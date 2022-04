Anker introduceert in de VS oortjes met LDAC-ondersteuning voor 150 dollar

Anker heeft nieuwe Soundcore Liberty Pro 3-oortjes onthuld. De oortjes bieden LDAC-ondersteuning en gepersonaliseerde noisecancelling. De oortjes kosten in de Verenigde Staten 150 dollar. Er is nog geen releasedatum voor de Benelux aangekondigd.

De draadloze oordoppen zijn zonder aankondiging op Amazon verschenen en worden ook op de Amerikaanse website van Anker getoond. Op de productpagina staat dat de oortjes, in tegenstelling tot de Liberty Pro 2-versie, 'gepersonaliseerde actieve noisecancelling' bevatten. Volgens Anker is het daarmee mogelijk om via drie niveau's in te stellen hoeveel omgevingsgeluid de oortjes mogen binnenlaten. Het zou ook mogelijk zijn om stemgeluid wel op te pakken, maar achtergrondgeluid terug te dringen. De oortjes bieden net als de geüpgradede versie van de Liberty Pro 2 ondersteuning voor de LDAC-codec voor hogeresolutieaudio.

De doppen bieden als eerste oortjes van de Liberty Pro-lijn 3d-surroundsound aan. De oordoppen hebben verder een IPx4-certificering voor waterdichtheid en 10,6mm-drivers. Ze zijn zo'n 30 procent kleiner dan hun voorganger. De Soundcore Liberty Pro 3-dopjes kunnen zo'n zes uur mee met anc, en acht uur zonder. Volgens de fabrikant kunnen de oortjes na vijftien minuten opladen ongeveer drie uur verder.

De Liberty Pro 3-oortjes zijn momenteel in de Verenigde Staten in vier kleuren verkrijgbaar voor 150 dollar. Een releasedatum voor de Benelux is nog niet aangekondigd.