Bing Chat krijgt ondersteuning voor spraakinvoer in Edge voor desktop

Microsoft kondigt aan dat Bing Chat in Edge voor desktop voortaan ondersteuning biedt voor spraakinvoer. Eerder was spraakinvoer enkel mogelijk op mobiele apparaten. De Nederlands taal wordt vooralsnog niet ondersteund.

De spraakinvoer van Bing Chat ondersteunt de talen Engels, Duits, Frans, Japans en Mandarijn. Op een later moment zullen andere talen volgen, aldus Microsoft. De feature werkt op een soortgelijke manier als in de mobiele versie van Edge, namelijk door op een icoon van een microfoon te klikken en een vraag in te spreken. Het is ook mogelijk om tekst-naar-spraakantwoorden te ontvangen, waarbij Bing Chat zijn antwoord hardop uitspreekt.