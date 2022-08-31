App van sociaal netwerk Trump komt nog niet op Google Play

De app voor het sociale netwerk van de Amerikaanse oud-president Donald Trump komt voorlopig nog niet beschikbaar op Google Play. De digitale Android-winkel heeft nog geen goedkeuring gegeven wegens zorgen over de contentmoderatie.

Een woordvoerder van Google laat onder meer aan de website Axios het volgende weten: "Op 19 augustus hebben we Truth Social op de hoogte gebracht van verschillende schendingen van het standaardbeleid in hun huidige app-inzending en herhaalden we dat het hebben van effectieve systemen voor het modereren van door gebruikers gegenereerde inhoud een voorwaarde is van onze servicevoorwaarden voor elke app om live te gaan op Google Play".

Google zegt dat het Truth Social hulp heeft aangeboden om de problemen op te lossen. Het sociaal netwerk heeft deze feedback volgens de woordvoerder ter harte genomen en zou werken aan het adresseren van de genoemde issues. Of en wanneer het platform deze issues kan oplossen, is niet bekend.

Het zou vooral gaan om zorgen van Google over content als fysieke bedreigingen en oproepen tot geweld. Er zijn speciale banners die 'gevoelige content' markeren voordat het gelezen kan worden, waarbij wordt aangegeven dat de inhoud mogelijk niet geschikt is voor alle gebruikers. Desondanks zou er nog content op het platform blijven staan waarin bijvoorbeeld met geweld wordt gedreigd.

Truth Social betreft een initiatief van een bedrijf van oud-president Donald Trump. De grote socialemediabedrijven verwijderden vorig jaar zijn accounts na de opstand van 6 januari 2021. Die opstand had als doel om te voorkomen dat de verkiezingswinst van Trumps tegenstander Joe Biden bekrachtigd zou worden. Truth Social is sinds februari al wel beschikbaar via iOS.