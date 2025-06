James Webb-telescoop maakt nieuw beeld van Pillars of Creation

Nasa heeft een nieuw beeld vrijgegeven van de Pillars of Creation. Dat is een gebied met pilaarvormige gaswolken op ongeveer 6500 lichtjaren van de aarde waarin nieuwe sterren ontstaan. Op het beeld zijn enkele helderrode zones te zien waar nieuwe sterren lijken te ontstaan.

In deze helderrode zones is er volgens NASA zoveel massa verzameld waardoor hun zwaartekracht is toegenomen en ze vervolgens zijn ingestort. Dat heeft de temperatuur in deze zones naar verluidt doen oplopen wat uiteindelijk tot de vorming van nieuwe sterren heeft geleid.

Op sommige van de pilaren zijn ook golvende lijnen te zien die volgens NASA op lava lijken. Dat zijn volgens de ruimtevaartorganisatie sterren die nog steeds aan het vormen zijn en gedurende hun vormingsproces gas en stof uitstoten met een zeer hoge snelheid. Dat gas en stof komt in aanraking met de substantie van de pilaren waardoor er een golvend patroon ontstaat in de gaswolken.

Volgens NASA zijn er doorgaans ook andere sterrenstelsels op de beelden van de James Webb-telescoop te zien. Dat is bij deze afbeelding echter niet het geval omdat een combinatie van doorzichtig gas en stof, beter bekend als het instellair medium, dit zou verhinderen.

In 1995 legde de Hubble-telescoop de Pillars of Creation voor het eerst vast op de gevoelige plaat. In 2014 zijn de pilaarvormige gaswolken nogmaals in beeld gebracht. NASA maakte gebruik van de Near-Infrared Camera van de James Webb-telescoop om dit meest recente beeld van de gaswolk vast te leggen. De Pillars of Creation, ofwel Adelaar Nebula Messier 16, is een gebied in de ruimte met gaswolken op ongeveer 6.500 lichtjaren van de aarde waarin nieuwe sterren worden gevormd.