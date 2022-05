OnePlus 10 Pro breekt doormidden bij duurzaamheidstest JerryRigEverything

Zack Nelson van JerryRigEverything heeft de OnePlus 10 Pro met zijn blote handen doormidden weten te breken. Het gebeurt volgens hem zelden dat een smartphone de duurzaamheidstest van zijn YouTube-kanaal niet overleeft.

De plek direct onder de camera lijkt het voornaamste zwaktepunt van de smartphone te zijn, zo concludeert JerryRigEverything tijdens de duurzaamheidstest. De 5000mAh-accu beslaat ongeveer twee derde van de gehele OnePlus 10 Pro, maar stopt net onder de betreffende breeklijn. Hierdoor zou de accu niet kunnen bijdragen aan de structurele integriteit van het toestel. Ook ontdekt de YouTuber dat de volumeknop precies op deze lijn is geplaatst, waardoor het metalen frame rondom de breeklijn zwakker is.

Hoewel de tests van JerryRigEverything niet wetenschappelijk en exact herhaalbaar zijn, onderwerpt Nelson alle smartphones aan grofweg dezelfde duurzaamheidstest. "Het is relatief uitzonderlijk dat een smartphone mijn duurzaamheidstest niet doorstaat. (...) Normaal gesproken kunnen toestellen niet met blote handen doormidden gebroken worden." Het komt wel regelmatig voor dat toestellen schade oplopen door de geconcentreerde druk die Nelson uitoefent op smartphones; het frame van de OnePlus Nord brak bijvoorbeeld ook, al bleef catastrofale schade uit.

OnePlus heeft nog niet op de resultaten van de video van JerryRigEverything gereageerd. Vooralsnog is de smartphone alleen in China verkrijgbaar. Het is officieel nog niet bekend of toestellen uit de OnePlus 10-reeks ook in Europa uitgebracht worden. Volgens eerdere geruchten en een gelekte roadmap zou de fabrikant de 10-serie in januari of februari uitbrengen in het thuisland. Een internationale release zou in maart of april plaatsvinden.