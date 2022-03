Anycubic brengt vijf 3d-printers uit, waaronder drie resinprinters

De Chinese 3d-printerfabrikant Anycubic heeft twee series printers uitgebracht. De Kobra-serie bestaat uit twee fdm-printers met filament als bouwmateriaal en de Photon M3-serie wordt gevormd door drie dlp-printers met hars als bouwmateriaal.

De twee fdm-printers onder de Kobra-vlag zijn de Kobra en Kobra Max. Die eerste is een standaard i3-printer met een printbed van 22 bij 22 centimeter en een printhoogte van 25 centimeter. Met de directe extruder, die een temperatuur tot 230 graden Celsius haalt, kunnen standaardmaterialen als pla, petg en flexibele filamenten als tpu geprint worden. De z-as is een enkele leadscrew en voor het afstellen van het bed is automatische levelling standaard. Het printbed is van verenstaal en kan verwarmd worden tot 110 graden. De bediening verloopt via een 4,3"-kleurentouchscreen. De Kobra kost 299 dollar, of 318 euro in de Duitse winkel.

Het grotere broertje van de Kobra luistert naar de naam Kobra Max en heeft een printbed van 40 bij 40 centimeter. De maximale hoogte van objecten is 45 centimeter en de z-as is dankzij dubbele leadscrews en schragen stabieler dan de kleine Kobra. De Max heeft een glazen bed dat tot 90 graden Celsius verwarmt kan worden en is ook met automatische bedlevelling uitgerust. De extruder is een bowdenextruder die temperaturen tot 260 graden Celsius ondersteunt, waarmee iets meer exotische filamenten gebruikt kunnen worden. De bediening bestaat weer uit een 4,3"-touchscreen en de prijs van de grote variant bedraagt 569 dollar of 583 euro.

De drie Photon M3-printers werken volgens het dlp-principe. Een monochroom lcd-paneel laat selectief licht door van de onderliggende uv-leds en waar het licht het vloeibare hars bereikt, hardt dat uit. Zo wordt een printje laag voor laag opgebouwd. De printers maken dus gebruik van vloeibaar hars dat in een bad wordt gegoten en waarin de bouwplaat ondergedompeld zit en langzaam, met het geprinte object, uit het bad wordt getrokken. Na het printen is vaak wat nabewerking, met name uitharden en naspoelen, nodig, maar dat levert in de regel zeer gedetailleerde prints op.

Model Photon M3 Photon M3 Plus Photon M3 Max Lcd-printbed 7,6 inch 9,25 inch 13,6 inch Lcd-resolutie 4096 x 2560 pixels 5760 x 3600 pixels 6480 x 3600 pixels Contrast 400:1 350:1 450:1 Pixelafmetingen 39μm 34μm 46μm Bouwplaat 16,3 x 10,2cm 19,7 x 12,2cm 29,8 x 16,4cm Printhoogte 18cm 24,5cm 30cm Printsnelheid tot 50mm per uur tot 100mm per uur tot 60mm per uur Lichtbron onbekend 40 leds 84 leds Bediening 2,8"-touchscreen 5"-touchscreen 4,3"-touchscreen

De Photon M3 is de kleinste van het stel en is uitgerust met een 4k-scherm met een diagonaal van 7,6 inch. Het scherm telt 4096 bij 2560 pixels, goed voor een printresolutie van ongeveer 39 micrometer. Dat levert een printoppervlak van 16,3 bij 10,2 centimeter op, met een printhoogte tot 18 centimeter. De verticale resolutie is 0,01 millimeter en de printsnelheid bedraagt maximaal 50 millimeter per uur. De bediening verloopt via een klein 2,8"-touchscreen en de printer kost 327 euro.

De middenmaat, de Photon M3 Plus, kost 692 euro en heeft een groter bouwoppervlak van 19,7 bij 12,2 centimeter. Het scherm is 9,25 inch diagonaal en heeft een resolutie van 6k, in dit geval 5760 bij 3600 pixels, wat een printresolutie van 34 micrometer oplevert. De printsnelheid bedraagt maximaal 100 millimeter per uur, voor een maximale printhoogte van 24,5 centimeter. Het beeldscherm voor bediening is met 5 inch diagonaal wat royaler.

Vlnr: de Photon M3, de Photon M3 Plus met automatisch hars-vulsysteem en de Photon M3 Max (zonder uv-kap)

De M3 Plus en de M3 Max zijn uitgerust met een automatisch vulsysteem, waarbij de benodigde vloeibare hars uit de fles in het printreservoir gepompt wordt. De hoeveelheid wordt automatisch gedoseerd op basis van de prints, zodat een print niet door gebrek aan resin mislukt, maar overtollige vloeistof ook niet verspild wordt.

Het topmodel van de Photon-serie is de Photon M3 Max, die 1093 euro kost. Daar krijg je een flinke bouwplaat voor van 29,8 bij 16,4 centimeter, met een bouwhoogte van 30 centimeter. Het scherm van deze printer heeft een diagonaal van 13,6 inch en een resolutie van 6480 bij 3600 pixels, wat vergeleken met de andere twee printers een iets grovere printresolutie van 46 micrometer inhoudt. De printsnelheid is wat langzamer dan de Plus-uitvoering, met maximaal 60 millimeter per uur.