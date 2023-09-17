OnePlus werkt aan goedkopere tablet met de naam OnePlus Pad Go

OnePlus werkt aan een goedkopere tablet genaamd OnePlus Pad Go. Naar verluidt krijgt de tablet een 11,6"-lcd-display met 2,4k-resolutie en een beeldverversing van 144Hz. De tablet zou op OxygenOS 13 draaien. Daarnaast zou de beeldverhouding van 7:5 behouden blijven.

Op het sociale medium X toont het account van OnePlus India de aankomende OnePlus Pad Go-tablet. De tablet 'verschijnt binnenkort'. Volgens Digital Trends gaat het om een goedkopere versie van de OnePlus Pad die de fabrikant in april van dit jaar uitbracht. Tweakers schreef een review over de eerste tablet van het bedrijf.

Kinder Liu, de president en coo van OnePlus, meldde aan DT dat de tablet over een 2,4k-scherm beschikt. Ook noemt Liu het een 'entertainmenttablet uit het middensegment' die 'uitstekende visuele kwaliteit biedt zonder veel geld uit te geven'. Daarnaast zou er Dolby Atmos-ondersteuning aanwezig zijn. Verder ondersteunt de tablet synchronisatie tussen verschillende OnePlus-apparaten.

Volgens MySmartPrice verschijnt de OnePlus Pad Go naast de OnePlus 12 en OnePlus 12R in januari 2024. Over de prijs is nog niets bekend. Later dit jaar wordt ook de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf verwacht.

OnePlus Pad Go

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 17-09-2023 11:32 21

17-09-2023 • 11:32

21

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OnePlus Pad

vanaf € 299,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (21)

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Anonymoussaurus
17 september 2023 12:27
Het is niet duidelijk wanneer de OnePlus Pad Go precies verschijnt en wat de tablet kost.
Jawel hoor, namelijk januari 2024: https://www.mysmartprice....h-january-2024-exclusive/
As per information shared by Yogesh Brar with MySmartPrice, the OnePlus Pad Go, and a new pair of earbuds will launch in January 2024 globally as well as in India alongside the OnePlus 12, and OnePlus 12R.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 20:00]

vdr01 @Anonymoussaurus17 september 2023 16:56
Namelijk januari 2023? Neem aan dat er januari 2024 bedoeld wordt? Zoniet zijn ze nogal laat met de release.
Anonymoussaurus
@vdr0117 september 2023 16:57
Oeps, scherp! Fixed.
Auteursabineschults @Anonymoussaurus17 september 2023 16:39
Bedankt voor je toevoeging!
MatthiasDS @Anonymoussaurus18 september 2023 15:14
[...]


Jawel hoor, namelijk januari 2024: https://www.mysmartprice....h-january-2024-exclusive/


[...]
Even zien.

Headline:
The OnePlus Pad Go and a new pair of earbuds could launch in January 2024
"could launch"

Inhoud:
As per information shared by Yogesh Brar with MySmartPrice, the OnePlus Pad Go, and a new pair of earbuds will launch in January 2024 globally
Yogesh Brar is een "tipster" - snelle research leert ons dat hij wel wat zaken juist heeft maar er evenzeer wel naast kan zitten.

Nou, dan gooi ik het nog steeds erop dat het onduidelijk is wanneer deze Pad Go zal uitkomen, tot we ook effectief een bevestiging krijgen van OnePlus zelf.
i-chat 17 september 2023 11:59
en dan staat er bij het artiekel een linkje naar de oneplus pad van ~400 euro...

grote vraag is dus wat voor crappy cpu gaan ze erin stoppen om onder die prijs te komen: want in die tablet zit al een dimensity 9k das op zich niet eens zo'n heul slecht chipje maar een uitblinker is het evenmin. nu ga je dus besparen op een toch al midrange cpu? ik weeet niet of er dan nog wel een waardige tab kan overblijven.
Anonymoussaurus
@i-chat17 september 2023 12:04
Uhm, nee hoor. Dat is blijkbaar wel degelijk de OnePlus Pad Go, komt van: https://www.digitaltrends...gn-screen-news-interview/. Kijk ook maar naar de bestandsnaam: https://www.digitaltrends...023/09/OnePlus-pad-go.jpg

En die Dimensity 9000 is zo slecht nog niet. Zit ook in mijn Nord 3 en dat ding vliegt overal doorheen. Staat gelijk aan een Snapdragon 8 Gen 1 als ik het goed heb. Als het een Snapdragon 8 Gen 1 was geweest had je het nooit een "midrange cpu" genoemd.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 20:00]

Prince @Anonymoussaurus17 september 2023 22:10
Hij had het niet over de foto bij het artikel, maar over de link naar de Pricewatch bij "Lees meer". Hier komt standaard de OnePlus pad op die 441€ kost.
Vlizzjeffrey @i-chat17 september 2023 12:59
Mediatek Dimensity 9000 is de ene laatste flagship cpu van Mediatek, zeker wel een uitblinker in performance.
Anonymoussaurus
@Vlizzjeffrey17 september 2023 13:24
Bedoel je één-na-laatste? Want het is zeker niet de laatste: nieuws: Mediatek kondigt Dimensity 9200+-soc aan met hogere kloksnelheden
Vlizzjeffrey @Anonymoussaurus17 september 2023 22:05
Met ene laatste bedoelde ik één na laatste, slordige en daarmee verwarrende grammatica van mij, excuses.
Ayporos @i-chat17 september 2023 12:13
Dat ligt geheel aan de gebruiker denk ik zelf.
Ik heb een tablet (samsung A klasse) en gebruik hem letterlijk alleen om e-books te lezen en wat licht te browsen, dus een goedkopere tablet met simpelere soc maar wél OS updates zou voor mij dus dik prima zijn.
Ik zit zelf ook nog te overwegen of ik een tablet aan de muur wil hangen als een permanent dashboard voor Home Assistant, en daarvoor zou zoiets ook prima zijn. :)

Die SoC's die in high-end smartphones zitten zijn totale overkill voor eenieder die niet erop gamet of iets anders soortgelijks doet wat veel cpu+gpu kracht vereist (videobewerking of zo?).

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 22 juli 2024 20:00]

k995 @i-chat17 september 2023 16:41
Toch echt te zien wat je doet met die tablet, ipad 1 had een 1ghz 1 core cortex A8, zelfs een budget soc van tegenwoordig is 10 keer krachtiger.
Roel1966
17 september 2023 22:17
Op zich zijn de specs van het scherm zeker niet verkeerd maar het blijft natuurlijk afwachten hoe de het met de kleurkalibratie gesteld is. En tja verder is het afwachten welk soc ze gaan gebruiken vooral in combinatie met wat de prijs ervan is. Valt dus eigenlijk nog weinig van te zeggen of het een interessant tablet kan worden in het middensegment.
belmonde 18 september 2023 00:34
Dan zou ik toch voor de lenovo tab P12 gaan,.. denk ik ? Scherm is 3k, 12,7 inch. Kost 400 euro . Middelmatige chip maar voor iemand die niet gamed of andere werktaken.. voldoende..
KuroHana 18 september 2023 08:51
wie is er tegenwoordig nog een one plus gebruiker, ze zijn zo slecht geworden dat ze nu l gewoon een oppo os draaien en battery drain hebben, vroeger waren ze goed, tegenwoordig zijn ze het niet eens meer waard, k snap niet waarom ze een budget tablet maken , laten ze nu eens hun os op orde brengen voor dat geld
MatthiasDS @KuroHana18 september 2023 14:53
wie is er tegenwoordig nog een one plus gebruiker, ze zijn zo slecht geworden dat ze nu l gewoon een oppo os draaien en battery drain hebben, vroeger waren ze goed, tegenwoordig zijn ze het niet eens meer waard, k snap niet waarom ze een budget tablet maken , laten ze nu eens hun os op orde brengen voor dat geld
Ik ben onlangs voor smartphone overgestapt van OnePlus naar Nothing. Niet omdat ik niet tevreden was over OnePlus (ik had een 8T), maar omdat ik eens iets anders wou. Ik vind het hele gedoe over OnePlus smartphones echt fel overdreven - mijn 8T draaide de laatste versie van het OS en ik had geen battery drain, performance was na 2.5 jaar nog steeds top en het OS werkt gewoon fijn, niets meer of minder.

Ik heb onlangs wel een OnePlus Pad gekocht waarbij ik gratis de keyboard cover kreeg en wat blaast dit toestel me weg zeg. Hij werkt snel en vlot en wat me bovenal nog het meest verbaasd heeft is wat voor goede metgezel het is voor algemene administratieve taken, office werk, conferenties en ga zo maar door. Ik heb hem vorige week op een Gartner conferentie gebruikt en dat was een top ervaring. Waar ik met mijn laptop echt voorzichtig moet zijn om de hele dag notities te maken tijdens sessies (en daarbij dan ook nog eens het ongemak heb dat die relatief groot is) is de Pad gewoon een heel handzaam dingetje met een verbazend goed toetsenbord waarbij de batterij na een hele conferentiedag nog lekker op 65% stond.

Dus ja, ik ben nog OnePlus gebruiker, en zeer tevreden.

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