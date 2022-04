Reuters: Europese Commissie werkt aan Apple-antitrustklacht vanwege NFC

De Europese Commissie is volgens Reuters van plan om Apple een antitrustklacht te geven over diens gebruik van de NFC-chip in Apple-smartphones. Het bedrijf beperkt het gebruik van die chip sterk, wat volgens de EC slecht zou zijn voor concurrentie.

Het onderzoek van de Europese Commissie begon vorig jaar juni, toen als een algemeen onderzoek naar Apple Pay. Destijds wilde de EC de NFC-chip onderzoeken, hoe Apple Pay in apps en winkels van andere bedrijven wordt gebruikt, en de weigering van Apple om concurrenten gebruik te laten maken van het betaalsysteem. Inmiddels zou het onderzoek volgens de Reuters-bronnen specifiek gericht zijn op NFC, dat alleen voor Apple-diensten gebruikt kan worden.

De bronnen zeggen dat de Commissie aan een statement of objections werkt, waarmee de EC aangeeft waar het over klaagt. De Europese Commissie zou dit document volgend jaar willen sturen, zegt een van de bronnen. Zo'n statement of objections is een stap binnen mededingingsonderzoeken van de EC. Doet Apple onvoldoende met de klacht, dan zou de Commissie zaken kunnen dwingen of een boete eisen. Zowel de Europese Commissie als Apple reageerden niet inhoudelijk tegenover Reuters.

Eerder oordeelde de ACM al dat de beperkende houding van Apple en de NFC-chip een concurrentieprobleem vormt. De huidige Europese regels zouden de ACM echter geen mogelijkheden bieden om hier tegen op te treden. Hiervoor zou er eerst een concurrerende betaalapp moeten zijn, maar zo'n concurrerende betaalapp bestaat niet omdat er geen toegang is tot de NFC-chip. Een kip-ei-probleem, noemde de ACM het in juli. De waakhond pleitte daarom voor aanvullende Europese regels om het openstellen wel af te kunnen dwingen.