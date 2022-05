Google laat toe dat Tinder en andere Match-apps updates krijgen in Play Store

Google heeft beloofd om na volgende week updates van Tinder en andere datingapps van de Match Group toe te blijven laten in de Play Store. Google gaat andere apps met alternatieve betaalmethodes vanaf 1 juni niet langer toestaan in zijn downloadwinkel.

Sommige apps van Match Group gebruiken momenteel een alternatieve betaalmethode en Google wil dat actief gaan blokkeren vanaf 1 juni, iets dat nu niet gebeurt. Daarom zou het updates in de Play Store gaan afkeuren vanaf die datum. Match Group had aan de rechter gevraagd om het Google-beleid op te schorten, maar dat verzoek is nu niet langer nodig. Tinder is een van de apps die rechtstreekse betaling via creditcard ondersteunen, naast betalingen via Google Play.

Als tegenprestatie zal Match Group maximaal 40 miljoen dollar aan inkomsten uit zijn Android-apps die komen uit de eigen betaalmethode op een derdengeldrekening zetten, meldt het bedrijf zelf. Dat is nodig, zodat het Google meteen kan betalen als het de rechtszaak verliest. Er loopt een rechtszaak tussen Match Group en Google over het betaalbeleid binnen de Play Store.

Match Group wil de commissie die Google vraagt over betalingen met andere betaalmethodes niet betalen. Volgens het bedrijf heeft de zoekgigant geen recht op dat geld. Google is het daar niet mee eens. In maart onthulde Google zijn 'User Choice Billing'-plannen, waarmee bepaalde ontwikkelaars een eigen betaalsysteem mogen invoegen in hun app. Voorwaarde daarvoor is wel dat het betaalsysteem van Google als optie wordt aangeboden. Google geeft die optie vooralsnog alleen aan een beperkt aantal apps, waaronder Spotify. De apps van Match Group zitten daar niet tussen.

De politiek buigt zich al langer over de appstorekwesties in Android en iOS. In de VS wordt momenteel gewerkt aan een Open Apps Market Act, die techgiganten zou dwingen om alternatieve betaalmethoden toe te staan. Zuid-Korea heeft eerder een wet aangenomen die hetzelfde afdwingt. Die ging op 15 maart in. In Nederland heeft de Autoriteit Consument en Markt Apple opgedragen om alternatieve betaalmethoden toe te staan in datingapps, hoewel dat nog altijd een lopende kwestie is. De ACM onderzoekt ook een klacht van Match Group over 'machtsmisbruik' door Google.