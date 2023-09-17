Payday 3-ontwikkelaar haalt Denuvo-kopieerbeveiliging voor release uit game

Starbreeze Studios, de ontwikkelaar van Payday 3, meldt dat de Denuvo-kopieerbeveiliging niet langer naar de game komt. De firstpersonshooter Payday 3 verschijnt op 21 september voor de pc, PS5 en Xbox Series X/S.

Op de Steam-pagina van Payday 3 meldt de ontwikkelaar dat 'Denuvo niet langer in Payday 3 zit'. Starbreeze gaat in de post verder niet in op de reden voor deze keuze, maar in een Reddit-thread uitten spelers eerder al hun ongenoegen over de implementatie van de antikopieersoftware. Dat komt doordat Denuvo erom bekendstaat voor prestatieverlies en langere laadtijden te kunnen zorgen.

De drm-software van Denuvo moet illegale verspreiding van games tegengaan. Het is gebruikelijk dat pc-games worden uitgebracht met kopieerbeveiling. Vaak wordt de software een paar maanden na de release weer verwijderd. Het risico op piraterij is dan doorgaans kleiner.

De antikopieersoftware is al vaker voor of kort na de release van een game door de ontwikkelaars verwijderd. Onder meer Amplitude Studio haalde de drm-software van Denuvo voor de release uit de strategiegame Humankind.