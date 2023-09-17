OnePlus werkt aan goedkopere tablet met de naam OnePlus Pad Go

OnePlus werkt aan een goedkopere tablet genaamd OnePlus Pad Go. Naar verluidt krijgt de tablet een 11,6"-lcd-display met 2,4k-resolutie en een beeldverversing van 144Hz. De tablet zou op OxygenOS 13 draaien. Daarnaast zou de beeldverhouding van 7:5 behouden blijven.

Op het sociale medium X toont het account van OnePlus India de aankomende OnePlus Pad Go-tablet. De tablet 'verschijnt binnenkort'. Volgens Digital Trends gaat het om een goedkopere versie van de OnePlus Pad die de fabrikant in april van dit jaar uitbracht. Tweakers schreef een review over de eerste tablet van het bedrijf.

Kinder Liu, de president en coo van OnePlus, meldde aan DT dat de tablet over een 2,4k-scherm beschikt. Ook noemt Liu het een 'entertainmenttablet uit het middensegment' die 'uitstekende visuele kwaliteit biedt zonder veel geld uit te geven'. Daarnaast zou er Dolby Atmos-ondersteuning aanwezig zijn. Verder ondersteunt de tablet synchronisatie tussen verschillende OnePlus-apparaten.

Volgens MySmartPrice verschijnt de OnePlus Pad Go naast de OnePlus 12 en OnePlus 12R in januari 2024. Over de prijs is nog niets bekend. Later dit jaar wordt ook de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf verwacht.