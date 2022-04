Reuters: ACM vindt dat Apples beleid rond in-app aankopen anti-competitief is

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt heeft volgens Reuters een antitrustklacht klaarliggen waarin ze stelt dat Apple anti-competitief gedrag vertoont. De ACM meldt dat Apple publicatie van het onderzoek voorkomt.

Of er daadwerkelijk een boete volgt, en hoe hoog die zou liggen, is nog niet bekend. Reuters schrijft dat de bevindingen van de ACM vorige maand werden gemeld aan het Amerikaanse bedrijf. Daarin zou de Autoriteit Apple ook hebben aangespoord om veranderingen aan te brengen in het in-app betaalsysteem.

De Autoriteit Consument en Markt voert sinds 2019 onderzoek naar eventueel misbruik van Apples monopoliepositie in de App Store. De focus van dat onderzoek kwam volgens Reuters steeds meer op de situatie van datingapps te liggen nadat Match Group, het moederbedrijf achter Tinder, een klacht had ingediend over Apples beleid rond in-app aankopen in de App Store. Volgens Match Group verhindert Apple een directe communicatielijn met zijn klanten over betalingen.

De ACM kon geen commentaar geven over de inhoud van het onderzoek. "Er is een voorlopige voorziening aangevraagd", aldus woordvoerster Saskia Speelman van de ACM tegen Tweakers. "Via deze Nederlandse rechtsregel kan iedere ondernemer naar wie de ACM onderzoek voert, een publicatie van ons onderzoek voorkomen." Tot wanneer de rechtbank een uitspraak heeft gedaan, blijft de inhoud en het eindoordeel van het onderzoek geheim.