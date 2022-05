OnePlus heeft altijd een bijzondere eigen identiteit gehad in smartphoneland en gebruikers waren daar maar wat blij mee. Het eigenzinnige bedrijf had een eigen manier om toestellen aan de man te brengen en een nauwe band met de community. Deze eigenzinnige koers werd onderschreven door de slogan: 'Never Settle'. Die zag je overal, van de doos tot meerdere plekken in de software. Maar de laatste paar jaar is er het een en ander veranderd. De topman, Carl Pei, stapte in 2020 op en in 2021 werd het bedrijf ingelijfd door OPPO, dochterbedrijf van investeringsmaatschappij BBK. Daarnaast was het bedrijf al enkele jaren bezig met een koerswijziging. De binding met de community verwaterde enigszins en de manier waarop OnePlus zijn smartphones op de markt bracht, veranderde. Dit zorgde voor wrok bij de fans, maar toch zijn er genoeg mensen die de smartphones aanschaffen.

Het nieuwe Topmodel, de OnePlus 10 Pro, is inmiddels al een aantal maanden op de markt in Azië en sinds enkele weken ook uit in Nederland. Het toestel heeft een nieuw uiterlijk en lijkt nog steeds op OxygenOS te draaien, zij het met meer elementen van OPPO’s besturingssysteem, ColorOS. Daarnaast is de fabrikant weer een samenwerkingsverband aangegaan met Hasselblad. Ondanks herhaalde beloftes wisten de high-end toestellen van OnePlus eerder nooit echt uit te blinken op cameragebied.

Een ander punt waar OnePlus-gebruikers op letten, is de prijs. Het bedrijf stond altijd bekend als een fabrikant die vooral flagshipkillers maakte: smartphones die veel high-end componenten bevatten, maar toch zeer betaalbaar zijn. Ook dat is iets wat het bedrijf al een tijdje niet meer doet en dat geldt ook voor dit toestel. De OnePlus 10 Pro is met 899 euro niet zo duur als andere high-end toestellen, maar wel duurder dan wat OnePlus-gebruikers gewend zijn. Als we afgaan op de specificaties van het toestel, is het in vergelijking met andere toestellen geen gekke prijs, maar omdat de kritische OnePlus-fan deze prijzen niet echt gewend is, zou dit alsnog in het nadeel van dit toestel kunnen werken.

Het bedrijf heeft dus aardig wat te bewijzen met dit toestel. Heeft OnePlus het deze keer voor elkaar gekregen om goede cameraprestaties te leveren en een echt vlaggenschip neer te zetten die zijn prijs waard is? En is de samenvoeging van OxygenOS en ColorOS een zegen of een vloek? Je leest het in deze review.