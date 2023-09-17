Payday 3-ontwikkelaar haalt Denuvo-kopieerbeveiliging voor release uit game

Starbreeze Studios, de ontwikkelaar van Payday 3, meldt dat de Denuvo-kopieerbeveiliging niet langer naar de game komt. De firstpersonshooter Payday 3 verschijnt op 21 september voor de pc, PS5 en Xbox Series X/S.

Op de Steam-pagina van Payday 3 meldt de ontwikkelaar dat 'Denuvo niet langer in Payday 3 zit'. Starbreeze gaat in de post verder niet in op de reden voor deze keuze, maar in een Reddit-thread uitten spelers eerder al hun ongenoegen over de implementatie van de antikopieersoftware. Dat komt doordat Denuvo erom bekendstaat voor prestatieverlies en langere laadtijden te kunnen zorgen.

De drm-software van Denuvo moet illegale verspreiding van games tegengaan. Het is gebruikelijk dat pc-games worden uitgebracht met kopieerbeveiling. Vaak wordt de software een paar maanden na de release weer verwijderd. Het risico op piraterij is dan doorgaans kleiner.

De antikopieersoftware is al vaker voor of kort na de release van een game door de ontwikkelaars verwijderd. Onder meer Amplitude Studio haalde de drm-software van Denuvo voor de release uit de strategiegame Humankind.

Payday 3 screenshots

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 17-09-2023 12:52 95

17-09-2023 • 12:52

95

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Payday 3

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Reacties (95)

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Amanoo 17 september 2023 12:58
Ik snap sowieso niet goed dat dingen als Denuvo voor lagere prestaties zorgen. Kan je niet gewoon de zwarte magie in een thread of proces met lagere prioriteit draaien, zodat het geen performance wegsnoept? Wat voor beunhazen werken er bij Denuvo als ze dat niet doen?

Als je een product slechter maakt om piraterij te voorkomen, krijg je juist piraterij. De piraten leveren namelijk het betere product want zij slopen die troep uit het spel. Dat is de versie die iedereen wil spelen.
geert1 @Amanoo17 september 2023 13:18
Ik vermoed dat hoe meer de authenticatie los staat van de game-code, hoe gemakkelijker die is om te kraken. De checks zitten waarschijnlijk overal in de code, op onverwachtse plekken. Het performanceverlies hieruit kan flink verschillen; het is niet altijd een even groot issue. Maar in de ergste gevallen draait een versie zonder Denuvo stukken beter qua frame-rate, laadtijd en/of stabiliteit.

Edit: zelfs de gekraakte versie behoudt deze nadelen meestal, omdat de checks daarbij worden overgenomen en niet verwijderd. Pas nadat de uitgever Denuvo uit de game haalt kan er een vergelijking gemaakt worden.

Eerdere kopieerbeveiliging was al vaker veel te ingrijpend en lomp, maar was toen ook meestal niet effectief. Of niet voor lang. Denuvo is volgens mij de enige partij die langdurig effectieve kopieerbeveiliging weet aan te bieden - het houdt krakers vaak maanden buiten per game, over in totaal nu een aantal jaar. Op het moment is er één persoon of groep, Empress, die af en toe een Denuvo-game kraakt. Denuvo kan hun belofte dus vaak waar maken, en een goede verdienste vragen voor de dienst. Uitgevers willen graag die maximale verkopen in de eerste maanden, zonder concurrentie van een gratis versie.

De angst voor omzetverlies uit piraterij is altijd een stuk groter geweest dan het werkelijke omzetverlies, als er überhaupt verlies is. Vooral omdat maar een klein deel van de wereldwijde illegale downloads werkelijk een gemiste verkoop is, en piraterij heeft ook een aanzienlijk positief marketing-effect. Maar dat weerhoudt uitgevers niet van dit soort ingrepen.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 25 juli 2024 11:54]

TheGiantPotato @geert117 september 2023 14:17
Het performanceverlies hieruit kan flink verschillen; het is niet altijd een even groot issue. Maar in de ergste gevallen draait de gekraakte versie stukken beter qua frame-rate, laadtijd en/of stabiliteit.
Volgens mij draaien gecrackte versies precies hetzelfde als de originele versies, aangezien normale Denuvo cracks Denuvo niet uitschakelen maar puur Denuvo laten denken dat het spel wel origineel is tijdens de checks.
Natuurlijk is een spel door een crack wel altijd mogelijik om offline te spelen wat met de originele versie niet altijd kan.

Uitzonderingen hiervoor zijn enkele spellen waar Denuvo compleet is verwijderd door de cracker, zoals bij Assassins Creed Origins. Dan draait het spel veel beter omdat de checks dan helemaal niet meer gebeuren.
De angst voor omzetverlies uit piraterij is altijd een stuk groter geweest dan het werkelijke omzetverlies, vooral omdat maar een klein deel van de wereldwijde illegale downloads werkelijk een gemiste verkoop is, maar dat weerhoudt uitgevers niet van dit soort ingrepen.
Sterker nog, de mogelijkheid van piracy helpt zelfs met de verkoopnummers van videogames, zoals bewezen in deze studie van de EU.
Het implementeren van een DRM zoals Denuvo kost dus niet alleen geld, tijd, en een negatievere ervaring van betalende klanten, maar het is zelfs niet goed voor de verkoopcijfers. Niemand wint behalve Irdeto.
CriticalHit_NL @TheGiantPotato17 september 2023 16:13
Volgens mij draaien gecrackte versies precies hetzelfde als de originele versies, aangezien normale Denuvo cracks Denuvo niet uitschakelen maar puur Denuvo laten denken dat het spel wel origineel is tijdens de checks.
Dat is niet altijd zo. Om maar even Hogwarts Legacy als recent voorbeeld aan te geven:
https://www.youtube.com/watch?v=5y_bab5wtHY

Het ligt er ook wel aan hoe 'zwaar' het geïmplementeerd is, maar ik kon me ook herinneren dat het spel RIME zowat onspeelbaar was door Denuvo:
nieuws: Ontwikkelaar puzzelgame RiME verwijdert Denuvo-drm zeven dagen na rel...

Het maakt mij persoonlijk dan ook geen zier uit als het spel met een geëmuleerde crack voor Denuvo dan wel ongeveer hetzelfde draait, het gaat op de manier waarop de developers met hun legitieme gebruikers omgaan en met de legitieme versies zit je nog altijd vast aan het online-authenticatie geneuzel eens in de zoveel tijd, en als de servers eruit gaan en ze hebben er geen patch voor ben je als legitieme gebruiker de sjaak.

Dat is mijn inziens het geld niet waard.

Het enige voordeel voor een legitieme gebruiker komt pas naar voren als ze zelf Denuvo volledig van het spel verwijderen als de gekraakte versies dat niet doen en tevens dat de patches enige performance verbeteringen met zich kunnen meebrengen.
Sterker nog, de mogelijkheid van piracy helpt zelfs met de verkoopnummers van videogames, zoals bewezen in deze studie van de EU.
Het implementeren van een DRM zoals Denuvo kost dus niet alleen geld, tijd, en een negatievere ervaring van betalende klanten, maar het is zelfs niet goed voor de verkoopcijfers. Niemand wint behalve Irdeto.
En laten we eerlijk wezen, er zijn ook genoeg mensen die het gewoon niet kunnen bekostigen door de daling van koopkracht en inflatie, zeker de laatste tijd, terwijl ze misschien nog wel een machine hebben van enkele jaren terug die het zou kunnen draaien, en niet alle spellen dalen in prijs. Ik kan vrijwel zeker stellen dat communities rondom wat verouderde spellen al veel eerder doodgebloed zouden zijn zonder al die minder legitieme gebruikers, die ook nog wel eens hun tijd spenderen aan het modden ervan en dus hun product langer in leven te houden.

Net zo goed dat er veel Tweakers waarschijnlijk niet in X beroep zouden zijn geland als ze niet software Y op wat voor wijze dan ook extensief hebben gebruikt om in dat vak meer ervaring op te doen wat ze anders nooit gekund hebben. :Y)

Dat studio's misschien liever zien dat je steeds hun nieuwere iteraties blijft kopen door de oude te cripplen d.m.v. planned obsolescence kan ik begrijpen maar je kan ook wel enig respect opbrengen voor de mensen die zoveel tijd in je oude product hebben gestoken en misschien het juist populairder hebben gemaakt zodat meer mensen je nieuwe spellen juist wel kopen.

Het mes snijdt aan meerdere kanten.
Jerie @CriticalHit_NL17 september 2023 20:26
En laten we eerlijk wezen, er zijn ook genoeg mensen die het gewoon niet kunnen bekostigen door de daling van koopkracht en inflatie, zeker de laatste tijd, terwijl ze misschien nog wel een machine hebben van enkele jaren terug die het zou kunnen draaien, en niet alle spellen dalen in prijs
Als je weinig geld hebt, kun je beter niet gamen. Zonde van je energierekening.

Ik ben het met je eens dat spellen duur zijn. Je kunt soms beter even wachten tot het spel in een sale te koop is. De hype is dan wel vaak al voorbij, en zeker als je met vrienden wilt spelen (peer pressure) is dat problematisch.
nullbyte @Jerie18 september 2023 09:01
Als je weinig geld hebt, kun je beter niet gamen. Zonde van je energierekening.
Onzin, een Steam Deck of Switch verbruikt nauwelijks wat. Af en toe een PS5 aan voor een tiental uur per week ga je overigens ook niet echt merken.
Jerie @nullbyte18 september 2023 09:18
Wij zien het wel terug in onze energierekening wanneer ik een periode veel heb gegamed op de PC. Niet dat het onoverkomelijk is, maar we zien het wel terug.

Low power apparaten ga je minder terugzien.

Je moet je het volgende afvragen: kan ik het niet beter verkopen of vervangen?

Bij hoge energieprijzen geldt dat je sommige apparaten beter kunt verkopen ofwel niet gebruiken.
bergkid @Jerie18 september 2023 11:40
hhmm ik denk dat gamen een goedkopere hobby is dan menig andere hobbies als je gaat kijken naar het aantal uur dat je er plezier van hebt ten opzicht van wat het kost.
De energierekening hoeft niet het probleem te zijn. in de afgelopen 87 dagen heb ik 149 KWH (150x0.3 = 45 euro voor 3 maanden) verbruikt terwijl ik mijn pc voor werk en gamen gebruik (4dagen in de week thuis gewerkt). ik ben toch gemiddeld gezien minimaal 3 uur per dag aan het gamen geweest en regelmatig de zelfde games.

Laten we stellen dat ik tussen 5 verschillende games heb zitten wisselen de afgelopen 90 dagen.
5 games, waarvan ik sommigen gratis zijn zoals league of legends of games die ik al een tijd heb zoals hunt showdown en starcraft 2. laten we zeggen dat ik gemiddeld gezien op jaar basis een 6 nieuwe games haal voor 60 euro.

hardware van de pc moet je natuurlijk ook kopen, maar je zou ook een console kunnen halen. Hier kun je meerdere jaren mee doen. Ik zelf reken voor mijn pc gezien ik hem voor werk en gamen gebruik ongeveer op 1500-2000 euro voor 4 a 5 jaar. met de nieuwe hardware prijzen is dit misschien niet meer toereikend, maar voor gamen alleen zou je een console kunnen halen.
dus laten we zeggen 300 euro op jaar basis.

tijd gespendeerd gamen: 3 uur per dag gemiddeld, 3*365 = 1100 uur

energie: 150kwh voor 3 maanden inclusief werk = 600kwh op jaar basis inclusief werk, waarvan ik 25% reken voor gamen. 150kwh op jaar basis voor gamen, 3 uur per dag gemiddeld. kosten 150*0,3 = 45 euro.
games: 360 euro op jaar basis, voor 6 nieuwe games
pc: 300 euro

totaal: (45+360+300)/1100 = 0.64 euro per uur gamen grofweg.

dit is natuurlijk een groffe berekening en er zijn misschien nog wat extra kosten zoals internet als je dat puur alleen voor gamen neemt, maar zelfs al zou het zijn 1 euro per uur. er zijn niet veel hobbies die zo goedkoop zijn en als je wilt kun je dit zelfs nog goedkoper doen.

edit; mijn energie verbruik is gemeten met een energiemeter in het stopcontact waar ik alleen mijn bureau spullen op aansluit zoals mijn pc, monitors (3x) en telefoon opladen.

[Reactie gewijzigd door bergkid op 25 juli 2024 11:54]

GaryFaceman @Jerie17 september 2023 23:57
En dat bepaal jij? Dit valt in dezelfde toon als "wie geen centen heeft moet ook maar geen vakantie vieren".
Vrijetijdsbesteding is gewoon heel normaal, en hoe iemand dat invult is aan die persoon zelf.
Jerie @GaryFaceman18 september 2023 00:04
Nee, dat bepaal ik niet, maar dat is wel een praktische keuze.
Obfzk8R @GaryFaceman18 september 2023 07:34
Is dat niet precies wat in de hele wereld geldt? Als er niet genoeg geld (ruilmiddel) is, is consumptie moeilijker of niet mogelijk. Dat jij kan reageren alsof de stelling "wie geen centen heeft moet ook maar geen vakantie vieren" niet waar is, is een reactie vanuit de luxe die jij hebt en die een relatief klein percentage in de wereld heeft. En wat @Jerie schrijft is niks abnormaals. Als je geen geld genoeg hebt, is gamen inderdaad niet de meest noodzakelijke en zinnige manier om je energieverbruik mee te verhogen. Spijtig genoeg voor die mensen die in die situatie zitten. En dat zijn er veel.
Deido @CriticalHit_NL18 september 2023 09:00
Het valt me op in de hogwarts vergelijking dat de license versie minder frames draait, maar ook minder gpu vraagt dan de andere versie. Apart
CriticalHit_NL @Deido18 september 2023 09:43
Komt doordat Denuvo zorgt voor een CPU-bottleneck en dus de GPU minder CPU tijd krijgt toebedeelt en dus de performance lager wordt.
Terr-E @Deido18 september 2023 09:49
Niet helemaal vreemd, toch ? Als je minder frames genereert, hoef je minder te renderen. Ik weet niet (kan niet uit het filmpje opmaken) of het CPU percentage wat weergegeven wordt het TOTALE CPU gebruik is, of alleen het CPU gebruik van het 'Hogwarts Legacy' betreft. Als dat laatste het geval is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat Denuvo CPU cycles gebruikt, en daardoor een CPU bottleneck creëert.
hiostu @TheGiantPotato17 september 2023 18:39
Sterker nog, de mogelijkheid van piracy helpt zelfs met de verkoopnummers van videogames, zoals bewezen in .
Sorry, maar dat is toch niet echt de conclusie van dat onderzoek als ik de stukken lees die gaan over games. De uptake zit vooral in de mogelijkheid dat mensen verslaafd raken aan een spel en daardoor uitgaven doen voor extra levels of andere functionaliteit. Dat is niet iets wat meestal het geval is bij single player games. Hooguit voor games met een online component wat je niet kunt spelen zonder aankoop.
p0p0 @hiostu17 september 2023 20:40
het staat toch zo in het onderzoek:
For games, the estimated effect of illegal online transactions on sales is positive – implying that illegal consumption leads to increased legal consumption
dit is ook hoe dit vaak bij mij gaat, als ik denk, ik ga hier niet zoveel geld aan uitgeven, download ik hem, en als het me bevalt, dan koop ik hem alsnog.
zonder dat ik hem gedownload had, had ik hem ook niet gekocht.
dit is een beetje wat de grote maatschappijen in hun onderzoeken continue fout doen: die zeggen, elke download is 1 koop die ze missen, terwijl dit dus simpelweg niet waar is.
hiostu @p0p017 september 2023 21:56
Je quote nu een heel klein selectief stukje uit de conclusie.
Deido @p0p018 september 2023 09:59
Het is misschien enkel mijn cirkel, maar ik hoor mensen dit vaker zeggen dan ze dit daadwerkelijk doen. Van de 30 gekraakte versies, komen er misschien 3 aankopen uit.
protoss warrior @Deido18 september 2023 12:01
als het anders 0 aankopen waren geweest dan klopt het nog steeds toch?
sapphire @TheGiantPotato17 september 2023 16:49
Dat piracy als goede marketing werkt ben ik geloof ik een blakend voorbeeld van :X

Laatste 10 games die ik gedownload heb, heb ik er 8 van gekocht. Één niet uitgespeeld omdat ik er niet doorheen kwam en de ander e doorheen geworsteld omdat ik het einde wilde weten.
n4m3l355 @TheGiantPotato18 september 2023 07:10
Ik lees hier toch iets heel anders in het rapport (summary) dan wat jij leest:
In general, the results do not show robust statistical evidence of displacement of sales by online copyright infringements.
Men ziet dus geen statistisch verband dat diefstal impact heeft op verkoop. Negatief noch positief.
An exception is the displacement of recent top films. The results show a displacement rate of 40 per cent which means that for every ten recent top films watched illegally, four fewer films are consumed legally.
Voor films heeft diefstal dus een behoorlijk groot impact.
For books, music and games prices are at a level broadly corresponding to the willingness to pay of illegal downloaders and streamers. This suggests that a decrease in the price level would not change piracy rates for books, music and games but that prices can have an effect on displacement rates for films and TV-series.
Diefstal voor games specifiek gebeurd in mindere mate omdat men bereid is om ervoor te betalen. Het is dan ook niet zo dat piracy de verkoopt verbeterd. Games is overigens ook in het onderzoek waar de meeste mensen bereid zijn voor te betalen.

Het rapport is ruim 300 pagina's maar zeer interessant en het zou menig tweaker niet schromen om het eens te lezen. Het geeft een behoorlijk ander beeld over piracy.
gerwim @geert117 september 2023 18:25
Ik vraag mij ook af of Denuvo wel werkt. Games die gewoon goed zijn hebben dat niet nodig: The Witcher, Baldurs Gate 3. Deze zijn beschikbaar via GOG waar geen DRM aan toegevoegd is.
loki504 @gerwim17 september 2023 20:27
En dat zijn ook games die direct op verschillende download sites te vinden waren. Dus ja het werkt. En tuurlijk kan je kan met een goed product nog steeds goed verdienen. Maar aandeelhouders willen meer en meer en zien niet graag dat hun spullen voor niets te verkrijgen zijn.
Obfzk8R @gerwim18 september 2023 07:49
Ìk vraag me dat ook wel eens af. Ik heb een tal gameclients (Steam, Epic, Battle.net, GOG, Origin, Ubisoft Connec), met honderden games, waarvan ik op dit moment maximaal 4 speel. De meeste games heb ik voor betaald. De games die ik nu nog regelmatig doe, Diablo IV, COD I en II, daar heb ik best veel voor moeten betalen. Iemand kan wat vinden van de hoogte van de prijzen voor games tegenwoordig. Maar het enige die mij weerhoudt om volledig te kunnen genieten van een heleboel games, zijn de sub-life cheaters die ten koste van alles bovenin lijsten willen eindigen en die daardoor het spelplezier bederven. Als ik de keus zou hebben om te kiezen voor een game dat op de achtergrond een (goed werkend) stukje software heeft draaien dat getamper en wimpy hackers cheating lowlifes zou tegenhouden en waarbij ik een beetje performance door moet inleveren, teken ik daar direct voor. het zijn niet de ontwikkelaars die de gaming-markt verzieken. Ook niet aandeelhouders. het zijn dieven die ervoor zorgen dat gewone mensen extreme maatregelen moeten nemen om gewoon om te kunnen genieten van hun spullen. Dieven zorgen ervoor dat ik een duur Axa-slot op mijn fiets moet hebben. Dieven zorgen ervoor dat mijn deur van alle soorten keurmerken moet zijn voorzien wil ik dat mijn verzekering uitkeert in het geval van een inbraak. een verzekering die ik heb moeten afsluiten vanwege het gevaar voor diezelfde dieven. En als de verzekeringsmaatschappij nu winst maakt over mijn rug, baal ik daarvan, maar is dat te danken aan dieven die dat allemaal mogelijk hebben gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Obfzk8R op 25 juli 2024 11:54]

Tweakwondo @geert117 september 2023 14:41
Doet Empress nog steeds cracks? Van wat ik laatst had begrepen was de persoon helemaal klaar met de piracy communities en startte met het verkoop van Ai/nft arts
Verwijderd @Tweakwondo17 september 2023 20:31
Oof. Van evil bestrijden naar zelf evil doen.
Jerie @geert117 september 2023 20:23
Empress lijkt een persoon te zijn die onderdeel was van Codex:

https://en.wikipedia.org/wiki/Empress_(cracker)

Deze persoon is nu nog steeds actief, al is volgens dit Wikipedia lemma deze persoon niet de enige maar een van de enkelen die het kan. Gezien deze persoon uit Rusland komt zou ik die binaries niet zo 1 2 3 durven te draaien. En als je er ook geen performance gain van krijgt, dan is de crack niet zo nuttig, behalve als drukmiddel om Denuvo eruit te slopen. Want het is een middel om crackers te vertragen, en als ze succes hebben geboekt kun je het er net zo goed uit slopen.
jaaoie17 @geert117 september 2023 14:50
Die kraakt ze wel, maar die Denuvo blijft er nog wel inzitten hoor. De game presenteert er dan niet beter door. Pas als het 100% eruit is.

[Reactie gewijzigd door jaaoie17 op 25 juli 2024 11:54]

TV_NERD @geert118 september 2023 05:51
Atomic Heart is nog steeds niet gekraakt en ik heb hem daarom gekocht, wilde na 3 maand niet meer wachten. Denuvo werkt, als enige, goed.

Ik zou als ontwikkelaar mijn eigen game releasen met 2 maanden Denuvo, daarna een versie zonder en accepteren dat ie op TBP terechtkomt.
Remzi1993 @geert118 september 2023 13:02
Denuvo is volgens mij de enige partij die langdurig effectieve kopieerbeveiliging weet aan te bieden - het houdt krakers vaak maanden buiten per game, over in totaal nu een aantal jaar. Op het moment is er één persoon of groep, Empress, die af en toe een Denuvo-game kraakt. Denuvo kan hun belofte dus vaak waar maken, en een goede verdienste vragen voor de dienst. Uitgevers willen graag die maximale verkopen in de eerste maanden, zonder concurrentie van een gratis versie.
Dit snap ik, echter vind ik wel dat ze het mogen verwijderen na een jaar. Want dan is het niet meer interessant en heeft het alleen nadelen voor de kopers van het spel (legitieme gebruikers).
svenie3000 @Amanoo17 september 2023 13:04
De assets zijn met Denuvo geloof ik encrypted. Wanneer je de game draait moeten die in the fly decrypted worden wat er voor zorgt dat dat de game zelf wat minder goed runt dan zonder denuvo.
rvt1 @svenie300017 september 2023 13:10
Er zijn volgens mij best goede encrypties die via streaming met nauwelijks snelheid verlies, of zelfs met snelheids winst kunnen decrypten. Vaak kun je dan daar ook compressie gelijk op toepassen… denk aan zip achtingen encrypties..
kimborntobewild @rvt117 september 2023 19:26
Hoe kan een extra stap nu voor een versnelling zorgen?
-Elmer- @kimborntobewild17 september 2023 20:06
Nou, door bijvoorbeeld data te comprimeren hoef je minder gegevens van je schijf te lezen. En het lezen van data van een schijf kost tijd (zeker vroeger in het hdd/cd tijdperk). Als de kosten (lees: tijd) van decompressie kleiner zijn dan de tijdwinst die je hebt behaald door minder gegevens uit te lezen, dan levert een extra stap dus tijdwinst op.
kimborntobewild @-Elmer-22 september 2023 21:24
Daar heb je geen DRM voor nodig.
Je kan sowieso data comprimeren, als je dat wilt gebruiken om de boel sneller te maken.
Qwerty-273 @kimborntobewild17 september 2023 20:12
In de oude tijd, als je eerst veel data moet inlezen van een langzame bron. Dan kan een ingepakt (en versleuteld) bestand inladen in het geheugen om vervolgens uit te pakken (en te ontsleutelen) sneller zijn dan het in pure volle vorm laden vanaf die langzame bron. Is dat vandaag de dag nog van toepassing? Eigenlijk niet meer.
kimborntobewild @Qwerty-27322 september 2023 21:24
Daar heb je geen DRM voor nodig. Je kan sowieso data comprimeren, als je dat wilt gebruiken om de boel sneller te maken.
aadje93 @kimborntobewild17 september 2023 22:10
als ik als voorbeeld mijn NAS neem,

HDD van 180MB/s kan dik 300MB/s schrijven doordat ZFS on the fly met EXT4 compressie werkt en dus data door de CPU laat comprimeren voor het naar de schijf geschreven word, en andersom dus weer gelezen word.

Zeker text bestanden en RAW foto's kan best nog wat compressie overheen en dan kun je dus een 180MB/hdd sequentieel meer data eruit laten pompen met wat cpu belasting voor het ontcijferen van de compressie, of meer laten wegschrijven door de compressie.
Heidistein @aadje9318 september 2023 14:47
EXT4 is een filesystem, geen compressiemethode. ZFS doet lz4 (of gzip/zstd) gebruiken voor compressie.
aadje93 @Heidistein18 september 2023 16:20
whoops je hebt helemaal gelijk. LZ4 bedoelde ik inderdaad
kimborntobewild @aadje9322 september 2023 21:26
compressie
Daar heb je geen DRM voor nodig. Je kan sowieso de boel gaan comprimeren, als je denkt dat dat snelheidswinst oplevert.
svenie3000 @rvt117 september 2023 13:13
Ik had het fout, het gaat om code die in een soort vm draait: https://www.e2encrypted.c...-denuvo-encryption-works/ het is dus veel ingrijpender omdat het echt in de code van de game zit.
rvt1 @svenie300018 september 2023 15:31
Dan zou ik inderdaad verwachten dat het rete langzaam is?…
Florensie @svenie300017 september 2023 21:41
Ik ken geen enkel Unreal Engine spel met Denuvo waarbij dit het geval is. De assets zijn inderdaad vaak geëncrypteerd met een AES key, maar die is zeer gemakkelijk te dumpen uit de game binary, zelf als die met Denuvo beveiligd is.

Bij de Payday 3 beta had ik de encryption key binnen enkele minuten in handen.
Wolfos
@Amanoo17 september 2023 13:18
Als je een product slechter maakt om piraterij te voorkomen, krijg je juist piraterij. De piraten leveren namelijk het betere product want zij slopen die troep uit het spel. Dat is de versie die iedereen wil spelen.
Dan moet die gekraakte versie wel komen. Van wat ik begrepen heb is er slechts één persoon die zich nog met het kraken van Denuvo bezig houd en dat duurt schijnbaar een hele poos.
Lang niet iedere game met Denuvo word dus gekraakt, en als het al gebeurt is dat niet meer meteen bij release zoals vroeger.
psychodude @Wolfos17 september 2023 14:04
Voor uitgevers is het in deze dan ook met name interessant om te kijken naar wat de daadwerkelijke invloed nog is van kopieerbeveiliging op games anno 2023. Zorgt het daadwerkelijk voor het tegengaan van een verlies aan inkomsten?

Oftewel, zouden mensen die op dit moment het product wel kopen, dit niet doen indien er day 0 of snel hierop een illegaal alternatief beschikbaar is?

Omgekeerd, is een vergelijk dat weinig stand houdt. Iemand die mogelijk op day 0 illegaal download, was verre van zeker een legale klant geweest. Dus is weinig interessant om te analyseren.

Kijken we puur en alleen al naar het aantal mensen dat sommige titels niet aanschaft simpelweg omdat het niet op hun geprefereerde platform wordt uitgegeven, bijvoorbeeld Epic i.p.v. Steam, dan betwijfel ik dat er ineens een significante daling in verkopen zal gaan zijn door beschikbaarheid van piracy.

Mensen kiezen vaak gewoon voor gemak. En de gamende populatie is tegenwoordig niet langer oververtegenwoordigd door pubers met een ernstig beperkt budget. Velen werken gewoon, hebben een vast inkomen en zie ik als weinig waarschijnlijk ineens een stap maken van een werkend platform als Steam naar gezeik met e.g., torrents, spyware/malware risks, etc.
CriticalHit_NL @psychodude17 september 2023 15:30
Als er draconische DRM maatregelen getroffen worden in de producten ben ik eerder geneigd het product gewoon niet te kopen dan wel. De legale koper heeft er meestal het meeste last van ironisch genoeg en dat is mijn geld niet waard om die praktijken te ondersteunen. Dan zie ik x studio liever omvallen omdat ze y gebruiker bij voorbaat als crimineel behandelen.
SG @CriticalHit_NL18 september 2023 07:22
Niet mee eens. Het gaat voornamelijk om singleplayer games. Mensen zijn bereid te betalen voor die ene must have titel en de rest piraterij omdat ze het wel moeten spelen en er niet voor willen betalen. Ook die met dikke baan. Want genoeg volkstammen met zat geld die liever de piraat gamer uithangen. Omdat ze dat heel slim vinden.

Gevolg daarvan is dat publisher beperkt omzet ziet. Dus de next productie minder kans op groen licht. En kleine IP de ijskast in gaan . De waardering voor betalen voor software producten is beneden peil dat er heden meer IP is de ijskast zitten. Weinig nieuwe IP komen ivm grote risico. En blijven hangen in genres die nog goed doen.

Naast games zonder anti piraterij maar met online functie. Zoals die ene rts game waar omzet bagger was maar massaal online gegamed werd. Is goed te meten dat waardering ver beneden peil is.

Daarbij zijn meeste gamers ontiegelijk critisch of game het waard is. Dus wel gamen dan afzeiken en er niet voor betalen. Die anti cheat is noodakelijk. Omdat de groot deel van de gamers niet bereid zijn ervoor te betalen. En daarmee verdwijnen de grotere niche games en IP dat kleiner markt aandeel aanspreekt.
Wolfos
@psychodude17 september 2023 19:18
Daar is wel het één en ander onderzoek naar geweest maar het lijkt heel erg van release tot release te verschillen.

Ik zou zelfs durven te stellen dat indie games, omdat ze geen groot marktbudget hebben, baat hebben bij piraterij omdat meer spelers betekent dat meer mensen de game kennen.
PjotrX @Amanoo17 september 2023 13:33
Als je de zwarte magie in een thread stopt dan is het makkelijk om het spel te kraken. Denuvo zit dus door heel programma heen. Je kan wel als developer zelf invloed hebben op welke deel van je programma je Denuvo toepast, hoe selectiever je bent hoe minder performance problemen het geeft. Het is dus niet Denuvo maar de game developers die de controle hebben over hoe erg Denuvo de performance omlaag brengt. Meestal wordt dit automatisch gedaan met een profiler. De developers spelen dus het spel en dan kan de profiler zien welke delen van het spel niet performance-critical zijn en welke niet.
Een groot probleem met profilen is dan je het meestal niet helemaal 100% kan dekken. Als je bijvoorbeeld de profiling doet met een Nvidia kaart en je hebt een code-path in je spel die iets speciaal doet bij AMD kaarten kan het zijn dat je Denuvo op die path toepast. Ander voorbeeld is als je bepaalde functies van je game niet activeert tijdens profilen. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeld van een spel met een debug menu die vol zat met Denuvo code omdat die nooit gebruikt werd en de profiler dacht dat het een goed idee was om daar Denuvo code in te stoppen.
Mavamaarten @Amanoo17 september 2023 15:00
De zwarte magie moet net heel je logica afdekken, anders heb je slechts 1 plaats die je moet onderzoeken en patchen. Dat zou wel heel makkelijk zijn. Uiteraard doet men moeite om alles zo snel mogelijk te maken at runtime, maar overhead heb je al heel snel omdat games net heel veel berekeningen doen op korte tijd. Als je iets 200x per seconde wil uitvoeren dan maakt het opeens wel veel uit dat een berekening nog steeds snel is, maar toch 1ms trager.

Denuvo werkt onder andere met een eigen VM. Zo heb je niet gewoon x86-instructies in je executable zitten, maar die zijn vertaald met een heel zelfbedacht systeem. Dat levert een grote security through obscurity op, want alle gewone reversing en debugging tools kunnen natuurlijk geen custom instructieset zomaar interpreteren. Daar bovenop injecteren ze op enorm veel willekeurige en manueel gekozen plaatsen checks, is alles ook "gewoon" obfuscated, en kijken ze steeds of je niet zelf met tools en sandboxes aan de slag bent.

Dat levert iets op wat heel veel manueel werk oplevert om te patchen. En omdat er zoveel checks in de seemingly random jibberish zitten, kan je denken dat je alle checks te pakken hebt maar zitten er verder in de game nog meer. Daarom zie je ook vaak meerdere crackfixes voor denuvo cracks. En ook daarom zie je minder cracks voor Denuvo-titels: het is gewoon echt een idioot grote klus.
Oon @Amanoo17 september 2023 20:46
Wat Denuvo doet is ieder bitje dat de game nodig heeft versleutelen, en dat moet dus weer omgekeerd worden wanneer het spel dat bitje nodig heeft. Resultaat is een beetje hetzelfde als ademen door een rietje; je geheugen heeft gewoon een stuk minder bandbreedte over.
Florensie @Oon17 september 2023 22:01
Dit is een slecht geïnformeerde uitleg van wat Denuvo doet. Je lijkt er op te wijzen dat Denuvo game assets encrypteert, wat niet zo is. Denuvo past een obfuscation toe op enkele specifieke code paths in de game executable (met een VM).
Oon @Florensie17 september 2023 22:01
Ik heb nooit gezegd dat het over assets gaat, dat maak jij er van
Florensie @Oon17 september 2023 22:21
Hoe dan ook, Denuvo "versleutelt geen bitjes", en heeft weinig tot niets te doen met de bandbreedte van je geheugen.
Oon @Florensie17 september 2023 22:23
Als je hier meer over wil leren zou ik je aanraden even te Googlen hoe Denuvo werkt :)
Er zijn genoeg nuttige artikelen over te vinden, zoals bijvoorbeeld deze of deze.
flyonthewall @Oon19 september 2023 16:38
Uit je eigen 1e link:

"One key aspect of Denuvo’s encryption is its use of a virtual machine, which executes the game’s code in a virtual environment that is extremely difficult to analyze or manipulate. This virtual machine is designed to be highly obfuscated, with numerous layers of encryption and anti-debugging measures to prevent hackers from accessing or tampering with the game’s code."

Dat is wat Florensie zegt.
Oon @flyonthewall19 september 2023 16:40
En dus ook precies wat ik zeg ;) Of het nou in een VM gebeurt of niet maakt weinig uit, er wordt in geheugen vanalles versleuteld om het lastiger te maken om te zien wat er intern gebeurt. Dat is waar de vertraging in zit.
moonlander @Amanoo17 september 2023 19:58
Als het makkelijk is, is het ook makkelijk te kraken. Dus denk maar niet dat er beunhazen werken daar
Hatseflats @Amanoo18 september 2023 00:38
Je kan je ook afvragen of mensen die het gekraakt willen er uberhaupt bereid zijn voor te betalen, maar dat even ter zijde.

Een hele tijd geleden was ik hier in geinteresseerd, heb ik eens een voorbeeld in assembler gezien. Het komt er in in ieder geval op neer dat de denuvo software, eigenlijk alle processen in het OS zo ook iLok, iedere keer geladen moet worden waardoor de CPU moet context switchen. In combinatie met eventueel wachten op I/O, die op of disk, internet of ergens anders staat om bv. te verifieren of je software echt is, maakt dat dit nou net funest kan zijn. Dit is kostbaar in CPU land qua tijd.

Hier kan ook nog meespelen, stel dat de sleutel A + B = C is, dat de CPU hiervan het rekenwerk ook voor zijn rekening moet nemen.

Afhankelijk van hoe vaak ze dit doen en het hele samenspel, wordt dientenvolge alles trager.

Toendertijd kostte het al 1500 manuren om een bepaald programma te "bevrijden" van dit juk, een USB-dongle.

Men liet zien dat je allemaal triggers moest instellen om het proberen af te vangen. Daarna in assembler kijken naar de vervolgregels om zo de code van de beveiligingsssoftware te detecteren.

Eigenlijk wat Sandra ook deed in The Net met een virus opsporen even uit mijn hoofd gezegd. Alleen nu waarschijnlijk wat lastiger.

Ik kan mij zo voorstellen dat om dit te integreren in de gamesoftware, dat best wel wat nadenkwerk oplevert, De ene gamesoftware verschilt natuurlijk weer van de andere.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 25 juli 2024 11:54]

Argantonis @Amanoo18 september 2023 07:04
Als je niet zoveel van softwareontwikkeling en specifiek dit soort implementaties weet is het misschien beter om niet over ‘beunhazen’ te praten.
CrazyJoe @Amanoo18 september 2023 11:16
Wat Denuvo schijnt te doen is om de applicatie zelf in een soort sandbox/VM te draaien zodat hackers niet eenvoudig in de code kunnen rond zoeken. De applicatie is dan encrypted een wordt dan pas decrypted in the sandbox/VM. Omdat deze extra stap ervoor zorgt dat er extra performance nodig is om de applicatie zelf te draaien en door het virtualiseren van de PC hardware enig performance verlies veroorzaakt wordt, gaat het gebruik van Denuvo dus gepaard met vermindering van FPS van een spel.
Stoney3K @Amanoo18 september 2023 16:35
Waarschijnlijk worden code, shaders en assets pas op het allerlaatste moment gedecrypt om te voorkomen dat ze uit het geheugen worden gekopieerd door een ander (kwaadwillend) proces.
Anomnomnomymous 17 september 2023 13:00
Goede actie, en zet Payday 3 weer op de kaart voor mij om te kopen.
Ik boycot al jaren games met Denuvo, nadat ik jaren geleden een keer een legaal gekocht spel bijna niet kon spelen door deze DRM.

Sowieso vreemd dat een spel waar matching plaatsvindt via een server in beheer van de developer, ook nog DMR wilde toevoegen - lijkt mij dat het veilig genoeg is om de authenticatie via die server te laten plaatsvinden.
The Zep Man @Anomnomnomymous17 september 2023 13:10
Goede actie, en zet Payday 3 weer op de kaart voor mij om te kopen.
Het is logisch. Payday 3 is online only. Verkopen in de eerste periode dat het spel uitkomt hoeven niet beschermd te worden tegen piraterij. Denuvo kopieerbeveiliging kost in die situatie meer dan dat het oplevert. Dit is een spreekwoordelijke sigaar uit eigen doos.

Online only + hard inzetten op MTX. Nee, bedankt. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 25 juli 2024 11:54]

Anomnomnomymous @The Zep Man17 september 2023 15:32
Payday 2 had ook miljoenen MTX, maar nooit in de weg gezeten als speler die het spel gekocht heeft. Integendeel - het aantal gratis content dat over de jaren is toegevoegd kan menig developer zich nog aan meten.
The Zep Man @Anomnomnomymous17 september 2023 15:36
Payday 2 had ook miljoenen MTX,
Je vergeet in je verhaal de belofte van de ontwikkelaar dat Payday 2 geen microtransacties zou krijgen. Na het breken van die belofte heeft deze ontwikkelaar zich meteen bij mij buitenspel gezet. Er zijn voldoende andere spellen op mijn backlog, dus ik ga ze niet missen.
SuperDre @Anomnomnomymous17 september 2023 21:01
Authenticatie van een legale of illegale versie is dan nog steeds lastiger, tenzij bv elke install een eigen code heeft die dan vergeleken kan worden met verkochte codes, waardoor een illegale versie lastiger in gebruik is omdat iedereen dezelfde code heeft, of een gegenereerde code die mogelijk niet op de lijst staat, of erger, wel op de lijst staat waardoor de legale koper mogelijk de pineut is door de piraat.
DeaviL 17 september 2023 13:21
Het lijkt me al dom genoeg om Denuvo te draaien op een game dat primair als Multiplayer game moet draaien en waarschijnlijk zonder enige manier om eigen servers te maken.
DdeM @DeaviL17 september 2023 13:36
Zou natuurlijk kunnen zijn dat dat precies de afweging is die ze hebben gemaakt. Denuvo eruit, maar ook unofficial server support eruit.
tweakuwe @DdeM18 september 2023 07:32
Wie weet komt het later, in plaats van dat ze na x maanden Denuvo eruit slopen voegen ze na x maanden unofficial server support toe :)
Dude_Oner 17 september 2023 12:59
Goedzo, denk dat de ontwikkelaar heel veel mensen blij maakt hiermee. Hoop dat het een trend wordt :).
flippy @Dude_Oner17 september 2023 16:32
de ontwikkelaar kijkt naar kosten-baten., en dunovo is gewoon pokkeduur. gezien het gros van het inkomen toch in microlaaienlichterij zit bij deze serie in de jaren na uitgave is het gewoon het gedoe niet waard.

[Reactie gewijzigd door flippy op 25 juli 2024 11:54]

kiddingguy 17 september 2023 13:01
Ik vond destijds van de gaming studios om alternatieve verhalen, het extreem moeilijk te maken zo niet ondoenlijk, of juist complete bombardementen aan aanvallen etc. op gekraakte software wel een leuke uitvinding.

Zorgt ervoor dat het spel gewoon goed speelbaar is zonder al te veel prestatieverlies door deze anti-cheating/-pirating software, en degene die het illegaal verkregen hebben worden alleen gepakt.
Florensie 17 september 2023 21:35
De reden hiervoor is dat Starbreeze per ongeluk een versie zonder Denuvo (en zelf een debugversie) heeft gepubliceerd in het Steam depot voor de technische betas van vorige maand en vorige week. Tijdens de beta periode kon je die manueel download via SteamCMD of externe tools.

Met een versie van het spel zonder Denuvo en de debug symbols zou het vermoedelijk veel gemakkelijker zijn om de DRM te cracken. Ik hoorde ook eerder van andere modders dat Denuvo de licentiekosten terugbetaalt als de game vroegtijdig gecrackt wordt.
JelleDekkers 17 september 2023 13:53
Waarom implementeren ontwikkelaars eigenlijk nog enige vorm van DRM als deze toch keer op keer binnen een week gekraakt wordt? Lijkt mij gewoon verspilde moeite. In ieder geval goed dat de ontwikkelaars van Payday 3 van gedachten zijn veranderd.

[Reactie gewijzigd door JelleDekkers op 25 juli 2024 11:54]

Frez @JelleDekkers17 september 2023 14:51
Hoezo? Denuvo beschermt het product wel degelijk. Er is naar mijn weten maar 1 cracker (ik noem haar naam hier niet) die Denuvo kan kraken. En dit kost veel tijd dus is geen lopende band werkt.
De meeste games met Denuvo zijn nog steeds niet gecrackt.
JelleDekkers @Frez17 september 2023 15:31
Misschien was het deel van 'binnen een week' wel overdreven, maar je snap het punt wel denk ik.

Hier is een lijst van games die Denuvo gebruiken: https://store.steampowere...or/26095454-Denuvo-Games/

Gesorteerd op top selling:
Total Warhammer: niet gekraakt
Far Cry 6: wel
Titanfall 2: wel
Jedi Survivor: niet
Planet Coaster: wel
Total Warhammer II: wel
Far Cry 5: wel
Sonic Frontiers: niet
Hogwarts Legacy: wel

Misschien een kleine sample, maar de meeste grote AAA- releases worden wel gekraakt. Het duurt soms misschien lang, maar nog steeds.
Frez @JelleDekkers17 september 2023 15:49
Ik snap je punt zeker. Maar ik denk dat dat juist de "AA" en kleinere games het meest gedupeerd zijn van piracy. De triple A's verkopen toch wel massaal.

Neem bijvoorbeeld een game als Callisto's protocol. Die is nog steeds niet gekraakt omdat het beveiligd is door (het vreselijke) Denuvo. Tevens de reden waarom ik de game niet koop, dus ja...
White Feather @JelleDekkers17 september 2023 17:31
Het gaat er niet om dat een game met Denuvo helemaal niet gekraakt kan worden, het gaat er om dat ze in de 1e maanden na release niet gekraakt worden.

In die weken wordt een heel groot deel
van de omzet van een game gehaald.

Als al bij de release de game gekraakt is, download iedereen die versie (om bv even te kijken en vervolgens nooit meer iets te kopen).

Veel mensen hebben geen zin om weken of maanden te wachten totdat die ene game gekraakt is. Die game is op dat moment hip en zij willen dan spelen, niet later. Zij kopen dus alsnog de officiële versie tegen de hoge prijs.

Na een half jaar is de prijs van de game toch vaak flink afgenomen, dus is Deuvo minder nodig en kan het er uit.
Stoney3K @White Feather18 september 2023 16:45
Is dat dan niet alleen maar getuige van de slechte kwaliteit en slechte marketing van een game, dat ze afhankelijk zijn van impulsaankopen in de weken na release in plaats van over de lange termijn?
White Feather @Stoney3K18 september 2023 16:50
Er zijn blijkbaar grote groepen mensen die de game gelijk willen hebben.

Veel games geven natuurlijk extra’s bij een aankoop voordat de game uitkomt.

Helaas trappen veel mensen daar in en krijgen we veel onafgewerkte games.
SuperDre @JelleDekkers17 september 2023 21:04
Denuvo is juist een behoorlijk goeie DRM, dat die weken of maanden na release alsnog gekraakt wordt is jammer, maar de belangrijkste verkoop periode is dan al voorbij, de eerste paar weken. De meeste verkopen vinden namelijk plaatst binnen de eerste paar maanden.
IrBaboon79 17 september 2023 14:21
Online only game met veel hoedjes, jasjes en andere betaalde meuk - weinig toegevoegde waarde om daar Denuvo in te steken… maar doet het natuurlijk wel goed als promotie want heel veel gratis reclame nu. Slim!
Emunator 17 september 2023 17:00
Bij een pure online only game, kunnen er dan geen serverside checks plaatsvinden om te kijken of de geregistreerde spelers het spel daadwerkelijk hebben aangeschaft, zoals keys etc? Of via een launcher zoals Steam, dat deze daadwerkelijk aan het Steam account zijn gekoppeld?
bzuidgeest 17 september 2023 19:18
Ik heb nog steeds weinig bewijs gezien dat DRM helpt tegen piraterij. Ik wel een heleboel bewijs gezien dat DRM vooral ellende bezorgt bij consumenten. De mensen die werkelijk netjes betaald hebben.

Als je op console speelt zit je toch al vast (min of meer) aan de online stores. Dan hou je PC gaming over. En daar heb je steam, origin etc. De mensen die met een gekraakte versie spelen zijn waarschijnlijk de mensen die betaald hebben en willen dat hun product goed werkt of de mensen die nooit de games gekocht zouden (kunnen ) hebben. In geen van die gevallen heb je inkomsten verloren.

In dit geval gaat het over games, maar ik denk dat wat ik schrijf voor alle media telt. Ik heb een kindle ik koop boeken, dat bied voordelen boven de rommel die je soms op deel sites vind met matige opmaak. Sommige (zelfs bekendere) schrijvers verkopen op kindle hun boeken zonder DRM. En toch hebben ze een inkomen. Maar die vinden dat kopers hun boek eenmaal gekocht en betaal overal moeten kunnen lezen ongeacht welk platform het gekocht is.

DRM helpt niemand, behalve de verkopers van DRM (en mogelijk industrien die hun prime voorbij zin)
SG @bzuidgeest19 september 2023 07:19
Denk dat jij je eigen gedrag goed wilt praten er is bewijs dat piraterij schade brengt om simple reden dat mentaliteit is zo goedkoop mogelijk dus voor nop gamen en niet waardering tonen door braaf te betalen.
Een online spel een RTS zonder DRM online. Werd de servers zo zwaar belast door piraten gamers wat feit is dat men niet voor games wilt betalen.
Ander feit is indie game dat gamers zelf liet bepalen hoeveel te betalen alleen 2 met full triple A game prijs van paar 10tjes overgrote deel voor nop of wat wissel geld.
Ik merk dat in alle branches. Catering super grote aardappel crocket met topt kwaliteit veel inhoud in juiste verhouding halve prijs van concurrenten en nog mensen zeggen wat duur. Of wat shell olie duur meld ferrari rijder. In mijn branche merk ik dat er weinig waarderende klanten zijn zij zijn minderheid.

Het probleem van piraterij is dat heel veel gamers willen voor nop game nog voor release of op release spelen. De game lekken komen uit de retail productie waar krakers lang voor release al beschikken over de game dus kraak al voor release rond is.

De beste aanpak tegen piraterij is digitale distributie 1st en retail na release . Vaak is retail ook niet meer case met code. En anti piraterij niet extern maar intern als onderdeel van de game op game level. Naast het zal toch gekraakt worden dus is meer houd die krakers bezig voor 2 maanden tot half jaar.
Voor indie scene is dit anders. De branche daar zijn de customers gewent aan ultra lage prijzen. Wat inhoud enkel bedrag eenmalig werkt daar niet. Dus zijn compleet afhankelijk van alternatieve verdien modellen. Dat maakt voor de meeste dev daar moeizame carrierre waar passie hoger is dan brood verdienen en gezin moet daar ook achter staan. Omdat die branche slecht betaald tov de neven branches in de it.

Al heb ik zelf nooit last van DRM gehad. Weet dat sommige wel efficiente DRM werkt op optical drive en ik altijd A merk drives had. Mogelijk die noname drives waren mogelijk probleem. Naast degelijke cpu dus encryptie io ook nooit last van maar ben geduldige type. De laatste 10 jaar weinig op PC gespeeld. Zullen geheid wat probleem titels zijn.
bzuidgeest @SG19 september 2023 09:38
Ik heb spotify premium, netflix, een kindle (zoals ik al noemde, met legale boeken). Mijn games komen van steam of gog. Heb je verder nog wat te melden over hoeveel van een piraat ik ben?
Ik ben een consument met heel veel legaal en ik ondervind hinder door DRM in mijn legale gebruik.

Digitale distributie is vooral goed om mensen dingen die ze al hebben opnieuw en opnieuw te laten komen zonder meerwaarde.

En jou bewijs is gewoon onderbuik gevoel en je eigen reflectie. Zoals ik al stelde is een goed geprijsd aanbod voor de meeste mensen veel aantrekkelijker. Geen risico op virussen, onderhouden en gepatched, support, goed gecureerd, goede interface. Er is geen serieuze studie die DRM als effectief ziet tegen piraterij.

DRM heeft ook niets met je drive te maken. Zeker niet daar DRM ook bestaat in digitale distributie. De problemen met dunovo zijn ruim en breed gedocumenteerd. Van rootkit to performance bottleneck.
8 Catering super grote aardappel crocket met topt kwaliteit veel inhoud in juiste verhouding halve prijs van concurrenten en nog mensen zeggen wat duur. Of wat shell olie duur meld ferrari rijder. In mijn branche merk ik dat er weinig waarderende klanten zijn zij zijn minderheid.
En waarom reageer ik eigenlijk op iemand die geen Nederlands lijkt te kunnen formuleren. Misschien wil je eens nalezen wat je schrijft voor je claims gaat maken die nergens op slaan.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 25 juli 2024 11:54]


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