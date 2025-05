NASA stuurt SLS-raket terug naar assemblagegebouw vanwege tropische storm

NASA gaat de SLS-raket terugbrengen naar de Vehicle Assembly Building. Een storm rondom Cape Kennedy brengt de raket mogelijk in gevaar. Door de terugrol gaat het waarschijnlijk nog lang duren voor de raket de lucht in kan gaan.

NASA maakte de beslissing maandagmiddag kenbaar nadat daar al lang over werd gespeculeerd. Het ruimteagentschap stuurt de Space Launch System-raket op de Crawler terug naar het Vehicle Assembly Building, het fabrieksgebouw waar de raket in elkaar werd gezet dat op zo'n zes kilometer van het lanceerplatform ligt. De rollback begint om 05.00 uur Nederlandse tijd.

NASA neemt de beslissing vanwege de tropische storm Ian. Die raast momenteel boven de Atlantische Oceaan zuidelijk van Cuba en komt richting Florida, waar het Kennedy Space Center ligt. Lange tijd was onduidelijk of de storm een probleem zou worden voor de raket. Nu NASA nieuwe data heeft ontvangen over de storm heeft het ruimteagentschap de beslissing genomen. "De keuze is zo gemaakt dat werknemers eerst tijd hebben om naar hun families om te kijken en om de raket en het ruimtevaartuig te beschermen", zegt NASA. De specifieke tijd is gekozen omdat de omstandigheden dan optimaal zijn voor een rollback.

Met het terugbrengen van de raket stelt NASA de lancering voor lange tijd uit. Een nieuwe datum voor de SLS-lancering is nog niet bekend, maar die vindt pas op z'n vroegst medio november plaats. Het huidige lanceervenster duurt in principe nog tot 5 oktober, maar vóór die tijd gaat het NASA niet lukken de raket weer terug te brengen naar het lanceerplatform.

De lancering van SLS wordt al jaren geplaagd door vertragingen. De Amerikaanse overheid gaf in 2010 opdracht tot de bouw van de raket. Die zou in 2016 zijn eerste vlucht moeten maken, maar dat werd uitgesteld tot 2022. Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over de technische en politieke oorzaken van die vertragingen. Eind augustus zou de lancering moeten plaatsvinden, maar dat werd toen uitgesteld vanwege problemen in de brandstoftoevoer. Ook latere pogingen gingen niet door. Het weer gooide nog niet eerder roet in het eten van de lancering.