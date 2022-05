ACM is niet tevreden over Apples voorgestelde App Store-beleid voor datingapps

De ACM is nog niet tevreden over het App Store-beleid dat Apple heeft voorgesteld wat betreft de alternatieve betaalmogelijkheden voor datingapps in Nederland. De toezichthouder bereidt zich nu voor om een nieuwe 'last onder dwangsom', een boete, aan Apple op te leggen.

De beslissing van de Autoriteit Consument & Markt is gebaseerd op een voorstel dat Apple eind maart indiende; de techgigant zou toen naar eigen zeggen met de vernieuwde regeling voor datingapps in de Nederlands App Store voldoen aan de eisen van de marktwaakhond. Dit blijkt nu toch niet het geval, zo legt een woordvoerder van het overheidsorgaan uit tegenover Tweakers. Binnen enkele weken worden de vervolgstappen bekendgemaakt, inclusief de punten waarop Apple niet aan de vereisten van de ACM zou voldoen.

Het eerdere voorstel van Apple is voorgelegd aan verschillende marktpartijen, die in de tussentijd hebben besloten niet tevreden te zijn over de aanpassingen aan het App Store-beleid. Apple moet met een potentieel hogere dwangsom alsnog gedwongen worden om het datingapps in Nederland gemakkelijker te maken om alternatieve betaalmogelijkheden te gebruiken. In eerste instantie kreeg Apple iedere week over een periode van tien weken een boete van 5 miljoen euro opgelegd. De ACM kan eventueel kiezen voor een hogere boete, maar noemt geen specifieke bedragen.

Apple kreeg eind 2021 te horen dat datingapps in Nederland alternatieve betaalmogelijkheden mogen aanbieden, wat voorheen niet werd toegestaan op basis van de gebruikersvoorwaarden van de App Store. Daaropvolgend liet de toezichthouder weten dat Apple onredelijke eisen zou stellen aan dergelijke applicaties, waardoor er een boete van maximaal 50 miljoen euro geëist kon worden.