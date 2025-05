NASA: baan van asteroïde met succes veranderd na botsing met DART-sonde

Het is volgens NASA gelukt om de baan van de Dimorphos te veranderen door de DART-sonde te laten botsen met de asteroïde. Het agentschap liet de sonde met de asteroïde botsen om te kijken of in de toekomst een asteroïde van baan kan worden veranderd als deze op de aarde afkomt.

NASA heeft dinsdag bevestigd dat de baan van de Dimorphos-asteroïde is gewijzigd na de botsing met de DART-sonde. Dimorphos draait in een baan om een grotere asteroïde genaamd Didymos. Voor de botsing deed Dimorphos er 11 uur en 55 minuten over om zijn baan om Didymos te voltooien. Na de botsing is dat 11 uur en 23 minuten. Daarmee heeft NASA zijn eigen doel om de baan met 73 seconden te veranderen ruim overschreden.

De wijziging is waargenomen met telescopen. NASA wil de komende tijd verder onderzoek doen naar de precieze gevolgen van de botsing tussen de DART-sonde en de asteroïde. Deze eerste resultaten geven in ieder geval aan dat NASA in staat is om de koers van een buitenaards object in de ruimte te wijzigen.

NASA voerde de test eind september uit. De DART-sonde botste toen met succes op de Dimorphos-asteroïde. Deze asteroïde vormt geen bedreiging voor de aarde, maar het was een test om te kijken of het mogelijk is om met een sonde de koers van een buitenaards object te veranderen.