Antikopieersoftware Denuvo is erkend als officiële Nintendo-middleware

Kopieerbeveiligingssoftware Denuvo wordt toegevoegd aan de Nintendo Developer Portal. Daarmee kunnen ontwikkelaars makkelijker aan de slag met de software, die maker Irdeto vorig jaar aankondigde.

Irdeto zegt dat Nintendo de software officieel erkent als middleware voor de Nintendo Switch. De tool is toegevoegd aan de Nintendo Developer Portal, een website waarlangs ontwikkelaars van Nintendo-games meer documentatie kunnen vinden over erkende tools. Irdeto zegt dat het 'de eerste securitypartner' is die aan die portal wordt toegevoegd.

De software die Irdeto aan de portal toevoegt, bestaat al sinds vorig jaar. Toen bracht Irdeto al de Nintendo Switch Emulator Protection-drm uit, een tool waarmee ontwikkelaars hun Switch-games konden beschermen, zodat die niet op de pc geëmuleerd kan worden. Het verschil met wat er nu gebeurt, is dat de software nu makkelijker vindbaar is in de Developer Portal en daar ook op een centrale plek wordt voorzien van documentatie, tools en 'ander nuttig materiaal'.