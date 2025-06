NASA toont 'akelige' foto van Pillars of Creation

NASA heeft een nieuw 'akelig' beeld vrijgegeven van de Pillars of Creation, een gebied met gaswolken op 6500 lichtjaren van de aarde. Het beeld is gemaakt met het MIRI-instrument van de James Webb-telescoop en toont enkel de aanwezige lichtgolven uit het mid-infraroodspectrum.

Op de afbeelding is te zien hoe de zuilen van de Pillars of Creation geïsoleerd lijken rond te zweven in een omgeving van stof en gas. Dat komt volgens NASA omdat al gevormde sterren uit de omgeving minder mid-infraroodlicht uitstralen en daardoor haast niet meer geregistreerd kunnen worden door het Mid-Infrared Instrument. Dat instrument registreert enkel lichtstralen uit het mid-infraroodspectrum en is naar verluidt uitermate geschikt om stof en gas waar te nemen. De sterren, die op een eerder beeld van de Pillars of Creation wel duidelijk te zien zijn, zouden ook veel minder stof en gas in hun nabije omgeving bevatten in vergelijking met jongere sterren waardoor het MIRI-instrument ze ook niet meer kan registreren.

De donkergrijze gebieden op de afbeelding zijn volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de zones die het meeste stof en gas bevatten. In de rode zones is het stof diffuser en ook kouder. Op het beeld is ook geen interstellaire materie uit het interstellaire medium te zien. Dat komt volgens NASA dan weer doordat die zone te veel gas en stof bevat waardoor het mid-infraroodlicht niet ver genoeg reikt om geregistreerd te worden door het MIRI-instrument.

In 1995 heeft de Hubble-telescoop de Pillars of Creation voor het eerst op de gevoelige plaat vastgelegd. In 2014 zijn de pilaarvormige gaswolken nogmaals in beeld gebracht. NASA heeft gebruikgemaakt van de Near-Infrared Camera van de James Webb-telescoop om een eerder recent beeld van de gaswolk vast te leggen. De Pillars of Creation, ofwel Adelaar Nebula Messier 16, is een gebied in de ruimte met gaswolken op ongeveer 6500 lichtjaren van de aarde waarin nieuwe sterren worden gevormd.

Afbeelding Pillars of Creation gemaakt met Mid-Infrared Instrument aan boord van James Webb-telescoop

