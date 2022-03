Prusa brengt verbeterde i3 MK3S+ en MINI+ 3d-printers uit

Prusa Research heeft zijn i3 MK3S- en kleinere MINI-printers een update gegeven. De +-versies van de printers krijgen onder meer een betere bedlevel-sensor. Ook komt er een kit-versie van de MINI en er is nieuws over de Prusa XL.

De MK3S wordt sinds februari 2019 geleverd en net als bij de introductie van dat model wordt de MK3S+ nu ook al geleverd aan klanten die de normale versie bestellen. De prijs van de MK3S+ is dan ook ongewijzigd ten opzichte van de MK3S: 769 euro voor de zelfbouwversie en 999 euro voor de voorgebouwde uitvoering. De grootste verandering in de nieuwe printer is een verbeterde sensor die voor automatische bedlevelling zorgt. De PINDA v2 van de MK3S maakt plaats voor de SuperPINDA: die een betere sensor aan boord heeft en geen last heeft van temperatuurdrift, of veranderende metingen bij verschillende temperaturen. In de MK3S wordt dat softwarematig gecompenseerd met een temperatuursensor of thermistor.

Prusa heeft ook de constructie van de MK3S+ aangepakt. Zo zijn de lineaire lagers voor de y-as makkelijker te bevestigen met clips in plaats van u-bouten en de stalen geleiders van de y-as worden met nieuwe houders in plaats van met zip-ties vastgehouden. Ook de extruder is licht aangepast, met optimalisaties voor het printen van flexibele filamenten en betere toegang tot de Bondtech-tandwielen. Verder is ook de mounting van de koelventilator aangepast en het op spanning brengen van de tandriem voor de x-as is verbeterd. Prusa geeft aan dat de verbeteringen voor de +-versie niet leiden tot significant betere printkwaliteit en dat eigenaren van een MK3S niet hoeven upgraden. Wie dat wel wil, kan een upgradekit kopen voor 50 euro, die vanaf januari geleverd kan worden.

De Prusa MINI+ zou wel merkbaar profiteren van de upgrade naar de SuperPINDA-sensor. In de MINI wordt een iets minder goede sensor voor auto-bedlevelling gebruikt: de MINDA-probe. Die zou veel meer last hebben van variatie, waardoor de belangrijke eerste laag van printjes niet altijd even consistent is. De upgrade naar de SuperPINDA-sensor is de belangrijkste verandering voor de MINI+, maar die wordt in tegenstelling tot de MK3S+ wel in prijs verhoogd: de MINI+ kost 419 euro waar de originele MINI 379 euro kostte. In 2021 moet wel een kit-versie van de MINI+ beschikbaar worden, die voor 379 euro beschikbaar moet komen. Een upgradekit voor de MINI naar de MINI+ komt ook beschikbaar: die moet 26 euro kosten en bestaat enkel uit de SuperPINDA-sensor.

Naast de +-versies van de FFF-printers heeft Prusa ook een nieuw printbed voor de MK3-varianten uitgebracht: een Satin Steel-printbed. Dat bed heeft een fijne structuur die tussen het gladde printbed en het getextureerde bed in zit. Daarmee zou het geschikt zijn om verschillende soorten filament op te printen, terwijl het gladde bed vooral voor PLA geschikt is en het ruwere bed vooral voor plastics als PETG dient. Het nieuwe printbed gaat 45 euro kosten: iets duurder dan de twee andere varianten. Verder heeft Prusa nieuwe filamenten beschikbaar gemaakt en als uitsmijter maakte het bekend dat de volgende 3d-printer, de Prusa XL, een toolchanger gaat krijgen. Dat zou wellicht betekenen dat de XL naast met een printkop ook met een laser of een freeskop uitgerust zou kunnen worden.