'Europese Commissie klaagt Apple volgende week aan voor gesloten NFC in iPhones'

De Europese Commissie wil volgens de Financial Times volgende week Apple aanklagen vanwege het gesloten houden van de NFC-chip in iPhones. De Commissie wil dat banken en andere betaaldiensten ook gebruik kunnen maken van de chip.

Dat kan uiteindelijk leiden tot een boete van maximaal tien procent van de jaaromzet, meldt de Financial Times. De krant baseert zich op vier bronnen rond het onderzoek naar het machtsmisbruik van Apple. De boete kan in het geval van Apple maximaal uitkomen op 36,5 miljard dollar, want Apples jaaromzet in het boekjaar 2021 was 365 miljard dollar. Dat zou veruit de hoogste boete zijn die de Europese Commissie tot nu toe heeft uitgedeeld.

De Commissie vindt dat Apple illegaal handelt in de EU door de NFC-chip in zijn iPhones alleen beschikbaar te stellen voor de eigen betaaldienst Apple Pay. Daardoor kunnen concurrerende betaaldiensten geen gebruik maken van de chip. Onder meer PayPal en banken willen dat.

Het is al langer duidelijk dat de Commissie werkt aan een aanklacht vanwege het gesloten houden van de NFC-chip. De Nederlandse toezichthouder ACM zei vorig jaar juist dat er geen wetgeving was om het openen van de NFC-chip af te dwingen. Apple en de Europese Commissie hebben niet gereageerd op het artikel van FT.