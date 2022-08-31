App van sociaal netwerk Trump komt nog niet op Google Play

De app voor het sociale netwerk van de Amerikaanse oud-president Donald Trump komt voorlopig nog niet beschikbaar op Google Play. De digitale Android-winkel heeft nog geen goedkeuring gegeven wegens zorgen over de contentmoderatie.

Een woordvoerder van Google laat onder meer aan de website Axios het volgende weten: "Op 19 augustus hebben we Truth Social op de hoogte gebracht van verschillende schendingen van het standaardbeleid in hun huidige app-inzending en herhaalden we dat het hebben van effectieve systemen voor het modereren van door gebruikers gegenereerde inhoud een voorwaarde is van onze servicevoorwaarden voor elke app om live te gaan op Google Play".

Google zegt dat het Truth Social hulp heeft aangeboden om de problemen op te lossen. Het sociaal netwerk heeft deze feedback volgens de woordvoerder ter harte genomen en zou werken aan het adresseren van de genoemde issues. Of en wanneer het platform deze issues kan oplossen, is niet bekend.

Het zou vooral gaan om zorgen van Google over content als fysieke bedreigingen en oproepen tot geweld. Er zijn speciale banners die 'gevoelige content' markeren voordat het gelezen kan worden, waarbij wordt aangegeven dat de inhoud mogelijk niet geschikt is voor alle gebruikers. Desondanks zou er nog content op het platform blijven staan waarin bijvoorbeeld met geweld wordt gedreigd.

Truth Social betreft een initiatief van een bedrijf van oud-president Donald Trump. De grote socialemediabedrijven verwijderden vorig jaar zijn accounts na de opstand van 6 januari 2021. Die opstand had als doel om te voorkomen dat de verkiezingswinst van Trumps tegenstander Joe Biden bekrachtigd zou worden. Truth Social is sinds februari al wel beschikbaar via iOS.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 31-08-2022 08:55 250

31-08-2022 • 08:55

250

Lees meer

Truth Social van Donald Trump leed vorig jaar 401 miljoen dollar verlies
Truth Social van Donald Trump leed vorig jaar 401 miljoen dollar verlies Nieuws van 16 februari 2025
Donald Trump wordt ook weer tot YouTube toegelaten
Donald Trump wordt ook weer tot YouTube toegelaten Nieuws van 17 maart 2023
Facebook en Instagram heffen Trumps blokkade 'in de komende weken' op
Facebook en Instagram heffen Trumps blokkade 'in de komende weken' op Nieuws van 26 januari 2023
Google laat app van sociaal netwerk van Donald Trump toe in Play Store
Google laat app van sociaal netwerk van Donald Trump toe in Play Store Nieuws van 13 oktober 2022
Google test alternatieve betaalmethodes Play Store uit in Nederland en België
Google test alternatieve betaalmethodes Play Store uit in Nederland en België Nieuws van 2 september 2022
Decentraal sociaal netwerk Mastodon brengt eigen Android-app uit
Decentraal sociaal netwerk Mastodon brengt eigen Android-app uit Nieuws van 22 april 2022
App van op Mastodon gebaseerd sociaal netwerk Trump komt uit voor iOS
App van op Mastodon gebaseerd sociaal netwerk Trump komt uit voor iOS Nieuws van 21 februari 2022
Meer producten en artikelen
Websites en community's Politiek en recht Verenigde staten

Reacties (250)

-Moderatie-faq
250
224
109
9
0
41
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Umbrah 31 augustus 2022 09:38
Truth Social is sowieso een twijfelachtige club.

- Er is wel degelijk (VEEL) moderatie, maar dit is hoofdzakelijk op een progressief/links/humanitair geluid
- Shadow bans komen voor
- Het gaat financieel erg slecht met Truth Social.

Het ding is dat het geheel een beetje een echo-kamer van hyper-nationalisten, populisten, en extremisten is geworden. Satire (over Trump) is niet toegestaan, 6 januari noemen is al genoeg om je posts niet publiek zichtbaar te laten zijn, en mensen met andere denkbeelden (over o.a. het thema abortus) dan het hyper-conservatieve "leven van ongeboren babies doen er toe" (persoonlijke mening: een ongeboren kind heeft geen mening, geen gezicht, en is makkelijk te verdedigen, maar dezelfde club die pro-life claimt te zijn, is verbazingwekkend anti-life zodra het geboren is, zorg nodig heeft, en naar school moet). Ik realiseer me dat het makkelijk is om dit te blaten zonder bronnen, dus bij deze:

Mashable: https://mashable.com/arti...h-social-free-speech-bans
Yahoo: https://www.yahoo.com/ent...rs-discuss-184946068.html
Insider: https://www.businessinsid...ernational=true&r=US&IR=T
Citizen: https://www.citizen.org/article/truth-cant-handle-the-truth/

Daarnaast gaat het financieel slecht met de club. Nota bene Fox (business...) rapporteert dat hun hosting provider 'legal actions' (dat kan nogal veel zijn) is gestart tegen Trump (media & tech group), omdat er nog zo'n $1.6m aan rekeningen uit staat. Naast natuurlijk dat ze over de naam ook nog wat kwesties hebben, want er waren al wat bedrijven die die naam hadden ;)

Het viel natuurlijk te verwachten, zeker als het op sociale structuren aankomt is een mens als wezen goed in staat om zo snel mogelijk een oligopolie op te zoeken als de weg van de minste weerstand, en dat maakt (momenteel! tenzij er iets héél unieks is of een gehele demografie kan worden overtuigd) het starten van een social network met zo veel caveats op z'n minst een mega risico, op z'n slechts gewoon een dom idee.

Heel veel hangt bovendien van een launch af, en ook daar ging het helemaal mis. In het begin was er geen content (Trump zelf postte amper, en hij zelf alleen is geen content, interactie is content! Elke entertainer weet dat toch?), en bovendien enkel een iOS app (ik heb geen absolute cijfers maar een iPhone en iPad is het enige wat iOS apps kan draaien, en ik weet niet in welke mate de demografie die Truth Social target overeenkomt met het bezitten van een iOS device -- hier in NL is het een flinke mismatch!). Een webapp kwam pas later, en een Android App (die ze persé via de store willen doen, dat hoeft op Android niet, misschien wil Amazon hem shippen?) was er helemaal niet. Launch window gemist. Meer brandstof nodig tot Delta-V

Truth social is niet alleen door de controverse, maar ook omdat het die controverse in stand houd door op een niche te focussen gewoon niet boeiend voor adverteerders (naast een zeer select gezelschap -- en ik zal zeggen dat dat niet de swing voters zijn!), en zit daardoor vast in een limbo van een echokamer die niet groter wordt (en al niet was door een slechte launch), terwijl groeiende operationele kosten niet gecompenseerd gaan worden omdat kritieke massa niet bereikt wordt. Maar dat wist Trump als zakenman natuurlijk vast al lang.

[Reactie gewijzigd door Umbrah op 24 juli 2024 17:09]

Remzi1993 @Umbrah31 augustus 2022 16:41
Het staat zelfs op Wikipedia (heel ironisch aangezien ze voor vrije meningsuiting zijn):
Allegations of censorship by Truth Social
The platform has been widely accused of censorship.

In June 2022, several accounts were reportedly banned after posting about the January 6 hearings, which were called to investigate the 2021 United States Capitol attack in which a mob of Trump supporters seeking to overturn his defeat in the 2020 presidential election attacked the United States Congress.

According to an August 2022 report from progressive consumer rights advocacy group Public Citizen, Truth Social was found to shadowban liberal and progressive users that disagree with the site's narrative as well as a swathe of other content including some conservative content. "Truth Social" has banned content mentioning abortion and the January 6 hearings. Public Citizen concluded that Truth Social's content moderation was substantially more limiting than Twitter, and said that Truth Social's policies were creating an echo chamber of violent views.
https://en.wikipedia.org/...ensorship_by_Truth_Social
jhnddy @Remzi199331 augustus 2022 18:03
Je weet dat Wikipedia door iedereen vrij bewerkbaar is? En dat bij heen-en-weer bewerken, een admin een pagina kan locken/een kant kiezen?

Voor subjectieve informatie kun je daar niet echt op vertrouwen. Daarnaast, tenzij bewezen, zijn 'allegations' niets waard.

[Reactie gewijzigd door jhnddy op 24 juli 2024 17:09]

Remzi1993 @jhnddy31 augustus 2022 22:39
Bij al die beschuldigingen staan bronnen trouwens, alleen ik heb overal de nummers weggehaald om het leesbaarder te maken vandaar dat ik een link naar het artikel heb bijgevoegd, zodat je zelf alle bronnen kan verifiëren.
jhnddy @Remzi19931 september 2022 16:44
Klopt. Maar je kunt niet van het feit dat het op Wikipedia staat, dan ook maar afleiden dat het waar is. Bronnen die het tegendeel beweren, kunnen weggelaten zijn? En bronvermeldingen kunnen inderdaad aantonen dát er een beschuldiging is, maar zijn niet noodzakelijk sluitend bewijs van de beschuldiging.

Begrijp me goed, ik weet vrij zeker dat Truth Social censuur toepast. Ik triggerde vooral op jouw zinsnede "het staat zelfs op Wikipedia". ;)
Remzi1993 @jhnddy2 september 2022 08:00
Uiteraard snap ik dat wikipedia het soms verkeerd kan hebben daarom check ik altijd of daar bronnen aanwezig zijn.
EquiNox @Umbrah31 augustus 2022 10:46
Ik vind een aantal argumenten extreem hypocriet, aangezien deze ook op Twitter kunnen worden toegepast (rioolput van het Internet).

- Sinds wanneer draait Twitter echt winst? Juist ja.
- Shadowbanning is een dagelijkse praktijk op Twitter, op basis van steekwoorden en politieke voorkeur. Dit is volgens hun User Agreement ook gewoon expliciet toegestaan.
- Moderatie/banning is afhankelijk van welke politieke overtuiging je Twitter mod is (gezien de gelekte Slack conversaties is dat in 99% van de gevallen wel duidelijk).
- Twitter censureert in bepaalde landen op verzoek van die betreffende regeringen.
- Oproepen tot geweld blijft gewoon maanden/jaren/oneindig staan in vele gevallen.

Maar ik ben het met je eens dat dit, net zoals Twitter het is voor 'links', een echo kamer is.

[Reactie gewijzigd door EquiNox op 24 juli 2024 17:09]

Dedun @EquiNox31 augustus 2022 11:08
Hoe kunnen de argumenten van Umbrah hypocriet zijn als je niet zijn standpunt weet t.o.v. andere vormen van moderatie? Umbrah informeert ons vooral over wat er allemaal gebeurt op Truth Social en dat lijkt echt over selectieve moderatie 'on steroids' te gaan. Jij komt vervolgens met een whataboutisme over andere platformen.
EquiNox @Dedun31 augustus 2022 11:31
Ik bedoel hiermee dat het niks nieuws is. Om nu 'ineens' verontwaardiging te vertonen over selectieve moderatie op een social media platform is in mijn ogen extreem naïef.

Twitter, Facebook èn YouTube doen dit al jaren in steeds meer ingrijpende vormen.

Truth Social volgt dus die trend, maar dus direct op het niveau wat door de betreffende appstores verplicht wordt.

Dit is dus wederom een echo kamer, alleen dan voor een andere politieke stroming.
Dedun @EquiNox31 augustus 2022 12:42
Volgens mijn informatie profileerde Trump Truth Social juist als een platform wat zich tegen moderatie verzet. Is het dan niet op zijn minst bijzonder dat het daar juist gebeurt? Daar is het woord hypocriet trouwens wel van toepassing.
Truth Social volgt dus die trend, maar dus direct op het niveau wat door de betreffende appstores verplicht wordt.
Volgens mij is dit niet juist, want anders was de app wel goedgekeurd? En denk je echt dat Truth Social vergelijkbaar is qua moderatie als Twitter of heb je een probleem met de specifieke onderwerpen waar moderatie op plaatsvind op Twitter? Als ik zo kijk hoef je als progressieveling geen grapje te maken over een conservatief onderwerp op TS, want dan wordt de inhoud verwijderd. Op Twitter kan dat gewoon, linksom of rechtsom. Daarmee is TS extreem sturend op narratief, waar bv. Twitter vooral een probleem maakt van bepaalde onderwerpen, wat mij betreft maar deels terecht overigens.
Dit is dus wederom een echo kamer, alleen dan voor een andere politieke stroming.
Volgens mij niet, Twitter kent een grote diversiteit aan stemmen. Als het al een echokamer is, dan is het primair door gebruikers die selectief nieuws/mensen volgen.
zap8 @Dedun31 augustus 2022 13:19
Volgens mij niet, Twitter kent een grote diversiteit aan stemmen. Als het al een echokamer is, dan is het primair door gebruikers die selectief nieuws/mensen volgen.
De echokamer ontstaat niet alleen door selectief volgen, maar ook door het actief blokken van gebruikers. Blokken kan natuurlijke verschillende redenen hebben, naast idiote en irritante reacties zijn veel mensen geneigd andere (interessante of goed gefundeerde) kritiek/ meningen te blokken. Je wilt immers eerder bevestiging van je mening zien dan kritiek.

[Reactie gewijzigd door zap8 op 24 juli 2024 17:09]

bilgy_no1 @EquiNox31 augustus 2022 11:17
Twitter is geen echo chamber voor links. Dat is echt onzin. Ik volg zelf wat klimaatwetenschappers en die worden volop gespamd door ontkennende mensen en/of bots. En er zitten ook heel veel extreem-rechtse politici en clubs op Twitter.
EquiNox @bilgy_no131 augustus 2022 11:35
Die worden fijn reply gedeboost (je moet vaak eerst doorklikken om die comments te zien) en/of via het algoritme binnen de eigen bubbel gehouden via shadowbanning. Dan zie je de reactie niet eens, terwijl de teller wèl een reactie laat zien.

Wat je krijgt te zien verschilt echt per account (zelf meerdere tests mee gedaan).

Is erg interessant.
bilgy_no1 @EquiNox31 augustus 2022 15:26
Ik weet niet hoor. Ik zie zoals gezegd zat reacties van mensen die trollen over klimaatverandering. Misschien heb ik onvoldoende mensen geband... (eigenlijk ban ik nooit iemand).
Jerie @bilgy_no131 augustus 2022 18:42
Yup, ik ook. De hele kliek van FvD zit gewoon op Twitter. Soms wordt er eentje geband. Misschien is dat omdat ze zich op het randje van de EULA bewegen?
Gurd @EquiNox1 september 2022 11:53
Dat komt namelijk helemaal niet overeen met mijn ervaring. Qua sommige dingen ben ik erg links, andere dingen erg rechts en dat is te zien aan wie ik volg.

Ik merk daartussen geen enkel verschil, evenveel troll accounts met evenveel volgers. Ook zie ik aan beide kanten dat tweets een "aanstootgevende inhoud" waarschuwing krijgen, en de reden is vrijwel altijd meteen duidelijk als je de tweet leest.

Wist je dat mensen hele lijsten bijhouden van "linkse deugers" op twitter?
Of te wel, rechts wordt alles behalve onderdrukt op Twitter.
luxebenen @EquiNox31 augustus 2022 11:26
Het is makkelijk om te roepen dat Twitter "links", maar de data zegt wat anders:
https://blog.twitter.com/...2021/rml-politicalcontent
Conservatieve meningen worden meer gepropageerd, en krijgen dus meer views
ProQuizmaster @luxebenen31 augustus 2022 11:54
"Wij van W.C. eend....."
maar lees anders even link die je plaatst, Dit gaat enkel over de Home-timeline.
Ze weten niet eens waar in het spectrum ze de New York post moeten zetten.
Dat hele 18 pagina tellende rapport is om te huilen, sorry.
luxebenen @ProQuizmaster31 augustus 2022 12:02
maar lees anders even link die je plaatst, Dit gaat enkel over de Home-timeline.
Hoe is dit tegenspraak met wat ik eerder zei?
Ze weten niet eens waar in het spectrum ze de New York post moeten zetten.
Dat hele 18 pagina tellende rapport is om te huilen, sorry.
Kan je me vertellen waarom dit rapport je moet laten huilen? Ben je uien aan het snijden? Of wuif je het helemaal weg omdat de conclusie je nieniet aanstaat?
EquiNox @luxebenen31 augustus 2022 11:37
https://thehill.com/polic...ias-is-more-left-leaning/
luxebenen @EquiNox31 augustus 2022 11:52
Dit is een quote van Jack die nou niet echt bevestigd dat Twitter links is, alleen dat hij zelf naar links leunt.
Leuk dat hij dit roept, maar de data (die ik in mijn vorige post plaatste) zegt toch wat anders
Data > random uitspraak (of "facts > feelings" ;) )
Sp3ci3s8472 @luxebenen31 augustus 2022 15:21
Denk dat dit redelijk overtuigend is:
https://nypost.com/2021/1...democrats-by-wide-margin/
A stunning 99 percent of online political contributions made by Twitter employees in 2021 went to Democrats, according to Federal Election Commission data.
Twitter is links en modereert ook die richting. Truth Social is rechts en modereert ook die richting.
Beide zijn echo kamers waar ik niet op zou willen zitten.

Het enige hypocriete is dat Google Twitter wel toelaat en niet Truth Social. Zegt waarschijnlijk genoeg over waar het geld van Google heengaat; waarschijnlijk niet richting de republikeinen.

Ik zou best wat geven om een politiek neutraal platform. Gab is het iig niet; ik dacht dat Parler nog redelijk neutraal was maar in alle eerlijkheid ik volg het niet meer.

[Reactie gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 24 juli 2024 17:09]

TheMaurice @luxebenen31 augustus 2022 17:57
Sowieso zijn links en rechts in Amerika best wel anders dan links en rechts in Europa. Op veel vlakken überhaupt is Amerika heel anders :)
GoBieN-Be @TheMaurice31 augustus 2022 23:41
Links in Amerika is centrum tot zelfs centrum--rechts bij ons.
Links bij ons vinden ze in Amerika communisme.

[Reactie gewijzigd door GoBieN-Be op 24 juli 2024 17:09]

MyHero @EquiNox31 augustus 2022 18:09
Voor jouw sluitreden in het syllogisme mis je nog een premisse. Zolang die er niet is klopt je conclusie niet.

Die taxi is geel
Alle gele auto's zijn taxi's

Zie je wat er mis is?
ZeroDarkThirty @EquiNox31 augustus 2022 11:51
Twitter (maar eigenlijk alle 'social' media) is een echokamer van de onderbuik. En die onderbuik kan links, midden of rechts zijn. En je wordt gefilterbubbled op basis van welke kant je onderbuik op hangt.
Han_Solo @EquiNox31 augustus 2022 13:54
Dan ben jij extreem rechts als jij Twitter links vindt. Als je op Facebook en Twitter kijkt waar reclame inkomsten vandaan komen en welk geluid het meest wordt geretweet en waar dus die bedrijven het meeste aan verdienen is het zeker niet links.

Umbrah geeft aan dat progressief/links/humanitair geluid actief zonder reden wordt weggemod.
EquiNox @Han_Solo31 augustus 2022 14:02
Goh, ik wou dat ik zo zwart/wit kon denken. Goed gedaan.
Sebast1aan @EquiNox31 augustus 2022 16:40
Puur gas lighten wat je hier doet.
Tintel
@EquiNox31 augustus 2022 14:41
Ook al heeft Twitter dezelfde tegen-argumenten - dat maakt de argumenten van @Umbrah toch niet hypocriet? Dat maakt beide platformen zoals je zelf al zegt "een rioolput'.
Sebast1aan @Tintel31 augustus 2022 16:40
.

(op verkeerde reactie gereageerd.. Kan geen delete knop vinden)

[Reactie gewijzigd door Sebast1aan op 24 juli 2024 17:09]

Jerie @EquiNox31 augustus 2022 18:40
Een website als Twitter is niet links. Er is zat content te vinden aan zo'n beetje alle kanten van het politieke spectrum. Als je je aan de rechterkant van rechts bevindt, dan is e.e.a. al snel links.
Neophyte808 @EquiNox31 augustus 2022 19:15
Twitter is geen echo kamer voor links, het is een echo kamer voor progressief èn conservatief, zie:
https://cstonline.net/wp-...ads/2019/12/F3.large_.jpg

Heel veel binnen de eigen bubbel, heel weinig interactie met de overkant.
Blokker_1999
@Umbrah31 augustus 2022 10:25
Dat rekeningen niet betaald zijn betekend niet dat het financieel slecht gaat met het platform. Het is typisch Trump die niet graag geld afgeeft aan anderen. Er zijn vele bedrijven en dienstverleners die schuldvorderingen hebben open staan, zelfs voormalige advocaten van hem, gewoon omdat Trump hen niet wil betalen. Dat kan hier ook weer zo een geval zijn. En als je hen dan zou afsluiten gaat Trump roepen dat de dienstverlener een links bedrijf is dat tegen hem is en zich vervoegd heeft bij de heksenjacht.
Tjidde @Blokker_199931 augustus 2022 10:52
Rekeningen niet betalen betekend inderdaad niet dat het financieel slecht gaat maar wel dat je (in mijn optiek) een slecht financieel beleid hebt.

Maar Trump zal zeker dit gebruiken als PR zeker als de hosting de stekker eruit trekt. Hoe maakt niet uit wat de politieke opvattingen zijn van het bedrijf. Maar zodra dat bedrijf de stekker eruit kan trekken volgens alle contracten en dat ook doet. Is het in de ogen van Trump (en aanhangers) een smerige woke linkse tent. Die alles doet om de mond te snoeren van het "rechtse" volk.

Al zou je denk ik best wel kunnen zeggen dat het hostingbedrijf als behalve een linkse/woke tent is omdat ze al in zee waren gegaan met Trump. Terwijl alle andere grotere partijen hun handen er meteen vanaf trokken.
Tomatoman @Umbrah31 augustus 2022 17:18
[...] enkel een iOS app (ik heb geen absolute cijfers maar een iPhone en iPad is het enige wat iOS apps kan draaien, en ik weet niet in welke mate de demografie die Truth Social target overeenkomt met het bezitten van een iOS device -- hier in NL is het een flinke mismatch!).
In juli 2022 had iOS in de Verenigde Staten een marktaandeel van 55,26% en Android 44,43%(bron). Overige mobiele platforms hadden een marktaandeel van 0,30%. Aangezien het merendeel van alle Amerikaanse gebruikers een iOS/iPadOS device gebruikt, zal de exclusieve beschikbaarheid op iOS/iPadOS niet terug te vertalen zijn naar een over- of ondervertegenwoordiging van specifieke doelgroepen.
Nicfr @Umbrah3 september 2022 16:37
Goed stukje Umbrah. Scherp en overtuigend!
Tweddy @Umbrah31 augustus 2022 10:08
Als er veel moderatie is, waar maakt Google zich dan druk om?
Wat heeft de financiële situatie van een platform ergens mee te maken?
lilmonkey @Tweddy31 augustus 2022 10:18
Als er veel moderatie is, waar maakt Google zich dan druk om?
Lekker selectief lezen weer.
Er is wel degelijk (VEEL) moderatie, maar dit is hoofdzakelijk op een progressief/links/humanitair geluid
Er wordt dus niet goed gemodereerd op haatzaaien, aanzetten tot geweld, etc.
J_van_Ekris @lilmonkey31 augustus 2022 10:35
Er wordt dus niet goed gemodereerd op haatzaaien, aanzetten tot geweld, etc.
Als ik het bovenstaande lees, is zelfs het tegenovergestelde waar: aanspreken op haatzaaiend gedrag uit het verleden wordt zelfs de kop ingedrukt (lees: men stimuleert dat het uit de hand loopt).
Sp3ci3s8472 @ProQuizmaster31 augustus 2022 15:27
Haatspraak inderdaad (een term waar elke week weer andere onzin onder valt). Aanzetten tot geweld is volgens mij door iedereen verafschuwt.
Enai @raro00731 augustus 2022 10:38
Moderatie moet neutraal zijn. Het antwoord op linkse moderatie is niet rechtse moderatie, want dan heb je twee vertekende platformen.
Tjidde @raro00731 augustus 2022 11:24
In mijn optiek moet je enkel moderatie doen op strafbare en schadelijke dingen. Niet een beetje GL/VVD/D66, want dan maak je het alleen maar lastiger.

Wat moet je wel verbieden op je platform en wat niet?

Strafbaar is vrij simpel. Mag het niet van de wet mag het niet op het platform, bijvoorbeeld mensen op jutten om raro007 thuis te bezoeken en even "verhaal halen" omdat hij toen hij 10 was een keer de WC niet doorgetrokken heeft.

Schadelijk is natuurlijk een stuk lastiger want wat is schadelijk? Is nepnieuws altijd schadelijk? Ja dan zouden wij de Speld moeten verbieden, want die maken nepnieuws als grap maar nep blijft nep. Nee? Dan is het nog moeilijker, want leugens over medicatie kan extreem schadelijk zijn. Zowel als iemand van een medicijn afpraten als iemand een "handeling/medicijn" aanraden wat totaal niet werkt. Alternatieve geneeskunde bijvoorbeeld. Verbeiden wij ze beide? Het kan beide schadelijk zijn.

Zo heb je ook nepnieuws/advies over het klimaat. Zo kan interpretatie van een wetenschappelijk onderzoek een verkeerd beeld geven terwijl de schrijver er niets slecht mee bedoelde maar het gewoon verkeerd begrepen heeft. Daardoor het verkeerd advies of informatie geeft.

Ik kan zo wel uren doorgaan. Maar het is extreem lastig. Wanneer stap je in? Wanneer is het een beperking van vrijheid van meningsuiting? Die grenzen zijn super vaag. Want het ene artikel over een bepaald onderwerp kan kritisch denken zijn, Terwijl een artikel die een klein stapje verder gaan gezien kan worden als nepnieuws.

Je wilt natuurlijk niet een bepaalde groep het gevoel geven je ze de mond snoert, want dat kan ook juist het nepnieuws bevestigen. "Ze willen niet dat jij dit weet en doen er alles aan om te zorgen je het ook niet te weten krijgt." Is dan geen gekke gedachte, zeker als je ergens echt in gelooft.

Het nadeel is op dit moment in heel de westerse wereld dat er een splitsing is van de samenleving gaande is. Waarbij het langzaamaan veranderd in een hanengevecht, progressief tegen conservatief in alles. Klimaat, mensenrechten, wetenschap, politiek ga zo maar door. Maar dat is een andere discussie.


Maar al met al moeten wij gewoon lief doen tegen elkaar. Ook al zijn wij het niet met elkaar eens.
casd18 @Tjidde1 september 2022 09:26
Schadelijk is natuurlijk een stuk lastiger want wat is schadelijk? Is nepnieuws altijd schadelijk? Ja dan zouden wij de Speld moeten verbieden, want die maken nepnieuws als grap maar nep blijft nep.
De Speld maakt satire, dat is wat anders dan nepnieuws. De Speld zal nooit bij hoog en laag beweren dat hun berichten de waarheid zijn.

Nepnieuws zijn verzinsels die bedoeld zijn om een bepaalde agenda te propageren. vrijwel altijd met het doel mensen geld afhandig te maken of om het publieke debat te beïnvloeden. Ze geven pas toe dat ze onzin verkopen als ze voor de rechter worden gesleept. Waarna ze natuurlijk heel luidkeels roepen dat 'the radical left' het rechtsysteem als wapen gebruikt tegen de onderdrukte, redelijke conservatieve, blanke man.
sympa @casd181 september 2022 19:04
Of ze roepen "dat het overduidelijk niet serieus kan zijn toch". Om het de volgende dag opnieuw te roepen in een alarmistische toon.
musje83 @raro00731 augustus 2022 11:50
Moderatie moet neutraal zijn, punt. Excessen, aanzet tot haat/geweld, aantoonbaar bewust verspreiden van desinformatie, enzovoorts.

Er bestaat niet zoiets als "GL/D66/VVD gedachten", je moet niet zomaar met dat soort termen strooien alleen omdat jij vindt dat zij zich aan een bepaalde kant van het politieke spectrum bevinden.
Neophyte808 @musje8331 augustus 2022 19:23
Er bestaat niet zoiets als "GL/D66/VVD gedachten", je moet niet zomaar met dat soort termen strooien alleen omdat jij vindt dat zij zich aan een bepaalde kant van het politieke spectrum bevinden.
In zekere zin zijn die er wel, maar het heeft meer te maken in welke sociale klasse je je bevindt: https://decorrespondent.n...es/1065577460992-fd9b40dd
Tweddy 31 augustus 2022 09:48
het hebben van effectieve systemen voor het modereren van door gebruikers gegenereerde inhoud een voorwaarde is van onze servicevoorwaarden

Ja, dat is nou net een speerpunt van dergelijke apps, het vrije ongemodereerde en ongecensureerde woord.
Philip Ross @Tweddy31 augustus 2022 09:56
Behalve dat ze zelf juist extreem veel censuur toepassen. Alleen dan op elke mening die ze niet aanstaat in plaats van op gedrag (zoals bedreiging) zoals Google wil dat er gemodereerd wordt.
Tweddy @Philip Ross31 augustus 2022 10:03
Google wil adverteerders niet afschrikken. Je kan als bedrijf dus maar beter virtue signalen dan je associëren met bepaalde politieke ideeën. Het ligt dan ook in die lijn dat moderatie een eis is zodat alles op hun platformen niet te veel ophef veroorzaakt. Logisch, maar het wringt wel een beetje met het vrije woord.
Umbrah @Tweddy31 augustus 2022 10:13
Als het je gaat om 'het vrije woord' dan ben je ook bij Truth niet aan het juiste adres. Alles rondom 6 januari, pro-abortus, pro-homohuwelijk, en andere dingen die niet politiek zouden moeten zijn, maar door de club van trump politiek gemaakt is veroorzaakt een shadowban.

Het vrije woord kan overigens per definitie niet. We hebben immers als maatschappij afgesproken dat bepaalde zaken niet mogen. Dit om diverse redenen. Excessen en intolerantie zijn daar een paar van. Immers, een onbegrensd tolerante samenleving zal dat tolerante karakter kwijtraken onder de invloed van intoleranten. Popper schreeft dit al in 1945, en deze paradox bewijst zichzelf elke keer weer. Bij zowel Truth, als bij Google. Waar Google bovendien naast de tolerantie paradox ook hetgeen wat "we zijn een bedrijf met concurrenten, zint het je niet, ga daar naar toe"-speelt. En nog meer. Als een hele generatie jonger dan 14 het lukt om zonder playstore Fortnite te spelen op hun Android telefoons, waarom lukt het een oudere, wijzere generatie niet om een simpel social network op android telefoon te plaatsen zonder play store?
Tomislav @Umbrah31 augustus 2022 10:21
Alle genoemde onderwerpen hebben toch juist alles met politiek te maken? Maar goed, als dat soort zaken op Truth Social daadwerkelijk niet besproken kunnen worden zijn ze nog beperkter dan Twitter.

Wat jammer.
CAPSLOCK2000
@Tomislav31 augustus 2022 12:00
Alle genoemde onderwerpen hebben toch juist alles met politiek te maken? Maar goed, als dat soort zaken op Truth Social daadwerkelijk niet besproken kunnen worden zijn ze nog beperkter dan Twitter.
Het gaat er imho om dat onderwerpen uit het verleden worden opgerakeld op grond van argumenten die in het verleden al zijn afgeserveerd, ook als die recht tegen de wetenschappelijke inzichten ingaat.

Neem bijvoorbeeld homoseksualiteit. Biologen weet al tientallen jaren dat het "in de natuur" voorkomt bij heel veel soorten, dat het aangeboren is, dat het geen ziekte is, dat je er niet van kan "genezen", dat je geen homo wordt van "propaganda" en dat homo's gewone mensen zijn. De problemen rond het onderwerp komen allemaal voort uit sociale taboes en niet uit een of andere lichamelijke of geestelijke afwijking.
Dat is niet mijn mening, dat is hoe de wetenschap er naar kijkt. Het zijn feiten.

Je hoeft het niet leuk te vinden, wetenschap gaat niet over wat wij leuk vinden of niet.
Je mag er ook aan twijfelen, dat hoort bij wetenschap, maar dan volgens de regels van het spel.
Dus onderbouwt met wetenschappelijk bewijs of op z'n minst sterke aanwijzingen.

Wie dat niet doet maar stug vast houdt aan een mening die niet overeen komt met de feiten is in ieder geval niet bezig met wetenschap. Dan wordt het heel snel geloof. Nu wil ik niet zeggen dat er in de politiek geen ruimte is voor geloof (in tegendeel, geloven in een betere toekomst is de basis van alle politiek) maar niet als dat geloof tegen de feiten in gaat. Het is gewoon niet productief, je kan feiten niet veranderen. Rationeel gezien heeft het dus geen enkele zin om het te proberen. Wie het wel doet is óf niet rationeel óf heeft een dubbele agenda. Wie er mee doorgaat na op z'n fouten te zijn gewezen is te kwader trouw.

Alsof je maandenlang gaat betogen dat gras niet groen maar rood is. Dat kost alleen maar heel veel tijd en moeite terwijl vast staat dat het niks oplevert. Je kan willen en geloven wat je wil maar het gras zal er niet roder van worden.
Onderwerpen worden politiek gemaakt die dat niet zouden moeten zijn omdat er gewoon geen ruimte is voor meningen nadat de wetenschap feiten heeft vastgesteld.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 24 juli 2024 17:09]

Tweddy @CAPSLOCK200031 augustus 2022 13:37
Het gaat er imho om dat onderwerpen uit het verleden worden opgerakeld op grond van argumenten die in het verleden al zijn afgeserveerd, ook als die recht tegen de wetenschappelijke inzichten ingaat.
Dan zou bijvoorbeeld alles wat religie aangaat ook nooit meer mogen opgevoerd. Ook zeer schadelijk maar toch tolereren we dat.
Je kan dus altijd nog een mening over alles hebben en het internet is nou net een plaats waar ideeën juist mooi tegen het licht gehouden kunnen worden. Maar dat is mijn mening.
CAPSLOCK2000
@Tweddy31 augustus 2022 13:57
Dan zou bijvoorbeeld alles wat religie aangaat ook nooit meer mogen opgevoerd. Ook zeer schadelijk maar toch tolereren we dat.
Ja
Daar ben ik het op zich mee eens maar het is helaas niet praktisch uitvoerbaar, daarom ben ik tegen. Je kan niet in het hoofd van mensen kijken. Je kan nooit dus vaststellen wat ze echt geloven en wat ze om andere redenen zeggen. Daarom kun je geen verbod op geloof hebben en ook geen verbod op religieuze argumenten. Maar je kan ze ook niet serieus nemen zonder serieuze onderbouwing.

Let op: een mening is niet onjuist omdat die op geloof is gebasserd. Je kan ook dingen geloven die gewoon kloppen. De term geloof zegt niks over de juistheid van een mening alleen maar dat je de mening niet kan bewijzen. Als het wel kan bewijzen is het geen geloof meer. Ik kan niet bewijzen dat Rutte iedere z'n haar
kamt maar ik geloof het wel.

Maar het werkt ook omgekeerd, het is geen mening alleen omdat het op geloof is gebaseerd. Als in een heilig boek staat dat een berg 300 meter hoog is dan kunnen we objectief vaststellen of het 300 meter is of niet. Dan is het geen kwesite van geloof meer hoe hoog die berg is. Het is ook geen mening meer. Meningen zijn er voor punten waar je over kan twijfelen. Als er geen twijfel is dan is er ook geen plek voor meningen.
Je kan dus altijd nog een mening over alles hebben en het internet is nou net een plaats waar ideeën juist mooi tegen het licht gehouden kunnen worden. Maar dat is mijn mening.
Zeker, maar niet ieder idee is een mening.

Mensen denken soms dat alles wat je kan zeggen een mening is.
Mensen denken soms dat alles wat een mening is gezegd mag worden.
Mensen denken soms dat je een mening op ieder manier mag uiten.

Zo werkt het niet.


"Het gras is rood" is geen mening. Het is wel of niet rood, dat is een feit.
"Dat brood kost 3 euro" is geen mening. Het is een feit welke prijs er op het kaartje staat.
"Ik heb hoofdpijn" is geen mening. Het is een personlijk gevoel .
"Mensen met blonde haren zijn dom" is geen mening meer. Is genoeg onderzoek gedaan om te concluderen dat het feitelijk niet klopt.
"De minister moet een pak slaag krijgen" is wel een mening maar ook een oproep tot geweld. Dat laatste telt zwaarder en mag niet.
"Mooie winkel... zou jammer zijn als er iets mee gebeurt..." is geen mening maar een bedreiging.
"De scheids heeft het niet gezien" is een mening.
"De scheids is te streng" is een mening.
"De scheids is een hondenlul" is een belediging.

Ik ben helemaal voor vrijheid van meningsuiting maar dat is geen vrijbrief om zomaar alles te mogen roepen.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 24 juli 2024 17:09]

koelpasta @CAPSLOCK200031 augustus 2022 15:24
Meningen zijn er voor punten waar je over kan twijfelen.
Een mening is simpelweg dat wat jij ergens over denkt. En je kunt in essentie aan alles twijfelen, zelfs aan de wetenschap.
"Mensen met blonde haren zijn dom" is geen mening meer. Is genoeg onderzoek gedaan om te concluderen dat het feitelijk niet klopt.
Dat kan prima een mening zijn, zeker als de persoon die de uitspraak doet nooit van het onderzoek heeft gehoord. Het feit dat iets wetenschappelijk vast staat (Hoe vast staan wetenschappelijke feiten eigenlijk? Wat weet jij van de kwaliteit van dat onderzoek? Weet je welke methodes zijn toegepast en of ze correct zijn toegepast? Etc,etc,etc.) betekent niet dat iemand daar geen mening over kan hebben, ook als die mening niet strookt met het wetenschappelijke consensus.
Zelfs de dingen die we in de wetenschap als feiten zien zijn eigenlijk meningen die gebaseerd zijn op een zwik aannames.
CAPSLOCK2000
@koelpasta31 augustus 2022 17:02
Een mening is simpelweg dat wat jij ergens over denkt. En je kunt in essentie aan alles twijfelen, zelfs aan de wetenschap.
Even los van de exacte definitie hoop ik dat je uit mijn vorige post hebt begrepen dat hoewel je inderdaad overal aan kan twijfelen maar dat het niet altijd zinnig is. Dat niet iedere onzinnige twijfel even veel waard is.
Dat kan prima een mening zijn, zeker als de persoon die de uitspraak doet nooit van het onderzoek heeft gehoord.
Dat is een uitstekend voorbeeld van waarom niet iedere mening even veel waard is en niet alles wat je technisch gezien een mening zou kunnen noemen beschermd hoeft te worden. Een mening die ondersteunt wordt door sterke bewijzen is meer waard dan een mening waar geen enkel bewijs voor is. Als je ooit ergens over wil besluiten zal je moeten vastellen welke mening meer waard is. Of een kroket lekkerder is dan een frikandel is ook een mening, maar als je moet bestellen zal je toch één mening moeten keizen als de beste.
Het feit dat iets wetenschappelijk vast staat (Hoe vast staan wetenschappelijke feiten eigenlijk? Wat weet jij
van de kwaliteit van dat onderzoek? Weet je welke methodes zijn toegepast en of ze correct zijn toegepast? Etc,etc,etc.) betekent niet dat iemand daar geen mening over kan hebben, ook als die mening niet strookt met het wetenschappelijke consensus.
Zelfs de dingen die we in de wetenschap als feiten zien zijn eigenlijk meningen die gebaseerd zijn op een zwik aannames.
Dat zijn goede vragen. Gelukkig is er over nagedacht want om hun werk te kunnen doen moeten wetenschappers de antwoorden weten op de vragen die je stelt. Iedere universitaire opleiding gaat daarom diep in op vragen als "hoe doe je onderzoek?" en "wat is een feit?". Je zou zelfs kunnen zeggen dat jouw vragen het belangrijkste onderdeel zijn van een universitaire opleiding.

In het kort werkt het zo dat wetenschappers hun werk publiceren in vaktijdschriften. Daarin beschrijven ze precies hoe ze hun onderzoek hebben gedaan en wat de resultaten en conclusies zijn. Vervolgens lezen andere wetenschappers dat kritisch en doen ze hun uiterste best om het werk onderuit te halen. Dat doen ze omdat ze allemaal met elkaar concurreren om schaarse potjes onderzoeksgeld. Denk dus niet dat ze elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden, de concurrentie is moordend. Alle wetenschappers dromen er van om het werk van hun gerespecteerde collega's met de grond gelijk te maken. Hoe groter de schok hoe beter.
Wanneer is het een 'feit'? Als geen enkele wetenschapper nog fouten kan vinden zonder te worden uitgelachen door z'n collega's. Als je te vaak wordt uitgelachen dan staat er een leger aan jonge wetenschappers klaar om je onderzoeksgeld in te pikken met een minder belachelijk idee.

De nette naam hiervoor is "wetenschappelijke concensus". Dat laat zelfs nog wel enige ruimte voor twijfel, concesus vereist niet dat iedereen het er 100% mee eens is. Er is nu eenmaal altjid ruimte voor hoe je bewijzen intepreteert. Dat betekent niet dat je onberekt aan alles moet gaan twijfel. Het heeft geen zin. We kunnen er wel over twijfelen of de zon morgen opkomt maar wat schiet je er mee op?
Weet je welke methodes zijn toegepast en of ze correct zijn toegepast? Etc,etc,etc.) betekent niet dat iemand daar geen mening over kan hebben, ook als die mening niet strookt met het wetenschappelijke consensus.
Zeker kan dat, en als je de mening netjes kan uitdrukken en op z'n minst voor een deel kan onderbouwen dat is dat een prima gebruik van een mening. Dan kunnen we het hebben over die onderbouwing en eventueel verder onderzoek doen tot we beiden overtuigd zijn, of kunnen vastellen dat nog geen echt overtuigend bewijs hebben en verder moeten zoeken. Prima.

Het is een ander verhaal als je die mening niet kan onderbouwen, zeker als je daar conclusies aan wil verbinden.

Een onderbouwde mening die afwijkt van de consensus is nuttig. Het natuurlijk wel het meest waarschijnlijk dat die ene afwijkende wetenschapper een vergissing maakt, niet dat al die andere wetenschappers allemaal dezelfde vergissing hebben gemaakt. Maar het kan gebeuren.

Uiteindelijk is het een soort kosten-baten analyse. Altijd aan alles twijfelen is onmogelijk dan kun je nooit iets doen. Ergens moet je een lijn trekken waarna je gaat handelen alsof iets is zoals je denkt dat het is.
Die lijn moet in de buurt liggen van het punt dat gevolgen van een verkeerde beslissing lager zijn dan de kosten van niet beslissen. Misschien kun je een slag om de arm houden maar soms gaat dat gewoon niet en kun je alleen maar kiezen tussen iets wel of niet doen.
Jerie @CAPSLOCK200031 augustus 2022 18:47
Alsof je maandenlang gaat betogen dat gras niet groen maar rood is.
Interessant voorbeeld gezien een klein percentage van de bevolking kleurenblind is. Met name wanneer zij klein kind waren is dat een tijdje verwarrend geweest voor kind, en ouders.
CAPSLOCK2000
@Jerie31 augustus 2022 20:16
Interessant voorbeeld gezien een klein percentage van de bevolking kleurenblind is. Met name wanneer zij klein kind waren is dat een tijdje verwarrend geweest voor kind, en ouders.
Leuke aanvulling, bedankt.
Het zal inderdaad verwarrend zijn, maar als je eenmaal weet wat er aan de hand is heeft het geen zin om nog verder in discussie te gaan.
Sp3ci3s8472 @Umbrah31 augustus 2022 15:47
Zou het raar vinden als Trump tegen het homo huwelijk zou zijn. Zover ik weet was hij zelf voor en juist in zijn aanvaarding toespraak verwelkomde hij die groep en hij heeft blijkbaar getweet voor same-sex mariage te zijn.
Ik zou het juist van de democraten verwachten gezien Obama tegen het homo huwelijk was in veel toespraken (misschien is hij later bijgetrokken?). Geen idee waar Biden staat hierin, die is waarschijnlijk voor.
Waar de republikeinen (en Trump waarschijnlijk) tegen zijn is de indoctrinatie van basisschool kinderen wat betreft LGB+. Denk dat hierin ook de verwarring is, die groep slaat soms door naar mijn mening. Prima dat je in het onderwijs het er over hebt als ze op de middelbare school zitten (zelfde als we nu doen op school met godsdienst). Voor die leeftijd is het niet nodig want veel kinderen boeit het sowieso weinig wat volwassenen doen en wie met wie gaat. Laat ik dan ook stellen dat ik liever zie dat dingen zoals dat en godsdienst niet bij een school hoort maar dat dat dingen zijn die je voor thuis laat.

Jammer ook dat abortus zo'n politiek ding is geworden. De meeste convervatieven zijn niet tegen als het binnen de grenzen is zeg 21 weken. Later dan dat moet er een hele goede reden zijn om het te doen (levensgevaar) anders ben ik van mening dat het moord is.

Edit:
Blijkt dat Obama persoonlijk niet eens tegen was maar dat het een politiek spel was om de zwarte christenen zover te krijgen voor hem te stemmen :z. Zo zie je maar.
https://www.theguardian.c...rriage-david-axelrod-book

[Reactie gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 24 juli 2024 17:09]

Philip Ross @Tweddy31 augustus 2022 10:12
Er is geen vrije woord op Truth Social. Dat is het hele punt.
Het vrije woord als excuus voor smaad, laster, bedreiging en oproepen tot geweld en haat is gewoon heel slap.

De eisen van Google gaan over dat soort zaken, niet over welke mening iemand heeft.

De eisen van Truth Social gaan juist.over wat voor menig iemand heeft. Kritisch zijn op Trump is voorboden bijvoorbeeld.
sfc1971 @Tweddy31 augustus 2022 10:26
Oh, maak eens een pro-abortus post daarop en zie eens wat er mee gebeurd.

Zover voor ongemodereerd en ongecensureerd.
jhnddy @sfc197131 augustus 2022 18:58
Een beetje identiek aan Twitter dus. Maak daar maar eens een pro-life statement.

https://www.christianpost...l-full-term-abortion.html
sfc1971 @jhnddy1 september 2022 08:56
Twitter claimt niet ongemodereerd te zijn.
wildhagen
@Tweddy31 augustus 2022 10:31
In theorie wellicht. In de praktijk is er op Truth Social geen ruimte voor het vrije woord.

Er zijn al meerdere berichten dat mensen die pro-homohuwelijk, pro-abortus etc zijn een (shadow) ban gehad hebben wegens overtredingen van de regels van het netwerk.

Mensen die kritiek hadden op de gebeurtenissen van 6 januari zijn zelfs outright permanent geband.

Het lijkt erop dat er alleen dingen geplaatst mogen worden die in het straatje van Trump en zijn aanhang passen. Voor andere meningen en geluiden is geen ruimte.

Dit is dus het volkomen tegenovergestelde van een vrij en ongemodereerde woord.
Tweddy @wildhagen31 augustus 2022 13:39
Er wordt dus wel gemodereerd maar niet zoals Google het wil? Zoiets?
HugoVS @wildhagen31 augustus 2022 15:18
Op welk platform is er wel ruimte voor het vrije woord?
koelpasta @Tweddy31 augustus 2022 15:03
Ja, dat is nou net een speerpunt van dergelijke apps, het vrije ongemodereerde en ongecensureerde woord.
Het gaat hier ook niet om vrijheid, het gaat om 'Truth', dat je uitspreekt als 'Pravda'.
hiostu 31 augustus 2022 09:06
Volgens mij zou de app eerder "My Truth Social" moeten heten. De groepen die hierop vooral actief gaan zijn zullen in mijn verwachting het namelijk helemaal niet over feitelijkheden hebben, maar hun eigen waarheden. Ik weet nog steeds niet of ik er zo blij mee ben dat de gekke oom die je vroeger tijdens de verjaardagen had, nu ineens zich gesterkt voelt in zijn aparte ideeën, omdat hij nog meer soort genoten vindt in de wereld. Je ziet toch een aardige tendens op social media, waarin allerlei mensen maar dingen blijven roepen wat op geen enkel feit gebaseerd is. Vooral lekker uit de onderbuik praten.
Verwijderd @hiostu31 augustus 2022 09:12
En helaas duw je dat niet meer terug in het potje uit waaruit het ontstaan is. Met zulk soort platforms maar ook Discord, Telegram, insta, Facebook etc etc etc komen dit soort mensen samen om zich gesterkt te voelen en wat nog meer.

Ben zelf met een sextortion zaak bezig. Het blijkt dus dat er ook afgesloten groepen van Discord actief zijn in waarin alle naw gegevens van dames soms worden verhandeld gewoon en waar naar middelen gezamelijk wordt gekeken voor maximale schade.

Stelletje lafaards. Maar de wereld groeit met het aantal sociopaten helaas.
The Zep Man
@Verwijderd31 augustus 2022 09:18
Stelletje lafaards. Maar de wereld groeit met het aantal sociopaten helaas.
Verklaar dit eens nader. Hoe weet je dat het aantal sociopaten groeit?

Al zou ik speculeren, dan zou het logischer zijn dat bepaalde communicatieplatformen het toestaan voor bepaalde groepen mensen om elkaar te vinden en daarmee het effect te versterken. Vroeger had elk dorp ook een dorpsgek, die redelijk geïsoleerd was van andere gekkies en door de gemeenschap op de juiste koers werd gehouden. Nu vinden de dorpsgekken elkaar en delen ze ideeën om elkaar nog gekker te maken.

Met andere woorden: de mogelijkheid van het internet om makkelijk kennis te delen is als een mes dat aan twee kanten snijdt. Ook verkeerde kennis die mensen op een dwaalspoor kan zetten wordt snel gedeeld. Bijkomstig is dan ook nog eens dat mensen dit weten en hier misbruik van maken (nep-gekkies die echte gekkies voor hun karretje spannen, bedrijven die advertentie-inkomsten genieten door mensen in bubbels te gooien voor de clickz...).

Een groter probleem met sociopaten is dat men in juridische en sociale structuren te lang uitgegaan is van gentlemen's agreements, waar sociopaten zich niets van aantrekken. Daarom dat bepaalde zaken op de schop moeten en harder verankerd moeten worden in wetgeving om misbruik te voorkomen. Ook is het van belang dat intolerantie wordt ontmoedigd, omdat anders tolerantie stelselmatig wordt afgebouwd. Zonder dit krijgt het (relatief) kleine groepje sociopaten steeds meer de touwtjes in handen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 17:09]

capronicus @The Zep Man31 augustus 2022 09:30
Verklaar dit eens nader. Hoe weet je dat het aantal sociopaten groeit?
niet degene waarop je reageerde, maar ik vermoed dat als het aantal mensen in de wereld toeneemt het percentage van sociopaten e.d. gewoon hetzelfde blijft (zonder dat er iets verandert dat daar impact op zou kunnen hebben natuurlijk) dus dat betekent dat meer mensen = meer sociopaten, verhoudingsgewijs blijft dat normaal hetzelfde +/- wat variatie.
watercoolertje @capronicus31 augustus 2022 09:50
Misschien zijn er verhoudingsgewijs net zo veel mensen die aanleg hebben om sociopaat te worden/zijn maar ik geloof zeker dat door de maatschappelijke druk/stress, leefomgeving en apps als social truth (en bijv twitter) wel degelijk kan zorgen dat mensen (eerder) daadwerkelijk sociopaat 'worden'.
mhnl1979 @watercoolertje31 augustus 2022 10:06
Vooral het feit dat ze elkaar makkelijker kunnen vinden en elkaar daarmee opjutten lijkt me een groot verschil met eerder, gecombineerd met jouw argumenten.
DrPoncho @capronicus31 augustus 2022 09:37
Ik weet niet of het zo simpel is als 'je wordt geboren als sociopaat', omdat je omgeving ook enorm belangrijk is. Waar het vroeger kleinere kringen waren met meer sociale controle, is het nu wereldwijd met de mogelijkheid je te voegen bij de groep die je wilt (of de groep die je naar zich toe weet te trekken).

Waardoor je beïnvloed wordt richting een staat die je anders wellicht niet had gehad. Dit is geen vroeger/nu waarde-oordeel trouwens.
Transferno @The Zep Man31 augustus 2022 09:53
Het grote probleem is denk ik dat er een grote groep mensen zijn die zich makkelijk laten beïnvloeden door populisme. Iemand die goed is in manipuleren, krijgt deze mensen dan makkelijk mee in zijn betoog (de echte schapen). Vroeger waren het enkel grote organisaties die dit op grote schaal konden doen (bv een geloofsgemeenschap die plots heksen ging vervolgen) maar nu kan elke gek zijn boodschap met de hele wereld delen vanop zijn slaapkamer.
Hitler maakte ook gebruik van dit soort communicatie/manupilatie technieken, in Rusland/Noord Korea/China gebeurd hetzelfde. En in de VS wordt dit ook meer zichtbaar. In de VS lijkt alles zwart/wit te worden, ben je tegen Trump dan ben je een leftie. Vanuit mijn eigen perspectief lijkt het alsof best een grote groep Amerikanen erg simplistisch zijn en niet te veel zelf willen nadenken.

Maar hier in Europa zie je ook dit soort groeperingen ontstaan met extreem rechts of extreem linkse gedachten. Kijk bijvoorbeeld naar de hele Woke beweging welke ook tot extremen gaat en waarbij je in een hoekje gedrukt wordt (zwart/wit denken).
Verwijderd @The Zep Man31 augustus 2022 09:55
Dat is niet zo vreemd. Sextortion groeit in de afgelopen jaren explosief. Maar ook het handelen in "gestolen" gegevens en wat nog meer. Dingen waar jij en ik niet zo snel brood in zien of gewoon integer mee omgaan is het voor anderen een soort mini schatkistje om die data openbaar te posten of tekoop aan te bieden.

De mensen die er gebruik van maken zijn in mijn inziens sociopaten als je iemand af probeert te zetten om binnen 3 dagen een hulpstuk in je geslachtsdeel te brengen en volledig in beeld te gaan zitten om die fotos' vervolgens toe te sturen. Het probleem is is dat men zich achter zulke groepen Onschendbaar voelt.

Maar niets is minder waar. Ik blijf van mening dat je zulke mensen met gelijke munt terug moet pakken. Ouderwets een schandpaal met pek en veren de stad uit jagen weer. Ik heb werkelijk nog nooit een horde van zielige mensen bij elkaar gezien ook. Ziek, gestoord, sociopaat. En het versterkt zich ook in zulke groepen.
Amanoo @The Zep Man31 augustus 2022 10:45
Nou ja, ik moet wel zeggen dat er tegenwoordig meer dan 1 gek per dorp is. Of in ieder geval veel mensen die de dorpsgek zonder weerwoord of kritische gedachte geloven, en vervolgens de rest van het dorp tot kritiekloze gek verklaren. Goed, nu heb ik een vreemde interesse in complottheorieën en complotdenkers, maar je ziet er tegenwoordig genoeg van en ze worden zelfs in de Tweede Kamer rondgebruld. het woord cultuurbolsjewisme wordt nog net niet genoemd, al worden er wel verscheidene synoniemen gebruikt. Ik wilde meer voorbeelden van onzin noemen, maar dan wordt dat echt driekwart van mijn reactie.
Kevinp @Verwijderd31 augustus 2022 09:37
Mee eens, maar iets wat wij volledig negeren.

Onder Trump durfde mensen een alternative (meer racisitsche) mening uit te spreken. Velen spraken/spreken daar schande van.

Nu dat dat weer onderdrukt wordt is het probleem niet weg alleen zie je het minder. Het probleem is steeds meer dat we in de meerderheid moeten vallen en we niet luisteren naar best grote groepen met een andere mening (lees mening niet perse op feiten gebaseerd). Ga je deze mesnen buitensluiten wat steeds meer gebeurt. Ze zullen dan elkaar opzoeken en elkaar radicaal versterken.

Hoe moeilijk het ook is moet je iedereen zijn mening respecteren. Ik zag een video op youtube om FVD uit te sluiten waar de SP geloof ik zei, ik weet niet of dat wel verstandig is.
Transferno @Kevinp31 augustus 2022 09:56
Het gevaar van extremisten een open podium geven is dat ze veel 'twijfelaars' meetrekken. Met twijfelaars bedoel ik de mensen die zich snel laten beinvloeden door populisme.
Voor je het weet gaan zo'n mensen, gesterkt door de openlijke rasistische uitlatingen, schuldig maken aan echte criminele feiten. Feiten zoals een bomaanslag voor allah of een bestorming van een overheidsgebouw in een democratisch land (Capitool ofzo). De populisten zoals Trump (of extreem links aan de andere kant) zie je dan niet, die hitsen enkel de dommere groep volgers op.
Tintel
@Transferno31 augustus 2022 14:47
mensen die zich snel laten beinvloeden door populisme.
Dat is bijna een pleonasme... Maar populisme krijgt tegen woordig een negatieve klank. Want het laat horen wat de mensen willen horen.
Is een populistische mening zodanig te benoemen omdat veel mensen dat willen geloven of is het een mening die door veel mensen is geuit?

En de dommere groep waaraan je refereert - zodra een groep een bepaalde grootte bereikt dan wordt het een 'domme massa' - maar de mensen in die groep zijn dan eigenlijk nog steeds niet (allemaal) ook echt dom.
En als een aantal mensen in een groep mening X brullen en de rest zegt niets dan zijn ze het niets eens automatisch eens met die mening - eerder zijn ze bang een afwijkend mening te tonen.
Transferno @Tintel31 augustus 2022 15:20
Je haalt daar een goed punt aan. Inderdaad, wanneer de groep te groot wordt, durven anderen hun afwijkende mening niet meer uiten. Kijk bijvoorbeeld hoe mensen in Rusland hun mond houden omdat "kritiek" geven niet meer acceptabel is.
Het voelt natuurlijk om deel uit te maken van een groep, en is makkelijk om lekker mee te gaan en niet continue kritisch te zijn. Dat zie je op veel vlakken terug (pakweg ook het pesten op de speelplaats). De mensen zijn niet echt "dom" maar houden zich "dom".
bilgy_no1 @Kevinp31 augustus 2022 11:25
Nu dat dat weer onderdrukt wordt is het probleem niet weg alleen zie je het minder.
Geen enkele rechts-extremist wordt onderdrukt. Dat roepen ze wel om een soort slachtoffer-rol aan te nemen, maar er wordt ze geen strobreed in de weg gelegd om hun mening te uiten ***binnen de wettelijke grenzen van de vrije meningsuiting***

Alleen willen ze die grenzen niet accepteren voor zichzelf. En daar dan lekker over janken.
n4m3l355 @Kevinp31 augustus 2022 11:37
Is het niet zo dat Trump werd gebanned van Twitter vanwege het enerzijds aanjagen van geweld naar anderen en daarnaast constant leugens postte? En in reactie daarop heeft Trump Social Truth in het leven geroepen, een platform waar hij vrijelijk zijn leugens kan blijven posten en geweld richting andere kan blijven instigeren. Racisme is daar dan ook slechts een (klein) probleem.

Het is dan ook niet een kwesite van ieder zijn mening respecteren, maar het accepteren dat iemand tot geweld aanroept en leugens verspreid die miljoenen mensen het leven heeft gekost. Daar zou ieder platform moeite mee moeten hebben en het is dan ook volledig terecht dat mafkezen zoals Trump maar ook malloten van het FVD worden geweerd van publieke netwerken.

Er is helemaal niets mis met een andere mening te hebben, uiteindelijk iedere politieke stroming zal zo zijn eigen mening over onderandere emigratie, integratie, de economie enz. Maar zodra jij leugens verspreid waar bij Trump gewoon geen twijfel over dan is het snel voorbij, sterker nog het verbaasde mij dat deze netwerken Trump zolang zijn gang hebben laten gaan.
musje83 @Kevinp31 augustus 2022 11:56
Hoe moeilijk het ook is moet je iedereen zijn mening respecteren.
In essentie: ja. Maar het is helaas onpraktisch en uiteindelijk paradoxaal zelfvernietigend. Dit noemt men ook wel de 'tolerantie paradox'.
Minder bekend is de paradox van de tolerantie: onbeperkte tolerantie moet leiden tot het verdwijnen van tolerantie. Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie."
In één afbeelding samengevat wat het inhoudt:
https://medium.com/enriqu...of-tolerance-811d31fd61e2

//edit: als de toetsenbordhelden die dit een 'ongewenst' modereren nou ook eens in dat toetsenbord klimmen om inhoudelijk te reageren waarom... :>

[Reactie gewijzigd door musje83 op 24 juli 2024 17:09]

Jorritdorman @musje8331 augustus 2022 15:20
Die inforgraphic over paradox of tolerance gaat overigens wel een beetje kort door de bocht. Ik ben geen expert, maar als ik https://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_of_tolerance lees begrijp ik dat zolang er gesproken kan worden met mensen die intolerant zijn er nog geen reden is om die mensen niet te tolereren.

"I do not imply, for instance, that we should always suppress the utterance of intolerant philosophies; as long as we can counter them by rational argument and keep them in check by public opinion, suppression would certainly be most unwise."
musje83 @Jorritdorman31 augustus 2022 15:40
Dat is natuurlijk ook zo, het is geen harde grens of eenzijdige waarheid. Het is bedoeld om aan te geven dat tolerantie uiteindelijk inherent kan leiden tot intolerantie. Dat besef is nodig om tolerantie te blijven begeleiden door excessen/extremen te spotten, mensen bewust te maken en te houden, maar ook grenzen te stellen. Met intolerante mensen in gesprek gaan is een must. Maar geef ze niet alle ruimte, begrip en invloed om anderen er van te overtuigen dat intolerantie oké is, want zij zijn juist intolerant tegenover toleranten. Krijgen zij naast aandacht en invloed ook macht, dan komen de toleranten in de verdrukking, juist door hun eigen tolerantie. En dat is de paradox.
Sinester @Kevinp31 augustus 2022 09:53
Hoe moeilijk het ook is moet je iedereen zijn mening respecteren
Dat hoef ik helemaal niet, als iemand een radicale mening heeft die mij veel te ver gaat, is het laatste wat ik doe dat respecteren.

Mensen denken ook dat vrije meningsuiting betekend dat je maar alles mag zeggen wat je wil, maar zo zit het niet in elkaar.. ook niet in America

[Reactie gewijzigd door Sinester op 24 juli 2024 17:09]

Kevinp @Sinester31 augustus 2022 10:15
En zo druk je dus groepen mensen weg. En naar de achtergrond en het extremisme in.
Globefrotter 31 augustus 2022 09:26
Ik hoop dat Google de poot stijf houdt en Trump's eigen 'sociaal netwerk' blijft weigeren: Trump is hofleverancier van ; fake news' en idioten die blijkbaar zelf niet kunnen nadenken lopen mee met zijn muziek..
Bulls @Globefrotter31 augustus 2022 09:32
En Google hanteert dus censuur.
wildhagen
@Bulls31 augustus 2022 09:36
Dit heeft niets met censuur te maken.

Google stelt, net als Apple dat in hun store ook doet, gewoon een aantal eisen waaraan je moet voldoen om in de store te kunnen worden opgenomen.

Die eisen zijn gewoon openbaar en publiek beschikbaar, dus ontwikkelaars kunnen die gewoon erop na slaan.

Het is hun (Google) platform. Zij mogen bepalen, binnen wettelijke kaders uiteraard, wie ze wel en niet willen toelaten.

Met censuur heeft dit niks te maken.
cobaco @wildhagen31 augustus 2022 09:49
Met censuur heeft dit niks te maken.
Als persoon A en B een conversatie willen hebben en Persoon C houd die conversatie tegen. Dat is dat censuur

A en B zijn hier mensen die via truthsocial willen communiceren
C is hier google

Zal inderdaad wel legaal zijn van Google, dat neemt niet weg dat het verkeerd is
Zoidberg_AvG @cobaco31 augustus 2022 10:08
Het is maar de vraag in hoevere Google hier iets tegenhoud. Je kan nog steeds prima buiten de appstore van Google om de app installeren (bij Apple zou dit een ander verhaal zijn). Google blokkeert dus in principe niet maar weigert te faciliteren, een wezenlijk verschil.
Transferno @cobaco31 augustus 2022 10:14
Inderdaad. Dit valt ons altijd op bij landen zoals China, maar sluipt er hier ook heel langzaam in.
Het gevaar is dat straks bepaalde meningen en daardoor ook kritiek op andere meningen niet meer geuit kunnen worden.
Het is wel goed dat er een basis is die gehanteert wordt over alle media heen (kranten, tv, sociale media, etc). zoals bv verbieden om op te roepen tot geweld.

In dit specifieke geval vind ik het we landers liggen. Google verbied het niet zonder meer. Google eist dat elke tool zichzelf goed kan modereren en merkt op dat deze dat niet doet. M.a.w. door te voldoen aan de eisen, zou de app wél toegestaan worden. Google censureert zefl dus niet maar eist dat de app owner middelen voorziet om niet toegestane berichten te modereren (zoasl oproepen tot geweld). Zo lang dit in lijn is met de generieke wetgeving, is het geen probleem.
mareck1 @cobaco31 augustus 2022 10:19
Dat is geen censuur. Je vergelijking is ook niet compleet. Dit is beter: Als persoon A en B in mijn keuken een discussie hebben en ik stuur ze weg omdat ik dat niet wil dan is dat geen censuur.

Bekijk ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Censuur_(informatie)
avlt @cobaco31 augustus 2022 10:20
Wat een kolder. Dat is echt geen censuur. Google(Persoon C) bepaalt wat er op hun platformen gebeurd.

Dan moeten A en B maar een ander platform gaan zoeken. Een krant zal ook niet iedere ingezonden brief plaatsen; is dat dan ook censuur?
Bulls @avlt31 augustus 2022 10:27
Dat ander platform werd gemaakt met deze app omdat het niet op Twitter mocht. Maar nu houdt Google het alsnog tegen. Moet er dat eerst een nieuwe OS komen voordat het ergens gelanceerd kan worden? En zelfs dan gaan winkels wel de TrumpOS en de TrumpPhone tegenhouden
ArachneNet @Bulls31 augustus 2022 18:39
Nee, want er is niks wat je tegen houd om APK's op Android te sideloaden. Google zegt niet wat je wel en niet op je Android telefoon mag installeren. Wat zij wel zeggen is wat zij wel en niet willen aanbieden via hun Play Store.
kodak @cobaco31 augustus 2022 10:31
Alleen is Google de conversatie niet aan het tegenhouden. Die kan al prima gevoerd worden, maar nog niet via de middelen van Google. Wat ze tegenhouden is een mogelijk middel om te converseren, omdat het nog niet aan minimale eisen voldoet. Eisen die er niet zomaar zijn, omdat vrijheid om te uitten niet zomaar de betekenis heeft om dus alles maar te kunnen zeggen via andermans middelen.
Het zou anders zijn als Google hoe dan ook blijft tegenhouden, zelfs als het wel aan hun regels voldoet. Daar leek @Globefrotter op te hinten.
Amanoo @cobaco31 augustus 2022 10:58
Je hebt gewoon bepaalde van tevoren opgestelde regels waar je aan moet voldoen. Maakt niet uit wat je politieke affiliatie is. Voldoe je eraan, dan mag je in de Store, voldoe je er niet aan, dan kom je er niet in. Simpel, duidelijk, apolitiek.

Ander voorbeeld: als je bijvoorbeeld overduidelijk mensen wil scammen (helaas is het niet altijd duidelijk en glippen er in de praktijk wel scam-apps door). Volgens jouw logica zou dat ook censuur zijn. Scammer A en slachtoffer B willen een conversatie hebben en Google houdt die tegen. Maar ik zou niet zeggen dat zoiets verkeerd zou zijn. Dat is gewoon je eigen regels handhaven. Ik zou eerder zeggen dat het te weinig gebeurt omdat er nog steeds via Android apps mensen worden gescamd.
Bulls @cobaco31 augustus 2022 09:59
Juist, er wordt onderschat hoeveel invloed bedrijven als Google hebben, als ze bijvoorbeeld besluiten dat ze tegen crypto zijn, gooien ze alle apps uit de store en blokkeren ze de zoektermen. Nu kunnen ze het niet compleet tegenhouden maar wel voorkomen dat de meeste mensen er niet meer iets van mee krijgen omdat veel mensen niet verder kijken dat Google.
lilmonkey @cobaco31 augustus 2022 10:23
In de meest technische zin van het woord heb je gelijk, het is censuur. Echter, dat is dus niet per definitie slecht wanneer het tot doel heeft zaken die niet aan een set voorwaarden die voor iedereen gelijk zijn voldoen te weigeren.

Het is weer heel simplistisch en populistisch om "censuur slecht" te roepen zonder na te denken over wat het nou eigenlijk inhoudt.
CH4OS @cobaco31 augustus 2022 13:31
Maar Google zegt niet dat ze niet welkom zijn. Google geeft aan wat men moet doen om toegelaten te worden (zorgen dat er moderatie mogelijkheden zijn op de berichten, Google biedt zelfs haar hulp aan). Google wil dus best een partij toelaten, mits de partij kan doen wat het (wettelijk) verplicht is.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 17:09]

Bulls @wildhagen31 augustus 2022 09:48
Maar omdat deze bedrijven zo goed als alles beheren, bepalen ze wel degelijk wat mensen wel of niet te zien krijgen. Alternatieven worden niet geboden en ben je aangewezen op wat deze bedrijven goedkeuren. Maar dat is overal zichtbaar. Ook in de reguliere media.
Amanoo @Bulls31 augustus 2022 10:55
Ik ben het niet per se met dit argument oneens, de enorme macht van de grote social media bedrijven is eng, maar in dit geval gaat dat compleet niet op. Het is hier simpelweg niet relevant.

Google heeft jaaaaaaren geleden een kader opgesteld waarbinnen je app moet vallen om toegelaten te worden. En dat kader krijgt hier een daar een kleine apolitieke update. Dat kader staat los van alternatieven die ze wel of niet zouden willen aanbieden of van welke politieke niche een app bedient. Als Truth Social binnen die kaders weet te opereren worden ze ook gewoon toegelaten tot de Google Play Store, net zoals nu ook een enorme diversiteit aan social media apps in de Store te vinden is. Want die alternatieven biedt Google écht wel aan. Apps moeten alleen aan deze eisen voldoen.

Het toepassen van realistische, van tevoren opgestelde, en grotendeels apolitieke eisen is niet censuur. Als Google nu Truth Social zou weigeren om politieke affiliatie, dan kunnen we misschien stellen dat hun Store een politieke bias heeft, en van daar zouden we een discussie kunnen starten of het censuur is wanneer een bedrijf in plaats van een overheid het doet. Maar die hele premisse is hier niet van toepassing.
killerbie @wildhagen31 augustus 2022 11:33
Je beschrijft letterlijk censuur...
Sp3ci3s8472 @wildhagen31 augustus 2022 16:23
Helaas is er dus een duopoly. Het is inderdaad geen censuur; maar ik kan mij voorstellen dat doordat er een duopoly is Google en Apple die beslissing zelf niet meer mogen maken.
batjes
@Bulls31 augustus 2022 09:40
Je word gemint, maar Google past wel vaker naar eigen inzien 'censuur' toe als bepaalde partijen ze niet aanstaat. Heeft niet voor niets een heel hoofdstuk op Wiki. https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Google#Censorship
lilmonkey @batjes31 augustus 2022 10:33
Eerste zin:
Google has been criticized for various instances of censoring its search results, many times in compliance with the laws of various countries, most notably while it operated in China from January 2006 to March 2010.
Nadruk van mij.

Het aantal voorbeelden waar Google echt zelf twijfelachtige beslissingen neemt over wat ze wel en niet toelaten is, zeker voor zo'n gigantische operatie, toch vrij beperkt op basis van wat ik daar zie staan.
Jerie @Bulls31 augustus 2022 18:50
Je kunt altijd met een browser naar de website gaan, ook op Android. Stormfront werkt ook gewoon in iedere browser op ieder OS. Maar een app store is inderdaad een walled garden. Rotzooi als malware hoort er niet thuis, en zo zijn er nog meer regels.
Tweddy @Globefrotter31 augustus 2022 10:07
Dat hoeft Google niet voor mij en anderen te bepalen. Ik begrijp Google wel, dat zo min mogelijk ophef wil een veilige plek wil zijn voor zoveel mogelijk adverteerders, maar het is niet aan iemand anders om te bepalen wat ik wel en niet mag lezen.
lilmonkey @Tweddy31 augustus 2022 10:34
Private organisaties mogen dat absoluut, of je het daar nu mee eens bent of niet.
plakbandrol @lilmonkey31 augustus 2022 12:15
Zolang het een platform is mag men niet vrijuit cencureren.

https://www.eff.org/issues/cda230
lilmonkey @plakbandrol31 augustus 2022 15:33
Geen idee hoe je dat erin leest. Section 230 gaat erover dat een platform niet juridisch verantwoordelijk is voor de inhoud van user-generated content. Het zegt niets over het wel of niet mogen censureren van user-generated content.
Tweddy @lilmonkey31 augustus 2022 13:45
Zeker mogen ze dat maar ik vind dat het niet aan iemand anders is om te bepalen wat ik wel en niet mag lezen. Met de opkomst van kunstmatige intelligentie wordt het straks heel makkelijk om automatisch te gaan modereren en censureren. Over de toekomst van vrije ideeën uitwisseling maak ik me wel een beetje zorgen ja.
lilmonkey @Tweddy31 augustus 2022 15:48
Zucht. Altijd hetzelfde onzinargument.

Door te stellen dat een privaat platform niet mag censureren, zeg je dus dat als ik een forum start om te chatten over hoe schattig kittens zijn, ik niet mag tegenhouden dat anderen het over totaal andere zaken gaan hebben. Ik moet letterlijk alles dat de wet toestaat accepteren en elk online platform wordt dus effectief hetzelfde. Goed verhaal joh.
Over de toekomst van vrije ideeën uitwisseling maak ik me wel een beetje zorgen ja.
Vroegâh, toen er nog geen internet was, was dat toch ook geen probleem? Het internet heeft nieuwe manieren van informatie en gedachten uitwisselen geïntroduceerd bovenop de al bestaande.

Je bent, geloof het of niet, niet afhankelijk van Twatter en Feestboek voor het uitwisselen van ideeën en daarom is het dus ook geen probleem als zij de inhoud die zij toestaan zelf bepalen. Sterker nog: het staat je vrij je eigen platform te starten. Fijn hè?
CH4OS @Tweddy31 augustus 2022 13:33
Dat hoeft Google niet voor mij en anderen te bepalen.
Google bepaalt dat dan ook niet. Google heeft bepaald dat als een app naar Google wil komen, dat het bedrijf achter die app ook de benodigde middelen heeft om op diens platform te modereren. De bedrijven zijn dat namelijk (wettelijk) verplicht om te kunnen en dus te gebruiken wanneer nodig.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 17:09]

Transferno @Tweddy31 augustus 2022 10:22
Ik snap je maar wij (Europa of VS) hebben geen absolute vrijheid van meningsuiting. Bepaalde berichten mogen wettelijk niet geplaatst worden (of moeten verwijderd worden). Oproepen tot geweld/haat is bijvoorbeeld niet toegestaan. Maar we zien dat langzaam aan, meer en meer 'censuur' toegepast wordt, zonder dat daar een grote wettelijke basis voor is. Dat is wel zorgelijk.

Persoonlijk vind ik de hele woke-gedachte daarbij ook zorgwekkend. Ze beginnen met enkele nog te begrijpen discussies maar je krijgt hier potentieel een lawine aan censuur (alles waar iemand zich eventueel aan zou kunnen storen, of gekwets voelen moet verboden worden). Dit staat haaks op onze "vrijheid van meningsuiting", al is het maar dat we alles met humor mogen (mochten) aan de kaak stellen.
Lachen met rosse, blonde, dikke, dunne mensen heeft altijd gemogen. Lachen met een Belg/Nederlander mag ook nog. Maar lachen met bv een Turk mag alleen nog als het een Turk is die de mop verteld. Dit terwijl er heus ook wel eens een rosse, blonde, dikke of dunne persoon zich gekwetst zou kunnen voelen van een mopje, dus uiteindelijk beland je in een maatschappij waar we best niks meer zeggen/schrijven.
lilmonkey @Transferno31 augustus 2022 10:42
de hele woke-gedachte daarbij ook zorgwekkend
De woke-gedachte? Kijk je iets te veel Faux News? Woke is een term die zo'n honderd jaar geleden ontstaan is in de zwarte gemeenschap in de VS om mensen, vooral blanken, aan te duiden die de strijd van de zwarten tegen onderdrukking en racisme begrepen en ermee sympathiseerden. De term wordt nu door conservatieven (lees: racistische) Amerikanen bewust verdraaid en je trapt er met beide benen in. Treurig.
lilmonkey @Transferno31 augustus 2022 15:36
Hoe je die mensen noemt maakt me niet uit, verzin maar iets leuks, maar stop aub met het verkwanselen van de term 'woke'. Lees je eens wat meer in over de historie ervan en je zult hopelijk begrijpen hoe treurig het is om mee te gaan in het rechts-racistische sentiment van het zwart maken van de term.
Jack Flushell 31 augustus 2022 09:03
Merkwaardig dat het dan wel in de Apple store verschijnt. Kennelijk zijn de voorwaarden bij Google strenger op dit gebied, terwijl ik bij andere apps juist het idee heb dat op Google Play meer rommel staat dan in de Store van Apple.
PrimusIP @Jack Flushell31 augustus 2022 09:39
Ik vind het wel positief. Bij Android kun je nog buiten de playstore apps instellen (zonder jailbrake achtig gedoe), bij de IOS Appstore kan dat niet. Liefst zou ik willen dat je daar kunt sideloaden, maar zo niet vind ik dat Apple wel wat minder poortwachter moet spelen (zolang de app niet kwaadaardige code bezit, een scam is of een gestolen idee is van een ander).

Neemt niet weg dat ik hoop dat Trumps social media platform een stille dood sterft, maar ik vind niet dat een commercieel bedrijf dat moet gaan bepalen, zeker niet als die een bijna-monopolie heeft.
Erik1337 @PrimusIP31 augustus 2022 10:01
Je kan sideloaden op iOS.
  • Gratis met een eigen AppleID — nadeel is dat je om de week opnieuw moet signen (kan eventueel via script)
  • Met een betaalde dev account (€99 p/j) — hierbij hoef je niet wekelijks te signen.
PrimusIP @Erik133731 augustus 2022 10:21
Het 'kan', maar makkelijk is het niet. En het is een 'hack', als in dat je iets op een manier gebruikt wat er niet voor bedoeld is. Je gebruikt een loophole die bedoeld is voor het testen van apps.
Bij Android is het kwestie van in je instellingen iets aanklikken en vervolgens de app downloaden en installeren.
Erik1337 @PrimusIP31 augustus 2022 12:17
Het is niet moeilijk, maar inderdaad niet zo makkelijk als bij Android. Het is overigens geen loophole, sideloaden is niet enkel bedoeld voor testen (daar is de Feedback app via Apple Dev voor bedoeld).
PrimusIP @Erik133731 augustus 2022 12:30
Wellicht niet moeilijk voor jou, maar voor een hoop gewone gebruikers wel.
Ik heb ook wel dingen als altstore uitgeprobeerd en ik heb ook wel apps zelfgebouwd in Xcode en op mijn iPhone gezet. Ik zie dat echter een hoop mensen nog niet zo 1,2,3 doen.

Volgens mij is het wel degelijk bedoelt voor testen, van je eigen app of dat van anderen.
plakbandrol @Erik133731 augustus 2022 12:30
"Makkelijk" is vanuit het perspectief van iemand die technisch onderlegd is, zoals de gemiddelde bezoeker van Tweakers. Probeer het eens uit te leggen aan een gemiddelde gebruiker.
Transferno @PrimusIP31 augustus 2022 10:01
Zou het ook niet door de wetgeving komen dat een google, apple , facebook, etc dit soort beslissingen nemen? In het verleden is vaker aangehaald dat het niet correct was dat dit soort platformen geen regels moesten vormen terwijl fysieke media dat wel moeten.
We maken een evolutie van fysiek (krant, tv, etc) naar digitaal mee en de regelgeving daarrond moet dan ook groeien.
Ik denk dat google dit nu zelf beslist omdat de wetgever dat momenteel zo eist. Techbedrijven worden zelf verantwoordelijk gesteld, dus modereren het ook zelf.
Hier zou de wetgever een rol kunnen spelen om heel duidelijke regels vast te stellen zodat je dit soort verschillen in aanpak tussen bv android/iOS, facebook/twitter, etc minder hebt.
PrimusIP @Transferno31 augustus 2022 10:12
Zou zeker kunnen dat het (mede) door wetgeving komt. Al zou ik dan ook verwachten dat er meer uniform beleid is tussen verschillende leveranciers. Maar je kunt natuurlijk ook discussie over interpretatie hebben.

Apple staat bijvoorbeeld op IOS ook geen Torrent client toe, geen VM's en emulators. Daar zitten denk ik twee redenen achter: 1) mogelijkheid van illegaal gebruik 2) hun appstore kunnen omzeilen.

Ontwikkeling op gebied van duidelijke wet- en regelgeving ben ik positief over. Wel vind ik het een beetje griezelig dat je nu al een tijdje ziet dat ook landen zich er tegen aan bemoeien waar die niet zo democratisch zijn en vrijheid van meningsuiting een beetje eng vinden. Voor mij daarom ook wel belangrijk dat side loading in IOS mogelijk zou zijn.
singingbird @Jack Flushell31 augustus 2022 09:58
Of de inhoud is in het afgelopen half jaar sterk geradicaliseerd en is er inmiddels een compleet andere situatie?
Verwijderd 31 augustus 2022 09:23
Wat een storm in een glas water is dit toch. Het is een privaat bedrijf dat besluit wat ze in hun winkel willen aanbieden en aan welke eisen dat moet voldoen. De App is nog gewoon via een Apk te installeren.
TheLastProject 31 augustus 2022 10:19
Truth Social? Dat is toch dat netwerk met meer censuur dan Twitter? https://www.citizen.org/article/truth-cant-handle-the-truth/
x86dev 31 augustus 2022 09:03
Als ze voor deze reden de app weren dan mogen ze Facebook ook weren. Daar is de moderatie ook ver benedenmaats, als die er uberhaupt is.
TheProf82 @x86dev31 augustus 2022 09:39
Of YouTube :-D
Jeroen73 @x86dev31 augustus 2022 12:13
Er is op Facebook wellicht te weinig moderatie, maar dan ook geen moderatie op basis van politieke voorkeur en aanverwanten.
MotorLum 31 augustus 2022 09:00
Kudo's dat Google aandacht besteedt aan het modereren van content. Ik hoop dat ze dit uitrollen over alle apps dat veel aandacht trekt. Het zou heel flauw zijn eenmalig zoveel aandacht te besteden aan Trump en zijn geschiedenis.
cobaco @MotorLum31 augustus 2022 09:45
Kudo's ?!

Dit is gewoon monopolistisch marktmisbruik

Het is niet aan Google om specifieke censuur af te dwingen in andermans communicatieapp, want dat is dus waar we het hier over hebben

Als de contentmoderatie volgens gebruikers niet goed genoeg is blijven ze vanzelf wel weg uit die app. Als gebruikers het dus wel afdoende vinden is het niet aan Google om te zeggen dat het niet goed genoeg is
the_shadow @cobaco31 augustus 2022 09:56
Dit is gewoon monopolistisch marktmisbruik
Hoezo dat dan? Het is op Android, in tegenstelling tot iOS, mogelijk om via een legio andere app-stores applicaties te installeren, of zelfs om gewoon een APK van de app te distribueren.
Het is niet aan Google om specifieke censuur af te dwingen in andermans communicatieapp, want dat is dus waar we het hier over hebben
Dat is het wel. Het is de appstore van Google waar het ding in komt te staan. Wederom, Google heeft geen alleenheerschappij over het Android landschap, er zijn tal van andere manieren om apps te installeren.
CAPSLOCK2000
@the_shadow31 augustus 2022 11:15
Hoezo dat dan? Het is op Android, in tegenstelling tot iOS, mogelijk om via een legio andere app-stores applicaties te installeren, of zelfs om gewoon een APK van de app te distribueren.
Ik ben het met je eens dat het onder Android prima mogelijk is, zeker in vergelijking met iOS.
Maar, tegelijkertijd is ook wel een beetje een tweederangs burger. De meeste mensen zullen nooit buiten de store op zoek gaan naar software en dus heeft software die wel in de playstore staat altijd een voordeel.

Op zich is dat wel vrij natuurlijk en geen probleem, ik zeg zeker niet dat Google daar iets verkeerd zit te doen. Het is meer een kwestie van slachtoffer van hun eigen succes waardoor ze nu zo machtig zijn dat ze ook verantwoordelijkheden hebben gekregen die soms best wel lastig zijn. Dit bedoel ik dus niet als verwijt naar Google maar als erkenning dat de situatie lastig is.

Dat betekent niet dat er niks beter kan. Een feature die ik mis in Googles (en Apples) winkels is de mogelijkheid om extra software repositories toe te voegen. In de F-Droid appstore kan ik simpel meerdere repositories toevoegen. Het blijft een extra stap en je zal zelf op zoek moeten gaan naar andere repo's, wat dat betreft is het dus niet anders dan andere playstores. Maar ik kan dus wel hele repo's tegelijk toevoegen waarna alle software van al die repo's via dezelfde interface en op gelijke manier worden aangeboden.

Je kan je terecht afvragen of de meeste mensen daar ooit gebruik van gaan maken, of het geen risico's met zich mee brengt om dat wel te doen, of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. Ik ben er niet blind voor dat Google een hele hoop troep buiten de deur houdt waar de meeste mensen zich niet tegen kunnen verdedigen.

Het echte probleem is dat Google zo groot is dat iedere beslissing op de vlak effectief hetzelfde is als een beslissing van god zelf. Niet in de playstore kunnen met je app is fataal voor de meeste applicaties en je eigen invloed daarop is maar beperkt. Als Google het om wat voor reden dan ook niet wil dan kom je er niet in en is het afgelopen met je bedrijf. Je kan niet naar een andere playstore gaan en een min of meer gelijke behandeling krijgen. Technisch gezien is het mogelijk om software handmatige te installeren maar de meeste mensen doen het niet. Je kan het wel gaan proberen maar dat gaat al je resources opslokken, de meesten proberen het niet eens maar zullen /alles/ doen om maar wel in de appstore te komen. Van een vrije markt zijn we dan wel heel ver af.

Je kan van Trump denken wat je wil maar hij is een kei in mensen beinvloeden en overtuigen, of je hem nu als zakenman, verkoper, tv-persoonlijkheid, oplichte,r politicus of president ziet, al die rollen gaan om dealen met mensen. Zijn aanhang gaat voor hem door het vuur en hij weet ongekend veel donaties binnen te halen.
Maar een app laten installeren buiten de appstore is te veel gevraagd. Als zelfs Trump z'n volgers niet kan overtuigen om die app te installeren dan is het realistisch gezien niet mogelijk voor het grote publiek.


Wederom, ik ziet het vooral als probleem dat Google zo groot is maar daar hoeft Google niet voor gestraft te worden (tenzij ze dat op oneerlijke wijze hebben bereikt). De belangen van onze economie en vrije markt zijn echter groter dan de belangen van Google. Dat gaat ook verder dan dit ene probleem. Bij iedere beslissing die Google neemt zal de vraag spelen of dat "eerlijk" was of dat Google "misbruik" maakt van dat ze zo groot zijn. Ik zie niet hoe we dat gaan oplossen zonder drastische ingrepen.
Ik bedoel, zelfs als we Google helemaal de nek omdraaien dan zou het gat waarschijnlijk gevuld worden door Apple, Microsoft of een van de ander Big Five en zijn we niks opgeschoten. Daarom vind ik het beter om de "voordeur van de markt" goed te regeleren dan onze pijlen expliciet op Google te richten. Maar we moeten er wel mee gaan opschieten. (Overigens is de EU is flink aan de weg aan het timmeren maar het zal nog wel even duren voor we daar iets van zien).

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 24 juli 2024 17:09]

Verwijderd @MotorLum31 augustus 2022 09:10
Dat zijn gewoon de voorwaarden als je een app via hun platform wil distribueren of aanbieden. Zelfde is ook aan de hand bij Apple store.

Het voordeel is wel dat apps moeten voldoen aan een minimale content quality guidelines.
Strebor @Verwijderd31 augustus 2022 10:21
Zelfde is ook aan de hand bij Apple store.
Bij Apple is hun app wel toegelaten tot de Appstore.
plakbandrol @Verwijderd31 augustus 2022 12:27
Het probleem is niet de voorwaarden, maar vage eisen die selectief worden toegepast. Op Twitter heb je zelfs de taliban of Iraanse politici die oproepen tot dood en verderf, je hebt porno die vrijuit gedeeld wordt, je hebt radicale activisten zoals antifa die oproepen tot geweld. Nooit heb ik Google daar een probleem van zien maken. Maar als een platform wél hierop modereert, alleen niet snel/effectief genoeg is het ineens reden tot een totale weigering.
Lijkt me toch vrij duidelijk dat hier politieke overwegingen meespelen.
Tweddy @MotorLum31 augustus 2022 09:52
Modereren is ook censureren. Niet goed dat ze zich daar mee bezig houden. Modereren dat alles nog binnen de wet valt is natuurlijk prima. Niemand zit te wachten op het aanzetten van geweld oid.
Kecin @MotorLum31 augustus 2022 09:04
Nou… het is vooral symboolpolitiek. Reddit heeft ook een app. Als je kijkt wat in de uithoeken van Reddit is te vinden. Of simpelweg Twitter. Ga daar maar eens mensen zoeken die het eens zijn met je bubbel en reageer eens op mensen met wie je het niet eens ben. Escalaties ten top.
Kenju @Kecin31 augustus 2022 09:13
De groep gebruikers is echter wel veel groter en diverser dat je dus echt naar de uitkrochten moet gaan om het te ervaren. Als je kijkt naar voor wie dit platform (realistischerwijs) is, weet je dat de kans op bepaald gedrag veel eerder zal voorkomen onder een relatief grotere groep die ook bewezen hebben bereide te zijn vreemd gedrag te vertonen en valse informatie te verspreiden die hiertoe kan leiden.

[Reactie gewijzigd door Kenju op 24 juli 2024 17:09]

veltnet @Kenju31 augustus 2022 13:34
Hebben Trump aanhangers geen recht op een eigen App?
Kenju @veltnet31 augustus 2022 15:21
Niemand heeft 'recht' op een eigen app. Maar goed die vraag is niet relevant hier. Het gaat erom dat deze marktniche in grotere mate een controle-construct nodig heeft dat voldoet.
veltnet @Kenju31 augustus 2022 15:44
Die vraag is wel relevant. De app wordt door Google goedgekeurd of afgewezen.
Als deze wordt goedgekeurd dan is er niets aan de hand en kunnen de gebruikers hun gang gaan met het verspreiden van diverse onzin zoals dat ook op andere media gebeurt.
Indien de app wordt afgekeurd dan neemt Google politiek stelling.

De eerste optie is misschien niet zo leuk maar de tweede is nog zorgelijker.
Kenju @veltnet31 augustus 2022 19:47
Er is geen sprake van politieke stellingname zoals al uitgelegd is. Je gaat rond een evenement met voetbalsupporters ook anders om dan met MyLittlePony-fans.
veltnet @Kenju1 september 2022 10:47
Het gaat in dit geval niet om voetbalsupporters of littleponyfans maar om aanhangers van een politieke beweging. Dat maakt het politiek. Elke beslissing wordt daardoor omstreden.

[Reactie gewijzigd door veltnet op 24 juli 2024 17:09]

Kenju @veltnet3 september 2022 09:48
Aanhangers van een specifieke politieke beweging die bewezen hebben fake news massaal te verspreiden, het aan te nemen als een waarheid en waarop door hen bepaalde actie ondernomen kan worden, met 6 januari als extreem voorbeeld. Ook de Qanon-geluiden en andere extreme stromingen maken deel uit van deze groep. Daar moet je dus rekening mee houden en beleid op aanpassen.

Dit gaat niet om zomaar een politieke beweging met mensen die een specifieke politieke mening hebben. Vandaar dat ik de betreffende groepen noemde en dat je per groep een andere beslissing neemt. Als Wisla Krakov supporters naar Nederland komen wordt er ook een ander beleid toegepast dan wanneer het HSV-supporters zijn.
Retrospect @Schway31 augustus 2022 09:23
Gelijkheidsbeginsel lijkt mij geen drogreden.
Schway @Retrospect31 augustus 2022 09:33
Uh, waarom een Nederlands grondrecht mbt discriminatie toepassen op een buitenlands beleid van een bedrijf op een buitenlandse app?

Dus iedereen die zijn shit op orde heeft en zelf niet aan het gelijkheidsbeginsel voldoet moet geaccepteerd worden op basis van gelijkheidsbeginsel?
HakanX @Schway31 augustus 2022 09:42
Jazeker, anders ben je gewoon hypocriet bezig. Wat ze aanbieden is niet heel anders dan wat er allemaal al jarenlang staat. Als het nou kort was en ze nog niet genoeg tijd hebben gehad om het goed op te lossen had ik je gelijk gegeven. Maar na al die jaren kan je ervanuit gaan dat het toegestaan of gedoogd wordt bij Google en jij geen andere spelregels krijgt dan de rest van de wereld.
Uh, waarom een Nederlands grondrecht mbt discriminatie toepassen op een buitenlands beleid van een bedrijf op een buitenlandse app?
Omdat het een goed en geaccepteerd beginsel is wat overal toegepast zou moeten worden. Alles en iedereen gelijk is toch wel actueel in de wereld nu. Dat het bij ons een grondrecht is, maakt het niet onbruikbaar in de rest van de wereld. Dat is nog veel erger dan een drogreden.

[Reactie gewijzigd door HakanX op 24 juli 2024 17:09]

Iblies @Schway31 augustus 2022 17:26
Euh,
facebook and twitter?

Is prima dat er een grens is,
maar je weet dat het ook niet 100% niet wordt nageleefd.


De vraag waarom Facebook en Twitter wel wordt getolereerd en deze app niet?
Als ze het verpesten na een paar keer dan kunnen ze die alsnog verwijderen.
batjes
@MotorLum31 augustus 2022 09:36
Puur politiek spelletje. Apple houdt zich er (naar mijn idee) amper tot niet mee bezig. Google maakt wel vaker bepaalde keuzes uit politieke overwegingen.
Verwijderd @Marzman31 augustus 2022 09:42
Trump werd meerdere maanden na zijn verlies pas verbannen van alle sociale netwerken. Niet herkozen worden had er vrij weinig mee te maken.
Marzman @Verwijderd31 augustus 2022 09:45
Geloof je dat zelf? Het is ook niet dat ik het niet snap hoor van die bedrijven. Het is nogal wat om de president te verbannen.
Verwijderd @Marzman31 augustus 2022 09:47
Valt niets aan te geloven. De verkiezingen waren in november 2020. Alle bans waren in januari 2021.
EquiNox @Verwijderd31 augustus 2022 10:50
It's all about the money.
Amanoo @Verwijderd31 augustus 2022 11:04
Nou ja, Trump had veelvuldig dingen op Twitter gegooid die fel tegen alle Twitter-richtlijnen in gingen. Dingen waar hij anders begin 2016 al een ban voor zou hebben gekregen. En iedere week sindsdien wel iets nieuws waar Twitter menig andere gebruiker voor zou hebben verbannen. Ik denk dat je wel mag stellen dat Trump met fluwelen handschoenen is aangepakt zolang zijn politieke relevantie nog hoogtij vierde. Niet dat hij nu niet meer politiek relevant is, maar het is natuurlijk niet wat het tijdens zijn presidentschap was.
Jeroen73 @Marzman31 augustus 2022 12:16
Er waren al stemmen om hem op verschillende platforms te bannen terwijl hij president was, puur vanwege het opruiende en polariserende karakter van zijn posts. Alleen omdat hij als president van de vs een te publiekelijke figuur was is dat uitgesteld.
DiaZ_1986 @killerbie31 augustus 2022 11:22
Dan ga je naar de website zelf, download je de APK en installeer je deze op je telefoon. Probleem opgelost.

Hier heb je de link: https://baixarapk.gratis/en/app/1586018825/truth-social of vind je eigen link via je vertrouwde zoek machine.

Graag hoor ik van je of er nog wat boeiends te vinden is in deze app.

[Reactie gewijzigd door DiaZ_1986 op 24 juli 2024 17:09]

killerbie @DiaZ_198631 augustus 2022 11:31
Ik heb nergens gezegd dat ik interesse heb in die specifieke app hé, ik ben bewust op zo min mogelijk 'sociale' media aanwezig.
DiaZ_1986 @killerbie31 augustus 2022 11:38
Klopt, je schopt er alleen tegen aan dat je iets niet kunt downloaden via de PlayStore want "ik bepaal zelf wat ik wel en niet wil gebruiken", dus geef ik je een link waarmee je de PlayStore niet meer nodig hebt.

Verder blokkeren ze de app niet, ze blokkeren de mogelijkheid om de app te downloaden in hun eigen winkel. Een klein verschil, maar een verschil is het.
plakbandrol @DiaZ_198631 augustus 2022 12:22
Je kunt sideloaden niet als realistisch alternatief beschouwen. De meeste mensen weten niet eens dat het kan of hoe het werkt, daarnaast moet je allerlei beveiligingen uitzetten en loop je (als niet-technische gebruiker) het risico een verkeerd bestand te downloaden waardoor je geinfecteerd raakt. Ook kun je bepaalde features zoals betalingen en updates niet gebruiken.
killerbie @DiaZ_198631 augustus 2022 11:55
Komop man nu ben je echt aan het overreageren hoor
pepijntb 31 augustus 2022 09:10
Tja, het vrome en zuivere Apple heeft natuurlijk geen problemen met geweld en bedreigingen. Maar een vrouwentepel... Zo hypocriet.
Goed van Google om deze bron van desinformatie en haatzaaierij op waarde te schatten.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.