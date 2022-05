ACM onderzoekt klacht over machtsmisbruik Google

Het ACM is een vooronderzoek gestart naar Google. De toezichthouder heeft een klacht binnengekregen van Tinder-eigenaar Match Group, die het bedrijf beschuldigt van machtsmisbruik. Hoe lang het vooronderzoek gaat duren, is nog niet bekend.

Volgens Match Group kunnen datingapps niet meer gebruikmaken van hun eigen betaalsystemen in de Play Store en worden ze gedwongen om Googles betaalsysteem te gebruiken. Ook mogen ze niet meer verwijzen naar externe betaalsystemen, schrijft NOS. De ACM meldt dat dit een recente ontwikkeling is. Googles voorwaarden rond betaalsystemen lijken op die van Apple, maar het bedrijf ging er soepeler mee om, zegt de ACM tegen NU.nl.

De telecomwaakhond gaat de klacht van Match Group onderzoeken en kijken of er een groter onderzoek nodig is. Omdat het onderzoek zich in een 'zeer vroeg stadium' bevindt, kan de ACM niet zeggen hoe lang het precies gaat duren.

Eerder deze week meldde de ACM dat het nog niet tevreden was over Apples nieuwe voorstel over alternatieve betaalmogelijkheden voor datingapps in Nederland. Het voorgestelde beleid is volgens de autoriteit 'onredelijk voor datingappaanbieders'. Binnenkort worden vervolgstappen bekendgemaakt, inclusief de punten waarop Apple niet aan de vereisten van de ACM zou voldoen. Ook bereidt de toezichthouder zich voor om een nieuwe 'last onder dwangsom' aan Apple op te leggen.