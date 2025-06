Zuid-Korea geeft boete en monitort Google om machtsmisbruik Play Store

De Zuid-Koreaanse Fair Trade Commission heeft Google een boete gegeven van 42 miljard won en begint het bedrijf te monitoren om machtsmisbruik in de Play Store-downloadwinkel. Het heeft daarmee concurrentie in Zuid-Korea belemmerd.

OneStore

De boete is omgerekend momenteel ongeveer 28,7 miljoen euro. De monitoring houdt in dat Google intern een systeem moet opzetten dat het voldoet aan de voorwaarden van de Zuid-Koreaanse overheid, zo zegt de commissie in een verklaring. "Wij zijn van plan deze maatregel grondig te controleren."

De commissie vindt dat nodig, omdat concurrentie op de markt voor app-distributie in het geding is. "Monopolisering van de app-markt kan een negatief effect hebben op het hele mobiele ecosysteem. Het herstel van de concurrentie in deze markt is erg belangrijk. Daarom willen we de rem zetten op het versterken van de monopoliepositie van Google."

De aanleiding is dat Google van ontwikkelaars eiste dat zij bij de release van de concurrerende OneStore in 2016 hun apps uit de Play Store zouden halen als zij in de OneStore wilden staan. De OneStore is een initiatief van Zuid-Koreaanse mobiele providers. Een andere bekende downloadwinkel uit Zuid-Korea is de Galaxy Store, die Samsung standaard op zijn telefoons installeert.