Google test alternatieve betaalmethodes Play Store uit in Nederland en België

Google laat ontwikkelaars in Nederland, België en veel meer landen alternatieve betaalmethodes aanbieden bij Android-apps in de Play Store. Ontwikkelaars in de Verenigde Staten en andere delen van de wereld kunnen voorlopig niet meedoen.

Het betreft een testprogramma van Google waar enkele voorwaarden aan zijn verbonden. Zo gaat het om een beperkt aantal landen. Het gaat om landen in Europa, India, Japan, Indonesië en Australië. Een andere beperking is dat games voorlopig niet in de test zitten. Ook moet de ontwikkelaar een geregistreerde onderneming zijn. De alternatieve betaalmethodes mogen enkel in de app zelf aangeboden worden en niet erbuiten.

De alternatieve betaalwijze moet de Payment Card Industry Data Security Standard hanteren als er gebruik wordt gemaakt van debit- en/of creditkaarten. Er moet een klantendienst aangeboden worden aan de gebruikers van de betaalmethode en die klanten moeten ook in staat zijn om onwettige transacties te kunnen aanvechten. Ontwikkelaars die gebruikmaken van een alternatieve betaalmethode hoeven Google 4 procentpunt minder te betalen. De commissie gaat van 30 naar 26 procent of van 15 naar 11 procent.

Google laat sinds dit jaar in Zuid-Korea toe dat appontwikkelaars alternatieve betaalmethodes aanbieden aan klanten. Het bedrijf werd daar in maart tot verplicht door de Zuid-Koreaanse overheid. In diezelfde maand kondigde Google en Spotify aan dat Spotify-klanten voortaan konden kiezen welke betaalmethode ze willen gebruiken bij het betalen voor een Spotify-abonnement. Google kondigde het testprogramma toen al aan.

Eind juli kondigde Google aan dat het alternatieve betaalmethodes zal toestaan in Europa in de Play Store. Het bedrijf deed dit om alvast in regel te zijn met een nieuwe Europese wet, de Digital Markets Act. Deze wet dwingt grote techbedrijven om hun platformen meer open te stellen voor concurrenten. Tweakers schreef een achtergrondartikel over deze Europese wet. Ook in de Verenigde Staten zijn alternatieve betaalmethodes in digitale appwinkels voer tot discussie. Begin augustus dienden twee leden van het Huis van Afgevaardigden in de VS immers een wetsvoorstel in dat de machtspositie van Apple en Google in hun appwinkels moet aanpakken. Een week daarvoor werd een soortgelijk wetsvoorstel in de Amerikaanse senaat ingediend.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 16:38 23

02-09-2022 • 16:38

23

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Reacties (23)

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fapkonijntje 2 september 2022 16:43
Ontwikkelaars die gebruikmaken van een alternatieve betaalmethode hoeven Google 4 procentpunt minder te betalen.
Omdat het hier over in app purchases gaat, waarom verdient Google die overige 26% nog dan? Lijkt mij nogal gortig voor effectief bizar weinig werk.
supersnathan94
@fapkonijntje2 september 2022 16:56
Voor de rest van het werk? Dat gezegd hebbende, driekwart van de administratie die google normaal deed valt nu weg.
fapkonijntje @supersnathan942 september 2022 16:58
Welk werk?
Freeaqingme @fapkonijntje2 september 2022 17:04
De rest van de appstore. Hun redenering is volgens mij dat betaalkosten van een creditcard maatschappij of iets dergelijks doorgaans zo'n 3% is. Dus doen ze 30 - 3 ~= 26%.

Die 26% zouden dan de "kosten" (+heel veel winst) zijn voor het gebruik van de appstore zelf.
supersnathan94
@Freeaqingme2 september 2022 17:07
Dit ja. Alleen jammer dat juist de kosten in administratie zitten. Dus het hele systeem om te checken of je geabonneerd bent en eventueel herinneringen enzo
djiwie @fapkonijntje2 september 2022 17:47
Voor een heel groot deel van de ontwikkelaars wordt dat dan 11% wat nog best acceptabel is. (Eerste 1 miljoen omzet valt onder 15% commissie ipv 30%)
Cerberus_tm @djiwie3 september 2022 04:16
Ik vind 11% nog steeds heel fors. Het gaat om 11% van de hele omzet van een bedrijf achter zo'n applicatie, niet de winst. Volgens mij is dat vele malen de kosten die Google aan zijn winkeltje heeft, inclusief constante kosten en lonen en ontwikkeling e.d. Een enorme winstmarge dus. Vandaar dat Google ook zo enorm veel winst maakt op zijn Play Store.
OmgItsKoen @fapkonijntje2 september 2022 16:58
Ze bieden toch nog altijd de Play Store/infrastructuur aan en de mogelijkheid om daar op te staan/gebruik van te maken? Denk dat dit op deze manier wordt goedgepraat.
fapkonijntje @OmgItsKoen2 september 2022 17:03
Daar betaal je als telefoonbakker ookal voor, je Google Play licentie. Paar tientjes per toestel. En via purchases vanuit de Play Store zelf natuurlijk. Ik heb hoe dan ook een beetje moeite met geloven dat zoiets 30% of 26% moet kosten. Zo spannend is dat werk niet. I'm snap dat ze 't proberen goed te praten maar veel andere stores hebben allang laten zien dat 15% of minder ook gewoon werkt.

De Microsoft store vraagt 15% of zelfs 12% voor sommige content zoals spellen op Windows en de Epic store doet altijd 12%. Behalve op de Xbox maar die snap ik nog wel vanwege het hardwarecomponent, devkits, marketing en uitgebreide support.
Verwijderd @fapkonijntje2 september 2022 17:10
Omdat ze hun macht kunnen (ge)(mis)bruiken* om dat percentage zonder veel vrije marktwerking op te leggen.

*Vul in naar eigen ideologie.
YamatoSan 2 september 2022 16:58
Nog nooit in m'n leven voor een app betaalt in the playstore.
MeMeBot @YamatoSan2 september 2022 17:47
Ik ook niet. Ik blijf het bijzonder vinden dat mensen bereid zijn te betalen voor apps op een telefoon. Zelf zou ik dat nooit (zeg nooit nooit...) / niet zo snel doen.

Edit:
Grappig. Als er een reactie zoals die van mij gepost wordt waar mensen het mee oneens zijn dan wordt dit met een min score beoordeeld. Volgens mij toch echt on topic.

[Reactie gewijzigd door MeMeBot op 26 juli 2024 19:11]

xFeverr @MeMeBot2 september 2022 18:37
Waarom vind je dat raar dan? Als je nu een app vind die je gewoon moet hebben, gemaakt door een kleine ontwikkelaar die er ook maar gewoon werk aan heeft gehad, zou je dat dan ook niet doen?
MeMeBot @xFeverr2 september 2022 20:40
Daarom zeg ik ook, zeg nooit nooit. Tot op heden heb ik dat inderdaad niet gedaan. Misschien heeft een telefoon en bijbehorende software voor mij niet dezelfde betekenis als voor sommige andere mensen. Ik gebruik het apparaat om mee te bellen, berichten mee te sturen en te ontvangen en wat browse werk. Ik kan me best voorstellen dat mensen die hun geld ermee verdienen daar anders over denken, maar ik weet ook zeker dat er veel mensen zijn die er ongeveer zo over denken als ik.
YamatoSan @MeMeBot2 september 2022 18:05
Weet je wat het is, voor bijna elke betaalde app kan je tegenwoordig wel een betere variant vinden die en open source en gratis is... Tja dan is de keuze snel gemaakt :)
MeMeBot @YamatoSan2 september 2022 20:42
Open source heeft inderdaad mijn voorkeur. Niet omdat ik gierig ben. Iets met free speech....
Rob Voets @YamatoSan2 september 2022 17:07
Ik wel.
CoMaestro @YamatoSan5 september 2022 11:13
Ik heb er voor een paar betaald, degene die ik veel gebruik of gewoon goede functies aanbieden (zoals een Nova Launcher die mn home scherm makkelijk laat aanpassen). Ook sommige spelletjes ofzo die ik veel doe en daarbij al die fucking reclames overal uit kan halen is me wel de €1-€5 waard.

Beetje jammer dat veel dingen nu komen met een abbonement opm reclames weg te halen en spelletjes vol zitten met micro transactions dus je constant geld uit zou moeten geven, daar probeer ik alternatieven voor te vinden die je niet leeg proberen te trekken.

Maar, geef me een goed product en niet een hoge instapprijs en ik wil prima een paar euro geven voor dat goed geleverde product.
Martinspire 2 september 2022 17:43
Dus voor bedrijven gaan de kosten met 4% omlaag. Is dit om te compenseren dat de andere betaalmiddelen dan minimaal 4% duurder uitvallen of wat zit hierachter? Want anders zou ik geen reden weten waarom je mensen niet die betaalmethode laat prefereren.
Krizna @Martinspire2 september 2022 21:46
Dus voor bedrijven gaan de kosten met 4% omlaag.
Ik denk het niet. De bedrijven moeten dan nog de fees van de alternatieve betaalmethodes aftikken. Ik denk dat door de bank genomen de kosten gelijk blijven.
007Nightfire @Martinspire3 september 2022 01:05
Ik denk dat er drie opties zijn, maar ik ben zeer benieuwd naar wat anderen denken.
1) Google heeft eerst onderzocht wat de kosten zouden zijn voor developers om een alternatieve betaalmethode aan te bieden en vervolgens een percentage bedacht waardoor zij alsnog de goedkoopste en dus meest gekozen optie zullen zijn. Ergo; ze verliezen alleen principiële kleine spelers en dus amper omzet.
2) Het kost Google normaal gesproken meer dan 4%. om alles goed te regelen en ze maken nu extra winst als developers een derde partij gaan betalen om die service te regelen. Immers vangt Google dan geld zonder een service te hoeven leveren en dus zonder risico of werklast.
of 3) van zowel 1 als 2 is sprake en Google is altijd de winnaar, terwijl ze ook meteen van de politieke druk af is.
loki504 @Bulkzooi3 september 2022 06:05
nieuws: Apple wil 27 procent commissie van apps met alternatieve betaalsystemen

Toch 1% minder greedy

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