Google test alternatieve betaalmethodes Play Store uit in Nederland en België

Google laat ontwikkelaars in Nederland, België en veel meer landen alternatieve betaalmethodes aanbieden bij Android-apps in de Play Store. Ontwikkelaars in de Verenigde Staten en andere delen van de wereld kunnen voorlopig niet meedoen.

Het betreft een testprogramma van Google waar enkele voorwaarden aan zijn verbonden. Zo gaat het om een beperkt aantal landen. Het gaat om landen in Europa, India, Japan, Indonesië en Australië. Een andere beperking is dat games voorlopig niet in de test zitten. Ook moet de ontwikkelaar een geregistreerde onderneming zijn. De alternatieve betaalmethodes mogen enkel in de app zelf aangeboden worden en niet erbuiten.

De alternatieve betaalwijze moet de Payment Card Industry Data Security Standard hanteren als er gebruik wordt gemaakt van debit- en/of creditkaarten. Er moet een klantendienst aangeboden worden aan de gebruikers van de betaalmethode en die klanten moeten ook in staat zijn om onwettige transacties te kunnen aanvechten. Ontwikkelaars die gebruikmaken van een alternatieve betaalmethode hoeven Google 4 procentpunt minder te betalen. De commissie gaat van 30 naar 26 procent of van 15 naar 11 procent.

Google laat sinds dit jaar in Zuid-Korea toe dat appontwikkelaars alternatieve betaalmethodes aanbieden aan klanten. Het bedrijf werd daar in maart tot verplicht door de Zuid-Koreaanse overheid. In diezelfde maand kondigde Google en Spotify aan dat Spotify-klanten voortaan konden kiezen welke betaalmethode ze willen gebruiken bij het betalen voor een Spotify-abonnement. Google kondigde het testprogramma toen al aan.

Eind juli kondigde Google aan dat het alternatieve betaalmethodes zal toestaan in Europa in de Play Store. Het bedrijf deed dit om alvast in regel te zijn met een nieuwe Europese wet, de Digital Markets Act. Deze wet dwingt grote techbedrijven om hun platformen meer open te stellen voor concurrenten. Tweakers schreef een achtergrondartikel over deze Europese wet. Ook in de Verenigde Staten zijn alternatieve betaalmethodes in digitale appwinkels voer tot discussie. Begin augustus dienden twee leden van het Huis van Afgevaardigden in de VS immers een wetsvoorstel in dat de machtspositie van Apple en Google in hun appwinkels moet aanpakken. Een week daarvoor werd een soortgelijk wetsvoorstel in de Amerikaanse senaat ingediend.