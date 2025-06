Microsoft brengt Bing Chat naar andere mobiele webbrowsers

Microsoft gaat Bing Chat beschikbaar maken voor mobiele webbrowsers. Tot nu toe was de AI-chatbot alleen beschikbaar op mobiele apparaten in de Edge-browser en voor bepaalde gebruikers in de Bing-app voor Android en iOS.

Microsoft kondigt het uitrollen van Bing Chat naar mobiele webbrowsers aan in een blogpost. Het bedrijf had de chatbot afgelopen maand al beschikbaar gemaakt voor sommige gebruikers van de desktopversies van Chrome en Safari. Hiermee wilde Microsoft testen hoe Bing Chat zou werken in de browsers van derden.

"Deze volgende stap stelt Bing in staat om de waarde van samengevatte antwoorden en het genereren van afbeeldingen aan een breder publiek te tonen", schrijft Microsoft. Sinds de release van Bing Chat in februari zijn er meer dan 1 miljard chats geweest en meer dan 750 miljoen afbeeldingen gegenereerd via de service, zegt het bedrijf.

Wanneer de chatbot precies beschikbaar komt in de mobiele webbrowsers en welke browser als eerste Bing Chat krijgt, is nog niet bekend.