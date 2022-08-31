NASA doet op 3 september nieuwe poging SLS-raket te lanceren

NASA heeft laten weten dat het zaterdag een nieuwe poging zal doen om het Space Launch System te lanceren. Deze Artemis I-missie had maandag al tot een succesvolle lancering moeten leiden, maar die werd uitgesteld wegens koelingsproblemen in een raketmotor.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie meldt dat zaterdag om 20:17 uur Nederlandse tijd het nieuwe, twee uur durende lanceervenster begint. De weersvoorspellingen voor die periode zijn relatief gunstig; meteorologen van de Amerikaanse luchtmacht verwachten weliswaar buien, maar voorspellen dat die slechts sporadisch aanwezig zullen zijn tijdens het lanceervenster. Er is een kans van 60 procent dat het weer roet in het eten gooit, maar naar verwachting klaart het voldoende op tijdens de twee uur durende periode.

Tijdens een toelichting zei John Honeycutt, een manager van het SLS-programma bij NASA's Marshall Space Flight Center in Alabama, dat het probleem wordt toegeschreven aan een fout bij een temperatuursensor van de derde RS-25-motor. De drie overige motoren kwamen tijdens het aftellen dichtbij de gewenste temperatuur, maar motor 3 bleef op zo'n -230 graden Celsius steken en had meer moeten afkoelen. Tijdens de lanceerpoging kon men niet op tijd achterhalen waar dit door kwam en werd de lancering uitgesteld.

Honeycutt stelt nu dat men de natuurkundige werking van de waterstofbrandstof denkt te begrijpen en dat het gedrag van de vermoedelijk kapotte sensor niet overeenstemt met die werking. Er is ook data beschikbaar van andere sensoren en die gaven aan dat de derde motor voldoende hoeveelheden vloeibaar waterstof ontving en dus voldoende hadden moeten zijn afgekoeld. Het vervangen van deze sensor zou betekenen dat de raket moet worden weggerold van het lanceerplatform, terug naar het grote Vehicle Assembly Building. NASA denkt echter dat dat niet nodig is.

Wel worden er enkele aanpassingen doorgevoerd in de aftellingsprocedure. Zo wordt zo'n 30 tot 45 minuten eerder begonnen met het afkoelen van de motoren. Daarnaast zal NASA zich in de komende dagen over de beschikbare data blijven buigen. "We moeten een flight rationale samenstellen, in de verwachting dat we geen betere resultaten zullen krijgen met die Engine 3 bleed-temp sensor", zei Honeycutt.

Dit issue had tijdens eerdere tests naar voren kunnen komen, maar door technische problemen besloot men toen enkele stappen over te slaan. Daardoor is men tijdens de brandstoftests en gesimuleerde aftellingsprocedures nooit toegekomen aan de engine bleed-configuratie, waarbij het probleem afgelopen maandag aan het licht kwam. Tweakers schreef onlangs een achtergrondverhaal over de SLS-raket.