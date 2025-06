JerryRigEverything: metalen camerabalk Pixel 7 Pro krast snel en is kwetsbaar

De glimmende metalen camerabalk van de Google Pixel 7 Pro-smartphone krast snel en is bovendien relatief kwetsbaar, zo claimt Zack Nelson van JerryRigEverything. De metalen balk is de voornaamste wijziging in het ontwerp.

Nelson laat zien dat dagelijkse objecten krassen kunnen veroorzaken op de aluminium camerabalk van de Pixel 7 Pro. Daarbij gaat het onder meer om munten, die bij veel mensen in de broekzak zitten bij telefoons. Een hoesje dat ook het metaal beschermt kan helpen dat te voorkomen, zo claimt Nelson.

Bovendien laat het frame los bij de antennelijn die bij de camerabalk zit. De telefoon breekt niet bij het uitoefenen van druk op de behuizing vanaf de achterkant, maar er wordt wel een kier zichtbaar bij de antennelijn en de lijm rond het scherm lijkt een beetje los te laten.

De metalen camerabalk is de voornaamste wijziging in het ontwerp ten opzichte van de Pixel 6 van vorig jaar, die een glazen camerabalk heeft die bovendien niet doorloopt in de zijkant. Nelson concludeert dat die wijziging een achteruitgang is ten opzichte van de vorige versie.

Google bracht zijn Pixel 7-telefoons vorige maand uit. Dat gebeurde voor het eerst ook in Nederland. Tweakers publiceerde al een review van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Daarin stond al dat de camerabalk zorgt voor stofophoping rond die plek.