de lens voor een "2x zoom" effect. Met wat nadelen voor beeldkwaliteit die daarbij horen. Logica is dan dat 4x daar te dicht op zit en deze 5x wat meer spreiding geeft. Maar, kwaliteitsverschil van die 2x tov een "echte" lens is toch wel aanzienlijk. En daarom gebruik ik deze niet.

Voor 2x tele, betaal je dan wel weer €300 extra. Persoonlijk heb ik meer aan een van rond 3x. 10x zie ik dan weer meer als een gimmick. Specs zijn nog niet uit, laten we hopen dat Goo
DamirB @kabelmannetje11 juni 2023 15:45
uitsnede van de sensor zeggen ze, maar in feite is het gewoon of invullen met de tele (mits aanwezig) of het zelfde systeem als super night sight) denk dat zelden tot nooit daadwerkelijk een cropped 50mp is
Dedun 11 juni 2023 10:28
Ik hoop dat er onder andere volledige resolutie (50mp) wordt ondersteund en dat je meer het systeemcamera effect krijgt zoals bij de Xiaomi 11 Ultra en nieuwere edities. Ik had namelijk de 11 Ultra en ben overgestapt naar de 7 Pro. De Pixel 7 Pro maakt over het algemeen makkelijker goede foto's. Tegelijkertijd vond ik de beter gelukte foto's van de 11 Ultra wel veel beter dan die van de Pixel 7 Pro.
Kees Schilder @Dedun11 juni 2023 12:43
Waarom wil je 50 MP?
Zie de toegevoegde waarde daar niet van in, of je moet op groot formaat willen afdrukken.
kabelmannetje @Kees Schilder11 juni 2023 14:30
50MP voegt nauwelijks wat toe, je krijgt er immers ruis en zo voor terug. 12MP is prima voor A4 @ 300dpi. En A3-formaat @ 200dpi. Ook ruim voldoende, omdat je het van een afstand bekijkt. https://www.photoreview.c...-resolution-requirements/
GeertBoer @kabelmannetje11 juni 2023 15:27
Hangt van de context af. Als ik landschappen schiet dan mis ik die extra megapixels echt wel. Mijn Z6 gaat tot 24mp, wat genoeg is voor bijna alles, maar landschappen... Dat je er ruis voor terugkrijgt is overigens niet per se waar. Mijn 12mp D700 heeft veeeel meer ruis dan mijn 24mp Z6.
kabelmannetje @GeertBoer11 juni 2023 15:28
Nee dat hangt niet van de context af. 200DPI print op A3 is voor veruit de meeste toepassingen, van uitstekende kwaliteit.

Verder gaat het over pixelbinning op smartphones, niet van andere camera's.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 20:43]

GeertBoer @kabelmannetje11 juni 2023 20:43
Nee dat hangt niet van de context af
...maar je hebt het alleen over printen. Lijkt me een vrij specifieke context. Daarnaast ken ik niemand die zijn smartphonefoto's afdrukt.
kabelmannetje @GeertBoer11 juni 2023 21:24
Het gaat hier over printen. En dat A3@200DPI ruim voldoende is.

Ik druk smartphone fotos af en exposeer ermee op A3/A4. Dus, je kent er nu 1.
GeertBoer @kabelmannetje13 juni 2023 15:18
Het gaat over printen omdat je er zelf over begon slimpie. Het is echter niet relevant.
kabelmannetje @GeertBoer13 juni 2023 17:54
Wow. Misschien eerst even controleren voor je dit soort onzin vertelt?
GeertBoer @kabelmannetje14 juni 2023 17:23
Wow.
Ohja ik was even helemaal vergeten dat mensen hun foto's niet op een scherm bekijken, maar alleen
op A4 prints waar ze van een afstand naar kijken!

[Reactie gewijzigd door GeertBoer op 22 juli 2024 20:43]

kabelmannetje @GeertBoer15 juni 2023 09:55
Vertel, waar begin ik over printen? Daar reageer ik namelijk op.

Nogmaals, graag uitleg.
GeertBoer @kabelmannetje15 juni 2023 12:49
50MP voegt nauwelijks wat toe, je krijgt er immers ruis en zo voor terug. 12MP is prima voor A4 @ 300dpi. En A3-formaat @ 200dpi. Ook ruim voldoende, omdat je het van een afstand bekijkt. https://www.photoreview.c...-resolution-requirements/
kabelmannetje @GeertBoer15 juni 2023 15:05
Bijzonder. Voor de 3de keer niet gelezen. Ik reageer op "of je moet op groot formaat willen afdrukken". Waarom zeg je dat ik daarover begin?
GeertBoer @kabelmannetje15 juni 2023 21:55
Je hebt het niet over groot formaat maar over A3
kabelmannetje @GeertBoer16 juni 2023 09:19
Bijzonder, dus weer niet gelezen.

Het gaat over afdrukken en dat MPs te weinig zou zijn. Dat is niet zo, je kan fors formaat A3 afdrukken @200dpi met een doodnormale 12mp smartphone.
DamirB @Dedun11 juni 2023 15:30
Is toch geen echte 50mp. Het is 50mp aan luma info, niet 50mp aan chroma info.

[Reactie gewijzigd door DamirB op 22 juli 2024 20:43]

Technics SA-DA8 @Dedun11 juni 2023 19:01
Heb hiervoor ook een Xiaomi 11 Ultra gehad en om eerlijk te zijn waren de foto's die ik daarmee gemaakt heb mooier dan de Samsung S20 ultra en m'n huidige S23 plus.
Geen ervaring met de pixel 7 pro maar gezien de reviews zal dat best goed zijn wat foto's betreft.
atomix9 11 juni 2023 11:30
Ik heb liever dat ze eens kijken naar de accuduur. Die is beneden peil voor zulke high end series als de pixel family. De camera specs met de software is echt voldoende voor nu.
kabelmannetje @atomix911 juni 2023 14:32
En dan de sensor op het oude type laten? Wat is de logica daarvan?
Mijn P6P op wifi heeft overigens een SOT van minimaal 8 uur. Dat is helemaal niet verkeerd.
Jorrie 11 juni 2023 10:45
Ik neem aan dat in de afbeelding de Pixel 8 Pro links staat ipv rechts @Kevinkrikhaar
AuteurKevinkrikhaar Redacteur @Jorrie11 juni 2023 10:49
Helemaal gelijk natuurlijk 8)7 Aangepast, dank!
DamirB 11 juni 2023 11:33
Wat een onzin om een (iets) betere sensor in dit toestel te stoppen wanneer ze veel meer uit software kunnen halen. De Gcam community heeft de diepe werking van de app inmiddels door en kunnen werkelijkheid enorm veel meer uit deze telefoon halen. Veel natuurlijker, veel meer detail, geen artifacts. Eigenlijk wat we altijd labelen als "uiteindelijk is het toch een smartphone" kan je redelijk oplossen

https://imgbox.com/M5GzHUQz zie hier het verschil (bovenste is aangepast, onderste standaard google)

[Reactie gewijzigd door DamirB op 22 juli 2024 20:43]

Mike P @DamirB11 juni 2023 14:28
Heb je toevallig een linkje naar de app die jij gebruikt?
kabelmannetje @Mike P11 juni 2023 15:29
https://www.celsoazevedo.com/files/android/google-camera/

Zoek op MWP.
DamirB @kabelmannetje11 juni 2023 15:32
Te kort door de bocht, apk staat daar wel, xml vermoedelijk niet en je hebt sowieso een custom lib niet. @Mike P ik stuur je dadelijk een DM
kabelmannetje @DamirB11 juni 2023 15:34
Kan je aangeven waarom het "kort door de bocht is"?

Immers, bij die link staan zowel XML als de custom lib(s).
DamirB @kabelmannetje11 juni 2023 15:38
Meeste ontbreken, plus heel veel mensen (zoals ik) zetten hun configs en/of libs niet op celso's site. Niet altijd even handig. Meeste echt goeie ontbreken, plus xml's kunnen out of date zijn
kabelmannetje @DamirB11 juni 2023 14:35
Ik heb veel met GCAM gespeeld. Veel xMLs geprobeerd. Het is altijd een afweging, pas je X aan, dan gaat Y weer minder kwaliteit opleveren.

Die fotos van jou zijn voor mijn smaak veel te oversharpened. Googlecam heeft m.i. een prima balans tussen scherpte, ruisonderdrukking, kleuren en dynamisch bereik.
DamirB @kabelmannetje11 juni 2023 15:33
Die van mij is juist niet de foto met teveel sharpness, onderste is standaard google. Maar let er vooral op dat je de juiste libs hebt, puur met celso's site kom je er echt niet.

[Reactie gewijzigd door DamirB op 22 juli 2024 20:43]

kabelmannetje @DamirB11 juni 2023 15:36
Ben benieuwd welke bron jij gebruikt. Ik heb al een tijd op Reddit Pixel/gcam gelurkt en vergelijkbare claims gehoord, maar niet zelf kunnen vaststellen helaas.
DamirB @kabelmannetje11 juni 2023 15:39
Die foto die ik eerder stuurde lijkt me een goed voorbeeld? Voor de gcam en amvr community moet je tegenwoordig eerder op Telegram en discord zijn.
kabelmannetje @DamirB11 juni 2023 15:43
Dat voorbeeld was zo oververscherpt, zo herken ik de default fotos van mijn Pixel niet.

Maar bedankt voor de tip, zal er na een jaar niet mee geprutst te hebben weer eens naar kijken!

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 20:43]

DamirB @kabelmannetje11 juni 2023 15:46
ik heb ingezoomd he. Maar toch is het zo bij de Pixel, ik dacht ook in het begin "dit is super, ik heb geen custom gcam meer nodig" maar bleek toch al gauw wat anders
kabelmannetje @DamirB11 juni 2023 15:49
Ik zal na een tijd er niet meer mee bezig te zijn geweest, weer eens naar kijken.
DamirB @kabelmannetje11 juni 2023 15:51
Wil je een gcam? Heb zowel HDR+E voor beste kwaliteit, als HDRnet wat hetzelfde werkt (dus instant shot) als de standaard camera. HDR+E is alsnog best snel en veel stabieler maar met kapotte video, HDRnet werkt helemaal perfect behalve de tele en uw lens. Beide krijgen binnenkort een fix tho
kabelmannetje @DamirB11 juni 2023 16:14
Ben er toevallig mee bezig. :) AGC8.8 plus de Pixel cfg heb ik werkend. Helaas werkt het wat (te) traag.

Graag, als je sturen wil! Ben wel benieuwd wat er in een klein jaar verbeterd is aan Gcam.
DamirB @kabelmannetje11 juni 2023 16:16
Heb je toevallig telegram? Zou erg helpen! Zo niet stuur ik het zo wel in een PM
kabelmannetje @DamirB11 juni 2023 17:04
Helaas, als je hier PM wil sturen heel graag.
DamirB @kabelmannetje11 juni 2023 17:27
Kan ook hier blijkbaar, je kan de links gebruiken zonder Telegram. https://t.me/SPCandroid/2/52
@Mike P

Deze links updaten zichzelf ook

[Reactie gewijzigd door DamirB op 22 juli 2024 20:43]

kabelmannetje @DamirB11 juni 2023 20:00
Thanks!!
DamirB @kabelmannetje12 juni 2023 11:35
Geen probleem! Laat het weten als je hulp nodig hebt
BroodjeBal 11 juni 2023 15:31
Zit te twijvelen tussen de Nothing Phone 2 en de Pixel 8 maar na deze informatie zit ik te twijfelen.

Waar zouden jullie voor gaan?
DamirB @BroodjeBal11 juni 2023 15:34
Beide telefoons zijn nog niet uit dus daar is geen peil op te trekken, hangt er ook vanaf wat belangrijk is voor je.
blackSP 11 juni 2023 16:22
Ik ben heel bewust gestopt met het investeren van duizenden euro's in spiegelreflex en micro 4/3e bodies en lenzen en het bijbehorende gesjouw. De kwaliteit van high end telefooncamera is best goed geworden, ik maak er iig aardige foto's mee, maar fake scherptediepte, smear, sharpening artifacts, wat extra hdr en allerlei software gimmicks maakt imho niet dat telefooncameras op het niveau van een kwaliteit body en lens is beland. Bij lange na niet.
DamirB @blackSP11 juni 2023 18:28
Die smear en sharpening artifatcs kunnen er allemaal uit, https://imgbox.com/M5GzHUQz zie bovenste foto
DamirB 11 juni 2023 18:24
@Kevinkrikhaar leuk geruchtje misschien, in de gcam community hebben we al de nieuwe c2api van de nieuwste Android 14 beta en de nieuwe 8.9 camera apk lopen te ontleden en daar zie je ook allemaal voorbereidingen voor full res support op de lenzen. Dus 8 Pro gaat waarschijnlijk ook 50mp modus krijgen
Furry1981 11 juni 2023 19:59
Hmm, je kan tegenwoordig prima foto’s maken met je smartphone. De techniek wordt steeds beter vooral software matig maar ook de hardware (hoe klein ook) ontwikkeld zich prima. Voor als het voor de alledaagse kiekjes gaat.

Wil je meer de diepte in (Vogels, Bliksem, Sterren etc) dan heb je niet veel aan een smartphone. en ja of APS-C of FF beter is, is geheel afhankelijk wat je er mee gaat fotograferen. Mijn ervaring is dat FF echt niet altijd beter is dan APS-C en ik heb al aardig wat kliks gemaakt in mijn leven..

Uiteindelijk gaat het om de geen die achter de camera zit, of je nu een telefoon, Hasselblad of een James Web gebruikt ;) ;) Jij bent de geen die de foto maakt en het plaatje in beeld zet. Niet de techniek, dat is alleen een hulp middel

Edit: Ik snap dat James Web een telescoop is ;)

[Reactie gewijzigd door Furry1981 op 22 juli 2024 20:43]


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