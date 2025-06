Microsoft brengt Edge for Business met aparte werkprofielen uit

Microsoft heeft een versie van Edge voor zakelijke gebruikers uitgebracht. Die versie van de browser heeft enkele elementen voor die doelgroep, waaronder aparte opslag- en cachelocaties, en containers om werk en privé gescheiden te houden.

Microsoft schrijft in een blogpost dat Edge for Business algemeen beschikbaar is voor alle gebruikers en op alle platforms waar het normale Edge ook al te gebruiken is. Microsoft toonde de browser al tijdens de Build-ontwikkelaarsconferentie in mei. Sindsdien was de browser al als bèta in te zetten, maar nu is de definitieve versie uit.

Edge for Business is een aangepaste versie van Edge, maar dan gericht op zakelijke gebruikers. Gebruikers die via Entra ID inloggen, het voormalige Azure Active Directory, krijgen de browser automatisch gedownload. Een van de belangrijkste onderdelen van de browser is dat die verschillende profielen ondersteunt waarin tabbladen automatisch openen in eigen containers, vergelijkbaar met hoe Firefox Containers werken. Gebruikers kunnen in de browser inloggen met een privé- en een werkprofiel. Als ze dan naar bijvoorbeeld een Microsoft 365-webapp gaan, opent dat automatisch in een werkprofielvenster. Voor dat doel komen er ook verschillende plekken om het cache- en opslaggeheugen te beheren.

Verder hebben ict-beheerders meer controle over de browser. Bij de installatie van Edge for Business worden po­li­cy’s, instellingen en configuraties automatisch overgezet. "Systeembeheerders houden de volledige controle over beleids- en featuremanagement en configuratie", schrijft Microsoft. De browser werkt op zowel managed als unmanaged apparaten. In de toekomst volgen er nieuwe releases waarbij het makkelijk moet worden voor gebruikers om van hun zakelijke naar hun persoonlijke profiel te navigeren, maar Microsoft noemt daar verder geen details over.