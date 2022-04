Anker wil 3d-printer uitbrengen die met 250mm/s kan printen

Smartphoneaccessoiremaker Anker brengt een 3d-printer uit. De AnkerMake M5 zou met 250mm/s vijf keer sneller kunnen printen dan de meeste consumentenprinters, maar er is vooralsnog geen prototype van het product.

Anker zegt dat de printer veel sneller kan printen dan printers van de meeste concurrenten, zoals de Ender 3 of de Prusa MK3. De standaard printmodus kan volgens Anker 250mm/s printen, met een acceleratie tot 2500mm/s2. De printer heeft een extruder met een precisie van 0,1mm, maar veel details zijn nog onbekend. Anker zegt dat de printtijden ook sneller worden door een stabielere Y-stepper, een dubbele distributieriem en 'geavanceerde algoritmes' die de print kunnen bijsturen. De printer kan prints van maximaal 235x235x250mm maken.

De printer heeft daarvoor een ingebouwde HD-camera. Daarmee kunnen gebruikers niet alleen hun print van een afstand bekijken, maar door beeldherkenning kan de printer ook in de gaten houden of een print er hetzelfde uit blijft zien als de bedoeling is. Daarvoor zijn voor andere printers ook vergelijkbare add-ons beschikbaar, zoals Spaghetti Detective. De printer kan daarnaast ook zien of het filament op is en op basis van die detectie de print tijdelijk stopzetten.

Anker levert de printer met een app waarmee gebruikers naast meekijken ook direct prints kunnen inladen. De printer heeft verder nog een HD-aanraakscherm van onbekende grootte en een pei-sheet als bed dat met 7x7 punten automatisch kan bedlevellen.

Het product bestaat op dit moment nog niet. Anker begint een Kickstarter-campagne. Die is nu nog niet live. Volgens The Verge gaat het apparaat na de crowdfunding 759 dollar kosten.